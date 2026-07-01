ГАРНЬЕ ТОНИ

ГАРНЬЕ ТОНИ - французский архитектор, градостроитель и теоретик градостроительства.

Учил­ся в тех­нической шко­ле, в шко­лах изящ­ных ис­кусств (в Лио­не, 1886-1889 годы; в Па­ри­же, 1889-1899 годы). По­лу­чил Римскую пре­мию и изу­чал ан­тич­ную ар­хи­тек­ту­ру в Ри­ме (1899-1904 годы). Од­но­вре­мен­но раз­ра­ба­тывал про­ект Ин­ду­ст­ри­аль­но­го го­ро­да, вдох­нов­лён­ный идея­ми со­циа­ли­стов-уто­пи­стов Ш. Фу­рье и Р. Оу­эна и об­ра­зом иде­аль­но­го го­ро­да в ро­ма­не «Труд» Э. Зо­ля (экс­по­ни­ро­ван в Па­ри­же и Ри­ме в 1904 году; опубликовано в 1917 году; ока­зал влия­ние на ур­ба­ни­стические про­ек­ты Ле Кор­бю­зье ). Од­ним из пер­вых на­чал ос­ваи­вать эс­те­ти­ку же­ле­зо­бе­то­на. В 1905 году Гарнье вер­нул­ся в Ли­он, где пы­тал­ся час­тич­но осу­ще­ст­вить свой за­мы­сел, вы­пол­няя му­ни­ци­паль­ные за­ка­зы. Сре­ди основных про­из­ве­де­ний: скот­ный ры­нок (1909-1914 годы; ны­не - вы­ста­воч­но-кон­церт­ный зал), ста­ди­он (1913-1926 годы), боль­ни­ца Гранж-Бланш (ны­не имени Э. Эр­рио; 1910-1933 годы), жи­лой район «Со­еди­нён­ные Шта­ты» (1919-1934 годы, совместно с Ж. Де­ба-Пон­зан), Ткацкая школа (1927-1933 годы; все - в Лио­не), ра­ту­ша в Бу­лонь-Бий­ан­ку­ре (1930-1934 годы). Так­же вы­пол­нял про­ек­ты памятников (в том числе Пав­шим за Фран­цию, Ли­он, 1924 год; скульп­тор Ж. Лар­ри­ве), ча­ст­ных вилл и вы­ста­вочных зда­ний (собственная вил­ла и вил­ла же­ны близ Лио­на, 1910-1919 годы, па­виль­он Сент-Эть­ен­на на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке де­ко­ра­тив­но­го искусства и современной промышленности в Па­ри­же, 1925 год, и др.).

Сочинения:

Les Grands Travaux de la ville de Lyon. P., 1920;

Une Cité industrielle: Étude pour la construction des villes. P., [1939].

Иллюстрация:

Т. Гар­нье. Ста­ди­он в Лио­не (изображён на фасаде Гра­до­ст­ро­итель­но­го му­зея Т. Гар­нье в Лио­не). Архив БРЭ.

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