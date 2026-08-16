ГАРУДА

ГАРУДА (древне-индийское Garuda - по­жи­ра­тель) - в древне-индийской ми­фо­ло­гии царь птиц, ез­до­вое жи­вот­ное (ва­ха­на) Виш­ну, сын муд­ре­ца Кашь­я­пы и Ви­на­ты, до­че­ри Дак­ши.

В ве­дах он не упо­ми­на­ет­ся, но в позд­не­ве­дий­ской литервтуре ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с Тарк­шьей - ко­нём или пти­цей со­ляр­но­го бо­же­ст­ва (Таркшья - один из эпи­те­тов Гаруды). Ре­ми­нис­цен­ции сол­неч­ной при­ро­ды Гаруды со­хра­ня­ют­ся в свя­зан­ных с ним эпических и пу­ра­нических ми­фах. Гаруда - по­сто­ян­ный враг змей (на­ги).

В буд­дий­ской тра­ди­ции Гаруды - ог­ром­ные пти­цы, из­веч­ные вра­ги нагов. Счи­та­ет­ся, что они мо­гут при­ни­мать че­ло­ве­че­ский об­лик и в од­ном из сво­их про­шлых рож­де­ний Буд­да Шакь­я­му­ни был их ца­рём.

Гаруда изо­бра­жа­ет­ся су­ще­ст­вом с че­ло­ве­че­ским ту­ло­ви­щем, крыль­я­ми, ког­тя­ми. Пер­вые изо­бра­же­ния Гаруды по­яв­ля­ют­ся на индийских мо­не­тах IV-V веков. В даль­ней­шем они ста­но­вят­ся не­отъ­ем­ле­мой при­над­леж­но­стью лю­бо­го виш­ну­ит­ско­го хра­ма. В буд­дий­ской ико­но­гра­фии Гаруда как по­бе­ди­тель змей изо­бра­жа­ет­ся со зме­ёй в пас­ти или клю­ве.

Иллюстрация:

Га­ру­да. Начало XIX века. Грун­то­ван­ное по­лот­но. Из со­б­ра­ния Му­зея ис­то­рии Бу­ря­тии имени М.Н. Хан­га­ло­ва. Архив БРЭ.

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