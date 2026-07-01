ГАРСТАНГ ДЖОН

ГАРСТАНГ ДЖОН - английский археолог.

Окон­чил Окс­форд­ский университет (кол­ледж Ии­су­са), по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние мате­ма­ти­ка (1899 год). Как ар­хео­лог на­чал ра­бо­тать в Егип­те, в экс­пе­ди­ции У.М. Пит­ри (1899 год). Профессор ар­хео­ло­гии Ли­вер­пуль­ско­го университета (1907-1941 годы). Бу­ду­чи ди­рек­то­ром Департамента древ­но­стей в Па­ле­сти­не (1919-1926 годы), Гарстанг раз­ра­бо­тал за­кон об ох­ра­не па­мят­ни­ков, ос­но­вал Па­ле­стин­ский му­зей в Ие­ру­са­ли­ме (ны­не Рок­фел­ле­ров­ский му­зей). Гла­ва Британской ар­хео­ло­гической шко­лы в Ие­ру­са­ли­ме (1919-1926 годы). Ос­но­ва­тель и пер­вый ди­рек­тор Британского ар­хео­ло­гического института в Ан­ка­ре (с 1947 года). Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии и древ­ней ис­то­рии Ближ­не­го Вос­то­ка. Рас­коп­ки хетт­ских па­мят­ни­ков в Ана­то­лии (1904-1909 годы), го­ро­дов Ме­роэ (1909-1914 годы), Ие­ри­хо­на (1930-1936 годы), где вы­де­лил слои до­ке­ра­ми­че­ско­го не­о­ли­та , Мер­си­ны (1947-1950 годы), в ко­то­рой про­сле­дил стра­ти­гра­фию от не­оли­та к брон­зо­во­му ве­ку, и др.

Сочинения:

Meroё, the city of the Ethiopians. Oxf., 1911;

The Hittite Empire. S. l., 1929;

Founda­tions of Bible history: Joshua, Judges. L., 1931;

Prehistoric Mersin. Oxf., 1953.

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