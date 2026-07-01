ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ГАРИН-МИХАЙЛО́ВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (псевдоним; другой псевдоним Гарин; настоящая фамилия Михайловский) - русский писатель, инженер-путеец.
Дворянин. Окончил Институт инженеров путей сообщения (1878 год). Занимался строительством железных дорог в Закавказье, Бессарабии, на Урале, в Сибири и др. В 1892 году Гарин-Михайловский выкупил у прежнего владельца журнал «Русское богатство», ставший проводником идей народничества. В «Русском богатстве» была опубликована первая повесть Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» (1892 год), составившая вместе с повестями «Гимназисты» (1893 год), «Студенты» (1895 год), «Инженеры» (не окончена, опубликована в 1907 году) наиболее значительные сочинения Гарина-Михайловского: автобиографическую тетралогию, в центре которой - осмысление этапов становления личности, поиски героем своего места в жизни. В cвоих произведениях Гарин-Михайловский выступил как пропагандист идеи технического прогресса и индустриализации [циклы очерков «Несколько лет в деревне» (1892 год), «В сутолоке провинциальной жизни» (1900 год), рассказы «Вариант» (1888 год, издание 1910 года), «На практике» (1903 год) и др.].
Впечатления от предпринятых путешествий и экспедиций нашли отражение в циклах очерков «Карандашом с натуры. По Западной Сибири» (1894 год), «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», «Вокруг света» (оба 1899 года). В 1899 году по идеологическим причинам Гарин-Михайловский порывает с «Русским богатством»; сближается с М. Горьким, сотрудничает в издательстве «Знание», печатается в марксистской периодике. События русско-японской войны 1904-1905 годов тема книги «Война. (Дневник очевидца)» (1904 год). Среди других произведений - рассказы для детей, пьесы («Деревенская драма», 1904 год, и др.).
Сочинения:
Полн. собр. соч. П., 1916. Т. 1-8;
Собр. соч. М., 1957–1958. Т. 1-5.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.