ГАРНЬЕ ТОНИ
ГАРНЬЕ ТОНИ - французский архитектор, градостроитель и теоретик градостроительства.
Учился в технической школе, в школах изящных искусств (в Лионе, 1886-1889 годы; в Париже, 1889-1899 годы). Получил Римскую премию и изучал античную архитектуру в Риме (1899-1904 годы). Одновременно разрабатывал проект Индустриального города, вдохновлённый идеями социалистов-утопистов Ш. Фурье и Р. Оуэна и образом идеального города в романе «Труд» Э. Золя (экспонирован в Париже и Риме в 1904 году; опубликовано в 1917 году; оказал влияние на урбанистические проекты Ле Корбюзье). Одним из первых начал осваивать эстетику железобетона. В 1905 году Гарнье вернулся в Лион, где пытался частично осуществить свой замысел, выполняя муниципальные заказы. Среди основных произведений: скотный рынок (1909-1914 годы; ныне - выставочно-концертный зал), стадион (1913-1926 годы), больница Гранж-Бланш (ныне имени Э. Эррио; 1910-1933 годы), жилой район «Соединённые Штаты» (1919-1934 годы, совместно с Ж. Деба-Понзан), Ткацкая школа (1927-1933 годы; все - в Лионе), ратуша в Булонь-Бийанкуре (1930-1934 годы). Также выполнял проекты памятников (в том числе Павшим за Францию, Лион, 1924 год; скульптор Ж. Ларриве), частных вилл и выставочных зданий (собственная вилла и вилла жены близ Лиона, 1910-1919 годы, павильон Сент-Этьенна на Международной выставке декоративного искусства и современной промышленности в Париже, 1925 год, и др.).
Сочинения:
Les Grands Travaux de la ville de Lyon. P., 1920;
Une Cité industrielle: Étude pour la construction des villes. P., [1939].
Иллюстрация:
Т. Гарнье. Стадион в Лионе (изображён на фасаде Градостроительного музея Т. Гарнье в Лионе). Архив БРЭ.
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