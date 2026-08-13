ГАРСИЯ МАРКЕС ГАБРИЕЛЬ
ГАРСИЯ МАРКЕС ГАБРИЕЛЬ - колумбийский писатель.
Окончил интернат Национального лицея города Сипакира (1946 год). В это время начал сочинять рассказы в духе Ф. Кафки и Дж. Джойса, печатался в газетах; поступил на юридический факультет университета Боготы, но в 1948 году из-за сложной политической обстановки переехал в Картахену, посвятив себя журналистике и словесности. В 1955 году эмигрировал, жил в Италии, Франции, Венесуэле, Мексике. Успех принесли повесть «Полковнику никто не пишет» («El Coronel no tiene quien le escriba», 1961 год, русский перевод 1972 года), а также сборник рассказов «Похороны Великой Мамы» («Los Funerales de la Mamá Grande», 1962 год), основанных на детских воспоминаниях.
Вершина творчества Гарсия Маркеса - роман-притча «Сто лет одиночества» («Cien años de soledad», 1967 год, русский перевод 1970 года), где неизменно присутствующая во всех произведениях Гарсия Маркеса тема человеческого одиночества приобрела поистине вселенский масштаб. Роман, в котором уникальное переплетение фантастических, народно-мифологических мотивов с реальными событиями, совмещение первобытного и современного типов мышления создавало эффект особого преображения действительности, стал одним из центральных произведений магического реализма. Исследованию тоталитарной власти и её влияния на формирование личности посвящены роман «Недобрый час» («La mala hora», 1962 год, русский перевод 1974 года), сборник рассказов «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке» («La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada», 1972 год). В романе «Осень патриарха» («El otoño del patriarca», 1975 год, русский перевод 1977 года) Гарсия Маркес, демонстрируя трагические последствия, к которым приводит неограниченная власть, одновременно повествует о присущей народу парадоксальной страсти к мифотворчеству, неизбывной способности придавать форму мифа всему, что недоступно рациональному осмыслению и анализу. В романе «Хроника объявленной смерти» («Crónica de una muerte anunciada», 1981 год, русский перевод 1981 года) основные для творчества Гарсия Маркеса темы насилия, власти и одиночества претворены в череде образов и ассоциаций из разных культурных пластов, сведённых в единую мифопоэтическую картину мира. Многие произведения Гарсия Маркеса экранизированы; среди режиссёров - Р. Герра, М. Литтин, Ф. Рози. Нобелевская премия (1982 год).
Сочинения:
Textos costeños. Madrid, 1991;
Палая листва. СПб., 2000;
Избр. произв. М., 2004.
Дополнительная литература:
Rama A., Vargas Llosa M. García Márquez y la problemática de la novela. B. Aires, 1973;
Земсков В.Б. Г. Гарсиа Маркес. М., 1986.
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