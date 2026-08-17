ГАРНИ

ГАРНИ - древне-армянская крепость и поселение в долине реки Азат, в Абовянском районе Армении (27 км к вос­то­ку от Ере­ва­на).

Кре­пость ос­но­ва­на, ве­ро­ят­но, во II веке до нашей эры. Лет­няя ре­зи­ден­ция («дом про­хла­ды») армянских ца­рей (Ар­та­ше­си­дов и Ар­шаки­дов). Кре­пость Гарни, вы­стро­ен­ная на гос­под­ствую­щем над ме­ст­но­стью ска­ли­стом мы­су, оги­бае­мом ре­кой, из­вест­на по ле­то­пис­ным ис­точ­ни­кам: она упо­ми­на­ет­ся у Та­ци­та в свя­зи с со­бы­тия­ми в Ар­ме­нии 1-й половины I века нашей эры; у Мов­се­са Хо­ре­на­ци, ко­то­рый при­пи­сывал пе­ре­строй­ку кре­по­сти ца­рю Трда­ту III (286-330 годы), и др.

На тер­ри­то­рии кре­по­сти со­хра­ни­лись руи­ны мощ­ных обо­ро­нительных стен с пря­моуголь­ны­ми баш­ня­ми из круп­ных ба­заль­то­вых бло­ков, со­еди­нён­ных же­лез­ны­ми скре­па­ми со свин­цо­вой за­лив­кой. В Гарни на­хо­дит­ся храм (пред­по­ло­жи­тель­но Мит­ры) - пе­рип­тер эл­ли­ни­стического-римского ти­па (I век нашей эры), с ио­ническими ко­лон­на­ми и бо­га­той ор­на­мен­таль­ной резь­бой, так­же по­стро­ен­ный из ба­заль­то­вых бло­ков. На­по­ми­на­ет хра­мы Ма­лой Азии, од­на­ко по приё­мам строи­тель­ст­ва и ор­на­мен­та­ции бли­зок к ар­хитектурным па­мят­ни­кам Древ­ней Ар­ме­нии. Он был раз­ру­шен зем­ле­тря­се­нием 1679 года, как и зна­чительная часть се­ле­ния Гарни, и пол­но­стью вос­ста­нов­лен в 1966-1980-х годах с ис­поль­зо­ва­ни­ем со­хра­нив­ших­ся на мес­те фраг­мен­тов и из­го­тов­ле­ни­ем не­дос­таю­щих. В Гарни - раз­ва­ли­ны об­шир­но­го уса­деб­но-двор­цо­во­го ком­плек­са (I-III веков): боль­шо­го за­ла, 2-этаж­но­го жи­ло­го со­ору­же­ния и бань с мо­заич­ным по­лом. Со­хра­ни­лись руи­ны ба­зи­ли­каль­ной церк­ви (V век), круг­ло­го че­ты­рёх­ап­сид­но­го хри­сти­ан­ско­го хра­ма (VII век), ку­поль­ной церк­ви (XII век) и др.

Иллюстрация:

Гар­ни. Храм эл­ли­ни­сти­че­ско-рим­ско­го ти­па. Фраг­мент про­на­оса. I века нашей эры. Фото П.С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)