ГАСТЕВ Алексей Капитонович

Поэт – пролеткультовец , теоретик и практик профессионального обучения, основоположник научной организации труда в СССР (НОТ), общественный деятель.

За участие в студенческих волнениях был исключен из Московского педагогического университета, руководил боевой дружиной, был нелегалом. В 1901-1908 гг. состоял в РСДРП (б), за революционную деятельность неоднократно арестовывался, ссылался. В эмиграции работал на передовых промышленных предприятиях, осваивал новые технологии, учился в Высшей школе социальных наук в Париже. В своих произведениях, написанных преимущественно полуритмической прозой, поэт воспевал мощь индустриального труда, коллективизма, могущество пролетариата. Идеализация рабочего класса положила начало романтической трактовке темы труда. В 1918 г. вышла главная книга Гастева «Поэзия рабочего удара», в которую вошли стихи, написанные до Октября 1917 г. После Октябрьской революции он руководил профсоюзом металлистов, заведовал отделом искусств Наркомпроса Украины. Во время Гражданской войны выступал со своими произведениями со сцены, его «машинерии» пользовались популярностью у слушателей. Автор свыше 200 монографий, в т.ч. «Индустриальный мир» (1919), «Трудовые установки»(1921), «Новая культурная установка» (1924), «Установка производства методом ЦИТа» (1927), «Нормирование и организация труда» (1929). Отойдя от поэзии, Гастев стал ученым, организатором и первым руководителем Центрального института труда (ЦИТ) при ВЦСПС (1921). Его концепция НОТ включала три взаимосвязанных направления (теорию трудовых движений в производственных процессах и организации рабочего места; методику рационального производственного обучения; теорию управленческих процессов). Она была основана на достижениях техники, технологии, биологии, психофизиологии, экономики, истории, педагогики. Учитывая достижения организации труда американца Ф. Тейлора и его последователей, Гастев сумел синтезировать их с современными представлениями о культуре и психологии труда. Он обосновывал необходимость постоянной тренировки физических и психических способностей работников (наблюдательность, воля, двигательная культура и пр.). Гастев выступал за создание школ-заводов «для производства рабочей силы» на базе ЦИТа, заложив основу производственного обучения и профессионально-технического образования, получившего затем широкое распространение в СССР . «К обучению работника мы подходим так же, как и к изделию на предприятии», – говорил Гастев. Педагоги Наркомпроса обвиняли его в муштре, дрессуре человека как животного. В 1938 г. Гастев был репрессирован , а затем и расстрелян. ЦИТ был закрыт. Но идеи Гастева получили дальнейшее развитие в науке об управлении, педагогике и психологии.

Сочинения:

Поэзия рабочего удара. Поэтический сборник. М. 1971;

«Как надо работать», М., 1972;

«Трудовые установки». М., 1973.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.