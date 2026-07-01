ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

ГАРИН-МИХАЙЛО́ВСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ (псевдоним; другой псевдоним Га­рин; настоящая фамилия Ми­хай­лов­ский) - русский пи­са­тель, ин­же­нер-пу­те­ец.

Дво­ря­нин. Окон­чил Институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1878 год). За­ни­мал­ся строи­тельст­вом же­лез­ных до­рог в За­кав­ка­зье, Бес­са­ра­бии, на Ура­ле, в Си­би­ри и др. В 1892 году Гарин-Ми­хай­лов­ский вы­ку­пил у преж­не­го вла­дель­ца журнал «Рус­ское бо­гат­ст­во», став­ший про­вод­ни­ком идей на­род­ни­че­ст­ва . В «Рус­ском бо­гат­ст­ве» бы­ла опуб­ли­ко­ва­на пер­вая по­весть Гарина-Ми­хай­лов­ского «Дет­ст­во Тё­мы» (1892 год), со­ста­вив­шая вме­сте с по­вес­тя­ми «Гим­на­зи­сты» (1893 год), «Сту­ден­ты» (1895 год), «Ин­же­не­ры» (не окон­че­на, опубликована в 1907 году) наи­бо­лее зна­чительные сочинения Гарина-Ми­хай­лов­ского: ав­то­био­гра­фическую тет­ра­ло­гию, в цен­тре ко­то­рой - ос­мыс­ле­ние эта­пов ста­нов­ле­ния лич­но­сти, по­ис­ки ге­ро­ем сво­его мес­та в жиз­ни. В cво­их про­из­ве­де­ни­ях Гарин-Ми­хай­лов­ский вы­сту­пил как про­па­ган­дист идеи тех­нического про­грес­са и ин­ду­ст­риа­ли­за­ции [цик­лы очер­ков «Не­сколь­ко лет в де­рев­не» (1892 год), «В су­то­ло­ке про­вин­ци­аль­ной жиз­ни» (1900 год), рас­ска­зы «Ва­ри­ант» (1888 год, издание 1910 года), «На прак­ти­ке» (1903 год) и др.].

Впе­чат­ле­ния от пред­при­ня­тых пу­те­ше­ст­вий и экс­пе­ди­ций на­шли от­ра­же­ние в цик­лах очер­ков «Ка­ран­да­шом с на­ту­ры. По За­пад­ной Си­би­ри» (1894 год), «По Ко­рее, Мань­чжу­рии и Ляо­дун­ско­му по­лу­ос­т­ро­ву», «Во­круг све­та» (оба 1899 года). В 1899 году по идео­ло­гическим при­чи­нам Гарин-Ми­хай­лов­ский по­ры­ва­ет с «Рус­ским бо­гат­ст­вом»; сбли­жа­ет­ся с М. Горь­ким, со­труд­ни­ча­ет в издательстве «Зна­ние», пе­ча­та­ется в мар­кси­ст­ской пе­рио­ди­ке. Со­бы­тия русско-японской вой­ны 1904-1905 годов те­ма книги «Вой­на. (Днев­ник оче­вид­ца)» (1904 год). Сре­ди других про­из­ве­де­ний - рас­ска­зы для де­тей, пье­сы («Де­ре­вен­ская дра­ма», 1904 год, и др.).

Сочинения:

Полн. собр. соч. П., 1916. Т. 1-8;

Собр. соч. М., 1957–1958. Т. 1-5.

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