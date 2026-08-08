ГАРДИНЕР ДЖОН ЭЛИОТ
ГАРДИНЕР ДЖОН ЭЛИОТ - английский дирижёр.
Окончил Кембриджский университет как историк (1965 год). Историей и теорией музыки занимался у Т. Дарта (Королевский колледж, Кембридж) и Н. Буланже (Париж). Основал Монтеверди-хор (1964 год) и Монтеверди-оркестр (1968 год; с 1978 года «Английские солисты барокко»). В 1980-1983 годы главный дирижёр Симфонического оркестра в Ванкувере, в 1983-1988 годы художественный руководитель Лионской оперы. Для исполнения музыки XVIII и XIX веков на оригинальных инструментах основал «Революционный и романтический оркестр» (1990 год), записал с ним все симфонии Л. ван Бетховена, «Торжественную мессу» Г. Берлиоза и многих др. В качестве приглашённого дирижёра выступает с лучшими оркестрами (Венским филармоническим, «Консертгебау», Бостонским симфоническим) и в лучших оперных театрах мира («Ковент-Гарден», «Ла Скала»). В 1991-1994 годы главный дирижёр оркестра Северо-Германского радио (Гамбург). Общепризнанный мастер аутентичного исполнительства, Гардинер вместе с тем не отказывается полностью от академической манеры, в своих интерпретациях искусно сочетает новаторство и традиционализм. Среди выдающихся достижений Гардинера - исполнение «Вечерни» К. Монтеверди (в соборе Святого Марка в Венеции, 1989 год), всех кантат И.С. Баха (в ходе продолжительного мирового турне, приуроченного к 250-летию со дня смерти композитора, 2000 год), опер Г. Пёрселла, Ж.Ф. Рамо, В.А. Моцарта. В 1998 году Гардинер удостоен рыцарского звания.
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