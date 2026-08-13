ГАРБУЗОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГАРБУЗОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский учёный-акустик, музыковед.
Доктор искусствоведения (1940 год). В 1906 году окончил Санкт-Петербургский горный институт, в 1916 году - Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества по классам композиции А.Н. Корещенко и А.Д. Кастальского. С 1921 года вёл исследовательскую работу в созданном при его непосредственном участии Государственном институте музыкальной науки (ГИМН, возглавлял его вплоть до ликвидации в 1931 году). Работал также в Государственной академии искусствознания (ГАИС, с 1931 года) и Институте музыкальной науки при Московской консерватории (с 1932 года, в 1934-1937 годы директор). В 1923-1951 годы профессор по классу музыкальной акустики, в 1933-1948 годы руководитель акустической лаборатории Московской консерватории. Один из организаторов (1944 год) Института истории искусств АН СССР (ныне Государственный институт искусствознания РАН), возглавлял его музыкальный сектор.
В книге «Теория многоосновности ладов и созвучий» (часть 1-2, 1928-1932 годы) и других работах рассматривал музыкальную акустику как раздел современной теории музыки, непосредственно затрагивающий природу музыкальной гармонии. В дальнейшем сосредоточил внимание на музыкально-психологических и исполнительских проблемах. Создал и обосновал оригинальную теорию слухового восприятия в исследованиях «Зонная природа звуковысотного слуха» (1948 год), «Зонная природа темпа и ритма» (1950 год), «Внутризонный интонационный слух и методы его развития» (1951 год), «Зонная природа динамического слуха» (1955 год), «Зонная природа тембрового слуха» (1956 год), где выявил художественное значение введённого им понятия зоны и внутризонных оттенков высоты звука, длительности, громкости и др.
Согласно концепции Гарбузова, музыкант-исполнитель - подлинный соавтор композитора, реализующий как композиторский, так и собственный замысел на уровне тонких оттенков выразительности, нефиксируемых в нотной записи (однако воспринимаемых слушателями и объективно регистрируемых акустическими приборами). Редактор и автор ряда глав учебного пособия «Музыкальная акустика» (1940 год, 2-е издание, 1954 год). Среди учеников Гарбузова - музыковеды и акустики С.С. Скребков, А.В. Рабинович, С.Г. Корсунский, И.Я. Рыжкин, Е.В. Назайкинский, Ю.Н. Рагс. Автор музыкальных произведений (опера «Папесса Иоанна», фортепианные пьесы и др.).
Сочинения:
Избранные труды // Н.А. Гарбузов - музыкант, исследователь.