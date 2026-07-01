ГАРСТАНГ ДЖОН
ГАРСТАНГ ДЖОН - английский археолог.
Окончил Оксфордский университет (колледж Иисуса), получил образование математика (1899 год). Как археолог начал работать в Египте, в экспедиции У.М. Питри (1899 год). Профессор археологии Ливерпульского университета (1907-1941 годы). Будучи директором Департамента древностей в Палестине (1919-1926 годы), Гарстанг разработал закон об охране памятников, основал Палестинский музей в Иерусалиме (ныне Рокфеллеровский музей). Глава Британской археологической школы в Иерусалиме (1919-1926 годы). Основатель и первый директор Британского археологического института в Анкаре (с 1947 года). Специалист по археологии и древней истории Ближнего Востока. Раскопки хеттских памятников в Анатолии (1904-1909 годы), городов Мероэ (1909-1914 годы), Иерихона (1930-1936 годы), где выделил слои докерамического неолита, Мерсины (1947-1950 годы), в которой проследил стратиграфию от неолита к бронзовому веку, и др.
Сочинения:
Meroё, the city of the Ethiopians. Oxf., 1911;
The Hittite Empire. S. l., 1929;
Foundations of Bible history: Joshua, Judges. L., 1931;
Prehistoric Mersin. Oxf., 1953.
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