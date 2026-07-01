ГАРИФОНА

ГАРИФОНА - на­род на Ка­риб­ском по­бе­ре­жье Центральной Аме­ри­ки и на ост­ро­вах Ка­риб­ско­го мо­ря.

Чис­лен­ность (2006 год, оцен­ка): в Гон­ду­ра­се 125 тысяч человек, Гва­те­ма­ле 25 тысяч человек, Бе­ли­зе (в рай­оне го­ро­дов Пун­та-Гор­да и Дан­гри­га) 16 тысяч человек, Ни­ка­ра­гуа 2,5 тысяч человек, Гва­де­лу­пе 3,3 тысяч человек, Сент-Вин­сен­те и Гре­на­ди­нах 2,4 тысяч человек; не­боль­шие груп­пы Га­ри­фо­на жи­вут в США (го­ро­да Лос-Анд­же­лес, Но­вый Ор­ле­ан, Нью-Йорк). Го­во­рят на языке га­ри­фу­на-май­пур­ской груп­пы при­мор­ской вет­ви северной под­се­мьи ара­вак­ских язы­ков, пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та. Рас­про­стра­не­ны так­же испанский язык, в Бе­ли­зе и Ни­ка­ра­гуа - кре­оль­ские язы­ки. 60% Га­ри­фо­на - ка­толи­ки, есть про­тес­тан­ты (пли­мут­ские бра­тья, мен­но­ни­ты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пя­ти­де­сят­ни­ки, бап­ти­сты, лю­те­ра­не, анг­ли­ка­не и др.), сви­де­те­ли Ие­го­вы, при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний (смотрите в статье Карибские синкретические культуры. )

Га­ри­фо­на - по­том­ки ка­ри­бов (ка­ли­пу­на), за­хва­тив­ших остров Сент-Вин­сент и сме­шав­ших­ся с ко­рен­ны­ми жи­те­ля­ми - ара­ва­ка­ми (ус­во­ив их язык), и нег­ров, по­пав­ших на ост­ров в 1635 году с по­тер­пев­ших кру­ше­ние испанских не­воль­ничь­их ко­раб­лей. Позд­нее на ост­ров пе­ре­се­ля­лись груп­пы вест-инд­ских нег­ров с Бар­ба­до­са, Сент-Лю­сии и др.; на куль­ту­ру Га­ри­фо­на влия­ли так­же французские по­се­лен­цы Сент-Вин­сен­та. Вождь Га­ри­фо­на Ча­ту­айе в сою­зе с фран­цу­за­ми вое­вал с английскими ко­ло­ни­за­то­ра­ми (так называемая 2-я Ка­риб­ская вой­на). В 1797 году уце­лев­шие от ис­треб­ле­ния Га­ри­фо­на вы­ве­зе­ны анг­ли­ча­на­ми на остров Роа­тан у по­бе­ре­жья современного Гон­ду­ра­са, от­ку­да вско­ре рас­се­ли­лись по по­бе­ре­жью Центральной Аме­ри­ки; ос­но­ва­ли по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии современных го­ро­дов Ли­винг­стон, Пун­та-Гор­да, Дан­гри­га.

Основной тра­диционное за­ня­тие - морское ры­бо­ловст­во; вы­ра­щи­ва­ют ма­ни­ок, ку­ку­ру­зу, рис, ба­на­ны, раз­ви­то от­ход­ни­че­ст­во, мно­гие жи­вут в го­ро­дах. Основная пи­ща - ма­нио­ко­вые ле­пёш­ки, рис, ры­ба. Тра­диционная се­мья - боль­шая ма­те­рин­ская. Африканские и ин­дей­ские тра­ди­ции со­хра­ня­ют­ся в ре­ли­гии (ри­туа­лы в честь пред­ков под ру­ко­во­дством ша­ма­на-буй­аэ и др.), му­зы­ке (тан­це­валь­ный жанр пун­та, те­ат­ра­ли­зо­ван­ный та­нец ча­ри­ка­ви, муж­ские и жен­ские пес­ни и др.); рас­про­стра­не­ны ан­самб­ли из 3 ба­раба­нов и ги­та­ры. В Гва­те­ма­ле, Бе­ли­зе, Сент-Вин­сен­те и Гре­на­ди­нах бо­рют­ся за свои пра­ва и со­хра­не­ние тра­диционной куль­ту­ры.

Иллюстрация:

Га­ри­фо­на. Груп­па музыкантов. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)