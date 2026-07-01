ГАРИФОНА
ГАРИФОНА - народ на Карибском побережье Центральной Америки и на островах Карибского моря.
Численность (2006 год, оценка): в Гондурасе 125 тысяч человек, Гватемале 25 тысяч человек, Белизе (в районе городов Пунта-Горда и Дангрига) 16 тысяч человек, Никарагуа 2,5 тысяч человек, Гваделупе 3,3 тысяч человек, Сент-Винсенте и Гренадинах 2,4 тысяч человек; небольшие группы Гарифона живут в США (города Лос-Анджелес, Новый Орлеан, Нью-Йорк). Говорят на языке гарифуна-майпурской группы приморской ветви северной подсемьи аравакских языков, письменность на основе латинского алфавита. Распространены также испанский язык, в Белизе и Никарагуа - креольские языки. 60% Гарифона - католики, есть протестанты (плимутские братья, меннониты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, баптисты, лютеране, англикане и др.), свидетели Иеговы, приверженцы традиционных верований (смотрите в статье Карибские синкретические культуры.)
Гарифона - потомки карибов (калипуна), захвативших остров Сент-Винсент и смешавшихся с коренными жителями - араваками (усвоив их язык), и негров, попавших на остров в 1635 году с потерпевших крушение испанских невольничьих кораблей. Позднее на остров переселялись группы вест-индских негров с Барбадоса, Сент-Люсии и др.; на культуру Гарифона влияли также французские поселенцы Сент-Винсента. Вождь Гарифона Чатуайе в союзе с французами воевал с английскими колонизаторами (так называемая 2-я Карибская война). В 1797 году уцелевшие от истребления Гарифона вывезены англичанами на остров Роатан у побережья современного Гондураса, откуда вскоре расселились по побережью Центральной Америки; основали поселения на территории современных городов Ливингстон, Пунта-Горда, Дангрига.
Основной традиционное занятие - морское рыболовство; выращивают маниок, кукурузу, рис, бананы, развито отходничество, многие живут в городах. Основная пища - маниоковые лепёшки, рис, рыба. Традиционная семья - большая материнская. Африканские и индейские традиции сохраняются в религии (ритуалы в честь предков под руководством шамана-буйаэ и др.), музыке (танцевальный жанр пунта, театрализованный танец чарикави, мужские и женские песни и др.); распространены ансамбли из 3 барабанов и гитары. В Гватемале, Белизе, Сент-Винсенте и Гренадинах борются за свои права и сохранение традиционной культуры.
Иллюстрация:
Гарифона. Группа музыкантов. Архив БРЭ.