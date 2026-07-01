ГАРНО ФРАНСУА КСАВЬЕ

ГАРНО ФРАНСУА КСАВЬЕ - канадский историк и писатель.

Из се­мьи ре­ме­слен­ни­ка. С 14 лет ра­бо­тал клер­ком в су­де, но­та­ри­аль­ной кон­то­ре, за­тем в те­че­ние 5 лет был сек­ре­та­рём генерала-гу­бер­на­то­ра А. Кэм­пбел­ла, имев­ше­го об­шир­ную биб­лио­те­ку, бла­го­да­ря ко­то­рой Гарно по­зна­ко­мил­ся с британской и французской ис­то­ри­ей и литературой. В 1831-1833 годы ра­бо­тал в Лон­до­не сек­ре­та­рём Д.Б. Вай­ге­ра, пред­ста­ви­те­ля Франц. Ка­на­ды в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По воз­вра­ще­нии в Кве­бек в 1833 году пы­тал­ся за­ра­ба­ты­вать на жизнь по­эзи­ей и из­да­ни­ем литературных жур­на­лов, в 1837 году по­сту­пил на служ­бу в банк, за­тем ра­бо­тал пе­ре­во­дчи­ком, а в 1844-1864 годы городским клер­ком Кве­бе­ка. В конце 1830-х годов Гарно за­нял­ся изу­че­ни­ем ис­то­рии Французской Ка­на­ды. Ито­гом его тру­дов ста­ла 3-том­ная «Ис­то­рия Ка­на­ды» («Histoire du Canada»), опуб­ли­ко­ван­ная в 1845-1848 годах. В ней ис­то­рия фран­ко­ка­надцев с 1534 по 1840 год бы­ла пред­став­ле­на как борь­ба за вы­жи­ва­ние (сна­ча­ла с ин­дей­ца­ми, за­тем с анг­лоа­ме­ри­кан­ца­ми и, на­ко­нец, с британской ко­ло­ни­аль­ной оли­гар­хи­ей ). Национальную иден­тич­ность фран­ко­ка­над­цев Гарно свя­зы­вал пре­ж­де все­го с ка­то­ли­циз­мом. Ещё при жиз­ни Гарно удо­сто­ил­ся ти­ту­ла «ис­то­ри­ка на­ции», его труд ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ка­надской ис­то­рио­гра­​фии и со­хра­нял по­пу­ляр­ность и в XX веке.

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