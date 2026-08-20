ГАРОЛЬД

ГАРОЛЬД - имя ко­ро­лей Анг­лии .

1) Гарольд «За­я­чья но­га» (Harold «Hare­foot») (около 1015 - 17.03.1040 годы, Лон­дон), сын ко­ро­ля Анг­лии, Да­нии и Нор­ве­гии Кну­та Ве­ли­ко­го, ко­роль Анг­лии в 1037-1040 годы.

2) Гарольд II Го­двин­сон (Harold II Godwinson) (около 1020 - 14.10.1066 годы), по­след­ний анг­ло­сак­сон­ский ко­роль Анг­лии. Вто­рой cын Го­дви­на, гра­фа Уэс­сек­ско­го. С 1053 года главный со­вет­ник ко­ро­ля Эду­ар­да Ис­по­вед­ни­ка. В 1062-1063 годы одер­жал во­енные по­бе­ды в Уэль­се. В 1064 году, по­тер­пев ко­раб­ле­кру­ше­ние у бе­ре­гов Нор­ман­дии, был при­нят гер­цо­гом Виль­гель­мом Нор­манд­ским (смотрите Виль­гельм За­вое­ва­тель). По­клял­ся ему под­дер­жать его при­тя­за­ния на английский пре­стол, од­на­ко по­сле смер­ти Эду­ар­да в январе 1066 года сам стал ко­ро­лём. Гер­цог Виль­гельм об­ви­нил Гарольда в клят­во­пре­сту­п­ле­нии и на­чал под­го­тов­ку втор­же­ния в Анг­лию. Од­но­вре­мен­но с пре­тен­зи­ей на английскую ко­ро­ну вы­сту­пил норвежский ко­роль Ха­ральд Си­гурдс­сон «Жес­то­кий» (1046-1066 годы), вы­са­див­ший­ся с вой­ском на се­ве­ре Анг­лии. 25.09.1066 года Гарольд одер­жал по­бе­ду над Ха­раль­дом в бит­ве при Стам­форд-Бридж, близ Йор­ка. 28.09.1066 года в Анг­лии вы­са­дил­ся Виль­гельм Нор­манд­ский. В бит­ве при Гас­тинг­се он раз­гро­мил вой­ско Гарольда, сам Гарольд по­гиб.

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