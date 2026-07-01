Гастелло, Николай Францевич (06[19].06.1907, Москва ‒ 26.06.1941, район пос. Радошковичи, Белоруссия)

Гасте́лло, Николай Францевич (06[19].06.1907, Москва — 26.06.1941, район пос. Радошковичи, Белоруссия) — советский военный летчик. С 1919 работал помощником столяра и слесарем. В 1928 вступил в ВКП(б) (см. Коммунистическая партия ­Советского Союза). С 1932 служил в РККА. В 1933 окончил школу пилотов. С 1933 служил летчиком, командиром корабля, командиром звена. Участник Cоветско-финляндской войны 1939—1940. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В 1940 получил звание капитана. 24 мая 1941 назначен командиром эскадрильи в 3-м авиакорпусе дальнебомбардировочной авиации. 22 июня 1941 во главе эскадрильи участвовал в бомбардировке немецких моторизованных колонн. 24 июня 1941 со стоянки сбил из турельного пулемета немецкий бомбардировщик Ю-88. Погиб при выполнении боевого задания. Сов­информбюро сообщило, что Г. направил горящий самолет на колонну немецкой техники. Герой Советского Союза (посмертно).

Лит.: Гастелло В. Н. Мой отец — капитан Гастелло. М., 2006. Коваленко А. П. Побратимы Николая Гастелло. М., 1995; Москвитин Я. П. Твои герои, земля Владимирская. Очерки о Героях Советского Союза. Владимир, 2000; Советское общество в воспоминаниях и дневниках: Государственная власть и управление. Государственный аппарат. Международные отношения. 1921—1941. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941—1945. Первый период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 — ноябрь 1942. М., 1990; К. Ю. Смирнова.