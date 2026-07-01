ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ

ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ - письменное обя­за­тель­ст­во бан­ка (га­ран­та), дан­ное по прось­бе дру­го­го ли­ца (прин­ци­па­ла), уп­ла­тить кре­ди­то­ру прин­ци­па­ла (бе­не­фи­циа­ру) в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми да­вае­мо­го га­ран­том обя­за­тель­ст­ва де­неж­ную сум­му по пред­став­ле­нию бе­не­фи­циа­ром письменного тре­бо­ва­ния об её уп­ла­те.

Один из спо­со­бов обес­пе­че­ния ис­пол­не­ния обя­за­тельств: в слу­чае не­ис­пол­не­ния прин­ци­па­лом в срок сво­их обя­за­тельств по ос­нов­но­му до­го­во­ру га­рант при­ни­ма­ет на се­бя обя­за­тель­ст­во про­из­ве­сти пла­тёж за свой счёт.

Ин­сти­тут Гарантии банковской сфор­ми­ро­вал­ся по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны , ко­гда ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась ми­ро­вая тор­гов­ля и воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость в га­ран­ти­ях круп­ных пла­те­жей. В РФ нор­мы о Гарантии банковской впер­вые бы­ли за­кре­п­ле­ны в дей­ст­вую­щем ГК РФ (статьи 368-379).

За­пра­ши­ва­ет и пре­дос­тав­ля­ет Гарантию банковскую по­ку­па­тель (за­каз­чик). За её вы­став­ле­ние банк взи­ма­ет ко­мис­сию. Оп­ла­чи­ва­ет Гарантию банковскую по­ку­па­тель (за­каз­чик), но за её пре­до­став­ле­ние тре­бу­ет от про­дав­ца (ис­пол­ните­ля) ус­ту­пок по ус­ло­ви­ям до­го­во­ра (например, в це­не). Гарантия банковская вы­да­ёт­ся на оп­ре­де­лён­ный срок, в те­че­ние ко­то­ро­го она не мо­жет быть в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке ото­зва­на га­ран­том (без­от­зыв­ность Гарантии банковской), ес­ли в са­мой Гарантии банковской не пре­ду­смот­ре­но иное. Обя­за­тель­ст­во га­ран­та пе­ред бе­не­фи­циа­ром мо­жет быть пре­кра­ще­но уп­ла­той бе­не­фи­циа­ру сум­мы, на ко­то­рую вы­да­на Гарантия банковская; окон­ча­ни­ем сро­ка, на ко­то­рый она вы­да­на; вслед­ст­вие от­ка­за бе­не­фи­циа­ра от сво­их прав по бан­ков­ской га­ран­тии.

Во внеш­ней тор­гов­ле вы­став­ле­ние Гарантии банковской - обыч­ная прак­ти­ка. При внеш­не­тор­го­вых рас­чё­тах Гарантия банковская обыч­но под­раз­де­ля­ют­ся на га­ран­тии по тре­бо­ва­нию и ус­лов­ные. Пер­вые пре­ду­смат­ри­ва­ют обя­за­тель­ст­во га­ран­та про­из­ве­сти пла­тёж «по пер­во­му тре­бо­ва­нию» бе­не­фи­циа­ра (в РФ не при­ме­ня­ют­ся), вто­рые - по предъ­яв­ле­нии какого-либо до­ку­мен­та (ре­ше­ния су­да или ар­бит­ра­жа; сер­ти­фи­ка­та ней­траль­но­го ли­ца, удо­сто­ве­ряю­ще­го на­ли­чие дол­га бе­не­фи­циа­ру, и т. п.).

В 1978 году Ме­ж­ду­народной тор­го­вой па­ла­той бы­ли раз­ра­бо­та­ны Уни­фи­ци­ро­ван­ные пра­ви­ла для до­го­вор­ных га­ран­тий, за­тем в 1992 году - Уни­фи­ци­ро­ван­ные пра­ви­ла для га­ран­тий по пер­во­му тре­бо­ва­нию. В РФ эти Пра­ви­ла при­ме­ня­ют­ся к Гарантии банковской, ес­ли в са­мом её тек­сте есть пря­мое ука­за­ние на это.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)