ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ
ГАРАНТИЯ БАНКОВСКАЯ - письменное обязательство банка (гаранта), данное по просьбе другого лица (принципала), уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования об её уплате.
Один из способов обеспечения исполнения обязательств: в случае неисполнения принципалом в срок своих обязательств по основному договору гарант принимает на себя обязательство произвести платёж за свой счёт.
Институт Гарантии банковской сформировался после 2-й мировой войны, когда активизировалась мировая торговля и возникла необходимость в гарантиях крупных платежей. В РФ нормы о Гарантии банковской впервые были закреплены в действующем ГК РФ (статьи 368-379).
Запрашивает и предоставляет Гарантию банковскую покупатель (заказчик). За её выставление банк взимает комиссию. Оплачивает Гарантию банковскую покупатель (заказчик), но за её предоставление требует от продавца (исполнителя) уступок по условиям договора (например, в цене). Гарантия банковская выдаётся на определённый срок, в течение которого она не может быть в одностороннем порядке отозвана гарантом (безотзывность Гарантии банковской), если в самой Гарантии банковской не предусмотрено иное. Обязательство гаранта перед бенефициаром может быть прекращено уплатой бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия банковская; окончанием срока, на который она выдана; вследствие отказа бенефициара от своих прав по банковской гарантии.
Во внешней торговле выставление Гарантии банковской - обычная практика. При внешнеторговых расчётах Гарантия банковская обычно подразделяются на гарантии по требованию и условные. Первые предусматривают обязательство гаранта произвести платёж «по первому требованию» бенефициара (в РФ не применяются), вторые - по предъявлении какого-либо документа (решения суда или арбитража; сертификата нейтрального лица, удостоверяющего наличие долга бенефициару, и т. п.).
В 1978 году Международной торговой палатой были разработаны Унифицированные правила для договорных гарантий, затем в 1992 году - Унифицированные правила для гарантий по первому требованию. В РФ эти Правила применяются к Гарантии банковской, если в самом её тексте есть прямое указание на это.