ГАРАЙ ФРАНСИСКО ДЕ

Дальние странствия

Точная дата рождения Г. неизвестна. В исторических источниках упоминается временной промежуток – около 1475 г. Местом рождения называется Бискайя. Выходец из басков.

В 1493 г. Г. стал участником второй экспедиции в Новый Свет, которую возглавлял Х. Колумб. Успешно экспедиция добралась до о-ва Эспаньола у Гаити. В 1511 г. Г. предпринял попытку захватить о-в Гваделупу, на котором проживали карибы, однако потерпел неудачу. Назначен на должность коменданта форта Ягуймо на Эспаньоле.

Наместник

В 1514 г. Г. возвратился в Испанию. Здесь он получил от короля Фердинанда Католика новое задание – управление о-вом Ямайка. В 1514 – 1523 гг. – испанский губернатор Сантьяго (Ямайка). На своем посту Г. проводил достаточно жесткую политику в отношении местного населения, обвинялся в геноциде коренных жителей острова, которые подвергались порабощению и принудительным работам на золотых приисках Кубы. В итоге к 1519 г. коренные жители Ямайки прекратили свое существование. Г. занялся разведением свиней на Ямайке.

С Высочайшего разрешения Г. провел ряд экспедиций по изучению берегов Мексиканского залива на промежутке от Флориды до Мексики. В 1519 г. он поручил Алонсо Альваресу де Пинеде на четырех кораблях обследовать северные берега Мексиканского залива. Отряд прошел западнее пол-ова Флорида и вышла к г. Веракрус, картографировав около 1200 км береговой линии. Описана р. Миссисипи, получившая наименование Рио-дель-Эспириту-Санто. В Веракрусе экспедиция встретилась с Э. Кортесом, который организовывал поход на ацтеков, завязалось сражение. Спасаясь бегством вглубь континента, А.А. Пинеда погиб от рук индейцев.

В 1520 г. Г. снарядил новую экспедицию в устье р. Рио-де-Лас-Пальмас во главе с Диего де Камарго. Три корабля должны были добраться до места и соорудить форт, организовать миссионерскую работу среди коренного населения. Ключевая цель – не допустить усиление влияния Э. Кортеса в Мексике. Однако планы провалились с изгнанием чужаков индейцами. Д. Камарго возвратился в Веракрус, потеряв два кораля и третий уже на рейде. В итоге солдаты из миссии Д. Камарго приняли сторону Э. Кортеса.

В 1523 г. Г. предпринял новый поход, встав во главе миссии. На одиннадцати кораблях он отправился основывать новую колонию на р. Пануко. Однако из-за ошибки в расчетах оказался в устье р. Сото-ла-Марина, получившую имя Рио-де-Лас-Пальмас. Изучая местность, были обнаружены индейские стоянки вдоль реки. По суше отряд отбыл на юг к Веракрусу. Выйдя к р. Пануко, Г. узнал об установлении контроля Э. Кортесом над этими землями и основании г. Санти-Эстебан-дель-Пуэрто. Г. был вынужден отправиться в Мехико на переговоры с Э. Кортесом. В Мехико Г. заболел и умер 27 декабря 1523 г.

Семья

Супруга – Ана Мониш де Перестрелло. Дети: Антонио, Бартоломео, Амадор, Ане Мониш де Перестрелло, Мониш де Перестрелло.