Гапон, Георгий Аполлонович (05[17].02.1870, с. Белики Кобеляцкого уезда Полтавской губ. ‒ 28.03[10.04].1906, Озерки, Санкт-Петербургская губ.)

Гапо́н, Гео́ргий Аполло́нович (05[17].02.1870, с. Белики Кобеляцкого уезда Полтавской губ. — 28.03[10.04].1906, Озерки, Санкт-Петербургская губ.) — российский лидер рабочего движения, священник. Учился в Петербургской духовной академии. В 1903—1904 с одобрения столичных властей организовал в Санкт-Петербурге Собрание русских фабрично-заводских рабочих, которое должно было добиваться компромисса между рабочими и предпринимателями, способствовать улучшению жизни работников. Г. был хорошим оратором. Он считал, что когда организация станет достаточно мощной, то сможет превратиться в самостоятельную политическую силу. Поддержал идею парламента, в котором рабочая фракция будет влиять на законодательство. Узнав об идеях Г., покровитель­ствовавшие ему чиновники отказали Собранию в дальнейшей поддержке, но к этому времени оно уже включало тысячи членов. Г. стал инициатором демонстрации 9 января 1905, которая закончилась «Кровавым воскресеньем». Находясь в первых рядах демонстрантов, Г. остался жив, выпустил воззвание, проклинавшее императора и его министров. Эмигрировал, сблизился с эсерами (см. Социалисты-революционеры), создал революционную организацию Всероссийский рабочий союз, участвовал попытках организации восстаний в России. Нелегально вернулся в Россию в ноябре 1905, установил контакты с властями, поддерживал политику С. Ю. Витте. Эсеры обвинили его в провокаторстве и убили.

Лит.: Кавторин В. Первый шаг к катастрофе. 9 января 1905 года. СПб., 1992; Ксенофонтов И. Н. Георгий Гапон: вымысел и правда. М., 1996; Пазин М. «Кровавое воскресенье». За кулисами трагедии. М., 2009. А. В. Шубин.