ГАРМОНИКИ

ГАРМОНИКИ - в музыке, гар­мо­ни­че­ские обертоны вме­сте с основным то­ном.

1-я гар­мо­ни­ка со­от­вет­ст­ву­ет основному то­ну, 2-я гар­мо­ни­ка - пер­во­му обертону и так далее; при этом основной тон ус­лов­но счи­та­ют ну­ле­вым обертоном; гар­мо­ни­ки, на­чи­ная со 2-й, на­зы­ва­ют выс­ши­ми. Чёт­ным обертоном (то есть имею­щим чёт­ный но­мер) со­от­вет­ст­ву­ют не­чёт­ные гар­мо­ни­ки, и на­обо­рот. 2-ю гар­мо­ни­ку час­то на­зы­ва­ют ок­тав­ной, 3-ю - квин­то­вой, 5-ю - тер­цо­вой, 7-ю - сеп­ти­мо­вой.

Гар­мо­ни­че­ский (или весь­ма близ­кий к не­му) спектр зву­ча­ния ха­рак­те­рен для стол­бов воз­ду­ха в тру­бах и для струн; в слу­чае жё­ст­ких струн (например, в ниж­нем ре­ги­ст­ре фор­те­пиа­но) обертоны мо­гут зна­чи­тель­но от­ли­чать­ся от гар­мо­ни­че­ских. Выс­шие гар­мо­ни­ки, как пра­ви­ло, зву­чат слит­но с основным то­ном и сла­бо рас­по­зна­ют­ся слу­хом. При иг­ре на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах для уси­ле­ния или вы­де­ле­ния тех или иных гар­мо­ник ис­поль­зу­ют­ся специальные при­ё­мы: например, на скрип­ке - фла­жо­ле­ты, иг­ра с сур­ди­ной и др., на вар­га­не - из­ме­не­ние фор­мы и объ­ё­ма ре­зо­на­то­ра (по­лос­ти рта) (смотрите так­же Гор­ло­вое пе­ние ). Кон­струк­ция труб не­ко­то­рых ор­ган­ных ре­ги­ст­ров обес­пе­чи­ва­ет ощу­ти­мое уси­ле­ние тех или иных гар­мо­ник (например, ре­гистр Quin­tadena - уси­ле­ние 3-й гар­мо­ни­ки). У ор­га­на час­то при­сут­ст­ву­ют ре­ги­ст­ры, на­страи­вае­мые в уни­сон не с основным то­ном других ре­ги­ст­ров, а с их выс­ши­ми гар­мо­ни­ка­ми.

Су­ще­ст­ву­ет иная, внут­рен­не про­ти­во­ре­чи­вая, тер­ми­но­ло­гия (пре­имущественно в музыкально-тео­ре­тической литературе; например, в тру­де «Unter­weisung im Tonsatz» П. Хин­де­ми­та), со­глас­но ко­то­рой гар­мо­ни­ки и гар­мо­ни­че­ские обертоны пол­но­стью ото­жде­ст­в­ля­ют­ся и ну­ме­ру­ют­ся оди­на­ко­во - со­от­вет­ст­вен­но но­ме­рам зву­ков на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да. В этой тер­ми­но­ло­гии основной тон счи­та­ет­ся пер­вым обертоном.

Не­гар­мо­ни­че­ские обертоны ха­рак­тер­ны для удар­ных и шу­мо­вых ин­ст­ру­мен­тов, сиг­наль­ных си­рен. Для ин­ст­ру­мен­тов ти­па кси­ло­фо­на, различных ме­тал­ло­фо­нов по­сле­до­ва­тель­ность час­тот основного то­на и обер­то­нов про­пор­цио­наль­на по­сле­до­ва­тель­но­сти квад­ра­тов не­чёт­ных чи­сел на­чи­ная с 3.

На­ли­чие обертона яв­ля­ет­ся при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния бие­ний тем­пе­ри­ро­ван­ных ин­тер­ва­лов (смотрите в статье Тем­пе­ра­ция). Так, при зву­ча­нии рав­но­мер­но тем­пе­ри­ро­ван­ной квин­ты 3-я гар­мо­ни­ка ниж­не­го зву­ка и 2-я гар­мо­ни­ка верх­не­го, сов­па­даю­щие в слу­чае аку­сти­че­ски чис­той квин­ты (с от­но­ше­ни­ем час­тот зву­ков 3:2), не сов­па­да­ют: ин­тер­вал ме­ж­ду ни­ми ра­вен 1/12 пи­фа­го­ро­вой ком­мы (эта ве­ли­чи­на от­ли­ча­ет­ся от схиз­мы ме­нее чем на 0,002 цен­та; смотрите в статье Схиз­ма и ди­ас­хиз­ма), и эти гар­мо­ни­ки об­ра­зу­ют бие­ния. Час­то­та бие­ний, например, рав­но­мер­но тем­пе­ри­ро­ван­ной квин­ты «ля» 1-й ок­та­вы - «ми» 2-й ок­та­вы (при «ля» 1-й ок­та­вы, рав­ном 440 Гц) со­став­ля­ет 1,45 бие­ния в се­кун­ду. Фе­но­мен бие­ний меж­ду близ­ки­ми обертонами то­нов со­зву­чия был по­ло­жен Г. Гельм­голь­цем в ос­но­ву его аку­стичекого объ­яс­не­ния ощу­ще­ния кон­со­нан­са и дис­со­нан­са .

Тео­рия гар­мо­ни­че­ских обертонов бы­ла по­ло­же­на в ос­но­ву уче­ния Х. Ри­ма­на о клас­си­ко-ро­ман­тической гар­мо­нии и по­ны­не (во мно­гом бла­го­да­ря позд­ней­шей по­пу­ляр­но­сти его уче­ния) со­став­ля­ет важ­ную часть западных и не­ко­то­рых отечественных учеб­ни­ков гар­мо­нии.

Дополнительная литература:

Гельм­гольц Г. Уче­ние о слу­хо­вых ощу­ще­ни­ях как фи­зио­ло­ги­че­ская ос­но­ва для тео­рии му­зы­ки. СПб., 1874;

Ри­ман Г. Аку­сти­ка с точ­ки зре­ния му­зы­каль­ной нау­ки. М., 1898;

Riemann H. Handbuch der Harmonielehre. 10. Aufl. Lpz., 1929;

Hindemith P. Unter­wei­sung im Tonsatz. Mainz, 1937. Tl 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)