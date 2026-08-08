ГАРДИНЕР ДЖОН ЭЛИОТ

ГАРДИНЕР ДЖОН ЭЛИОТ - английский дирижёр.

Окон­чил Кем­бридж­ский университет как ис­то­рик (1965 год). Ис­то­ри­ей и тео­ри­ей му­зы­ки за­ни­мал­ся у Т. Дар­та (Коро­лев­ский кол­ледж, Кем­бридж) и Н. Бу­лан­же (Па­риж). Ос­но­вал Мон­те­вер­ди-хор (1964 год) и Мон­те­вер­ди-ор­кестр (1968 год; с 1978 года «Анг­лий­ские со­лис­ты ба­рок­ко»). В 1980-1983 годы главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Ван­ку­ве­ре, в 1983-1988 годы художественный руководитель Ли­он­ской опе­ры. Для ис­пол­не­ния му­зы­ки XVIII и XIX веков на ори­ги­наль­ных ин­стру­мен­тах ос­но­вал «Ре­во­лю­ци­он­ный и ро­ман­ти­че­ский ор­кестр» (1990 год), за­пи­сал с ним все сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на, «Тор­же­ст­вен­ную мес­су» Г. Бер­лио­за и многих др. В ка­че­ст­ве при­гла­шён­но­го ди­ри­жё­ра вы­сту­па­ет с луч­ши­ми ор­ке­ст­ра­ми (Вен­ским фи­лар­мо­ни­че­ским, «Кон­серт­ге­бау», Бос­тон­ским сим­фо­ни­че­ским) и в луч­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра («Ко­вент-Гар­ден», «Ла Ска­ла» ). В 1991-1994 годы главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го ра­дио (Гам­бург). Об­ще­при­знан­ный мас­тер ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва, Гардинер вме­сте с тем не от­ка­зы­ва­ет­ся пол­но­стью от ака­де­мической ма­не­ры, в сво­их ин­тер­пре­та­ци­ях ис­кус­но со­че­та­ет но­ва­тор­ст­во и тра­ди­цио­на­лизм. Сре­ди вы­даю­щих­ся дос­ти­же­ний Гардинера - испол­не­ние «Ве­чер­ни» К. Мон­те­вер­ди (в со­бо­ре Святого Мар­ка в Ве­не­ции, 1989 год), всех кан­тат И.С. Ба­ха (в хо­де про­дол­жи­тель­но­го ми­ро­во­го тур­не, при­уро­чен­но­го к 250-ле­тию со дня смер­ти ком­по­зи­то­ра, 2000 год), опер Г. Пёр­сел­ла, Ж.Ф. Ра­мо, В.А. Мо­цар­та . В 1998 году Гардинер удо­сто­ен ры­цар­ско­го зва­ния.

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