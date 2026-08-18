ГАО ГАН

ГАО ГАН - государственный и партийный деятель КНР .

Окон­чил пе­да­го­гическое училище в городе Си­ань, в 1926 году всту­пил в КПК и стал кур­сан­том Во­енно-по­ли­тической ака­де­мии имени Сунь Ят­се­на в Сиа­ни. По­сле раз­ры­ва еди­но­го фрон­та Го­минь­да­на и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) (июль 1927 года) уча­ст­во­вал в во­оруженной борь­бе про­тив Го­минь­да­на в провинции Шэнь­си, вы­дви­нул­ся в чис­ло ме­ст­ных ли­де­ров КПК. В 1931-1935 годы член про­вин­ци­аль­но­го комитета КПК Шэнь­си - Гань­су, за­ни­мал в этом рай­оне вы­со­кие партийные и во­енные долж­но­сти. В октябре 1935 года вме­сте с другими ру­ко­во­ди­те­ля­ми рай­она аре­сто­ван эмис­са­ра­ми ЦК КПК по об­ви­не­нию в «контр­ре­во­лю­ции», вско­ре ос­во­бо­ж­дён, но уво­лен с ру­ко­во­дя­щих по­стов. В 1939 году на­зна­чен председателем По­ли­тического кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та По­гра­нич­но­го района Шэнь­си-Гань­су-Нин­ся, в 1940 году воз­гла­вил Северо-Западное бю­ро ЦК КПК. С 1945 года член По­лит­бю­ро ЦК КПК, в 1945-1949 годы ру­ко­во­дил пар­тий­ной и во­енной ра­бо­той в Северо-Восточном Ки­тае. С октября 1949 года заместитель председателя Центрального народного пра­ви­тель­ст­ва КНР, по со­вмес­ти­тель­ст­ву воз­глав­лял Северо-Восточного бю­ро ЦК КПК и Народное пра­ви­тель­ст­во Северо-Восточного Ки­тая. В 1952-1953 годы председатель Гос­пла­на КНР. В декабре 1953 года снят с ру­ко­во­дя­щих по­стов в Северо-Восточном Ки­тае. В феврале 1954 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в по­пыт­ке «за­хва­та ру­ко­во­д­ства пар­ти­ей и го­су­дар­ст­вом». Ана­ло­гич­ные об­ви­не­ния бы­ли предъ­яв­ле­ны другому вид­но­му дея­те­лю КПК, поль­зо­вав­ше­му­ся влия­ни­ем в Восточном Ки­тае, - Жао Шу­ши. «Де­ло Гао Гана - Жао Шу­ши» Мао Цзэ­дун вы­нес на рас­смот­ре­ние Все­ки­тай­ской кон­фе­рен­ции КПК (март 1955 года), на ко­то­рой об­ви­няе­мые бы­ли сня­ты с пар­тий­ных и государственных по­стов, ис­клю­че­ны из КПК. Гао Ган от­ка­зал­ся при­знать об­ви­не­ние и, по официальной вер­сии, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

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