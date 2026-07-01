Гармосты (греч. «управлять», «командовать»)

Гармо́сты (греч. — «управлять», «командовать») — в период архаики в Спарте должностные лица, которых время от времени посылали в города периеков для поддержания в них порядка. В ходе Пелопоннесской войны Г. стали именовать спартанских военных высокого ранга, назначаемых комендантами в захваченные Спартой города. Г. назначали и эфоры , и навархи, и цари. Ни сроки деятельности, ни круг полномочий, ни границы подотчетных Г. территорий не были строго определены. Военная и финансовая самостоятельность Г. нередко приводила к перерождению этой военной магистратуры в тиранию. В исторической традиции засвидетельствовано негативное отношение к Г.

Лит.: OehlerJ.Άί// Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 2. Reihe, Hlbd 14. Stuttgart,1912. Sp. 2389; Parke H. W. The Development of the Second Spartan Empire (405—371) // Journal of Hellenic Studies. Vol. 50. 1930. P. 37—79; Bockisch G.Άί(431—337) // Klio. 1965. Bd. 46.S. 129—239; Печатнова Л. Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб., 2001. С. 388—406. Л. Г. Печатнова.