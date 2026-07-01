ГАРНО ФРАНСУА КСАВЬЕ
ГАРНО ФРАНСУА КСАВЬЕ - канадский историк и писатель.
Из семьи ремесленника. С 14 лет работал клерком в суде, нотариальной конторе, затем в течение 5 лет был секретарём генерала-губернатора А. Кэмпбелла, имевшего обширную библиотеку, благодаря которой Гарно познакомился с британской и французской историей и литературой. В 1831-1833 годы работал в Лондоне секретарём Д.Б. Вайгера, представителя Франц. Канады в Великобритании. По возвращении в Квебек в 1833 году пытался зарабатывать на жизнь поэзией и изданием литературных журналов, в 1837 году поступил на службу в банк, затем работал переводчиком, а в 1844-1864 годы городским клерком Квебека. В конце 1830-х годов Гарно занялся изучением истории Французской Канады. Итогом его трудов стала 3-томная «История Канады» («Histoire du Canada»), опубликованная в 1845-1848 годах. В ней история франкоканадцев с 1534 по 1840 год была представлена как борьба за выживание (сначала с индейцами, затем с англоамериканцами и, наконец, с британской колониальной олигархией). Национальную идентичность франкоканадцев Гарно связывал прежде всего с католицизмом. Ещё при жизни Гарно удостоился титула «историка нации», его труд оказал большое влияние на развитие канадской историографии и сохранял популярность и в XX веке.
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