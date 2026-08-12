ГАРСИЯ МОРЕНО ГАБРИЕЛЬ
ГАРСИЯ МОРЕНО ГАБРИЕЛЬ - государственный и политический деятель Эквадора.
По окончании Центрального университета Кито и получении степени доктора права пытался профессионально заниматься математикой и журналистикой, увлекался поэзией. В 1849 году побывал во Франции и возвратился на родину в сопровождении группы иезуитов, деятельность которых в Эквадоре находилась под фактическим запретом с 1767 года. Публично выступил против гонений на иезуитов, выпустив памфлет «В защиту иезуитов». В середине 1850-х годов ректор Центрального университета Кито и сенатор от провинции Пичинча (1857 год). В 1859-1860 годы член Временного правительства, образованного в ходе борьбы против президента Х.М. Урбины. В 1861-1865 и 1869-1875 годы президент Эквадора. В 1861 году обратился к президентам Венесуэлы и Новой Гранады с предложением об объединении трёх государств и воссоздании Великой Колумбии (предложение было отвергнуто). Гарсия Морено активно содействовал развитию экономики Эквадора (поддерживал строительство шоссейных и железных дорог, добивался оздоровления финансовой системы и укрепления государственного бюджета), а также системы образования (ввёл обязательное бесплатное школьное образование, осуществлял программу строительства школ и пр.), беспощадно боролся с коррупцией и казнокрадством. Будучи консерватором по убеждениям и опираясь главным образом на Церковь, армию и силовые структуры, Гарсия Морено вызвал своими действиями (укрепление позиций Церкви и роли армии, подписание в 1862 году конкордата с Ватиканом, предоставление иезуитам монополии в сфере образования) острое недовольство со стороны либералов, обвинивших его в создании, по сути дела, теократического государства. Убит заговорщиками.