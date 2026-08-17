ГАРНИ
ГАРНИ - древне-армянская крепость и поселение в долине реки Азат, в Абовянском районе Армении (27 км к востоку от Еревана).
Крепость основана, вероятно, во II веке до нашей эры. Летняя резиденция («дом прохлады») армянских царей (Арташесидов и Аршакидов). Крепость Гарни, выстроенная на господствующем над местностью скалистом мысу, огибаемом рекой, известна по летописным источникам: она упоминается у Тацита в связи с событиями в Армении 1-й половины I века нашей эры; у Мовсеса Хоренаци, который приписывал перестройку крепости царю Трдату III (286-330 годы), и др.
На территории крепости сохранились руины мощных оборонительных стен с прямоугольными башнями из крупных базальтовых блоков, соединённых железными скрепами со свинцовой заливкой. В Гарни находится храм (предположительно Митры) - периптер эллинистического-римского типа (I век нашей эры), с ионическими колоннами и богатой орнаментальной резьбой, также построенный из базальтовых блоков. Напоминает храмы Малой Азии, однако по приёмам строительства и орнаментации близок к архитектурным памятникам Древней Армении. Он был разрушен землетрясением 1679 года, как и значительная часть селения Гарни, и полностью восстановлен в 1966-1980-х годах с использованием сохранившихся на месте фрагментов и изготовлением недостающих. В Гарни - развалины обширного усадебно-дворцового комплекса (I-III веков): большого зала, 2-этажного жилого сооружения и бань с мозаичным полом. Сохранились руины базиликальной церкви (V век), круглого четырёхапсидного христианского храма (VII век), купольной церкви (XII век) и др.
Иллюстрация:
Гарни. Храм эллинистическо-римского типа. Фрагмент пронаоса. I века нашей эры. Фото П.С. Павлинова. Архив БРЭ.