НЬО
НЬО (Нио) - пещера близ города Тараскон-сюр-Арьеж с изображениями, созданными в позднем палеолите.
Находится на высоте 100 м над рекой Викдесо, притоком Арьежа. Горизонтальные переходы и залы протянулись в известняковом массиве более чем на 2 км. Издавна известна и легкодоступна, предположение о палеолитическом возрасте изображений, высказанное в 1906 году, привлекло внимание Э. Картальяка, А. Брёйля и других специалистов, неоднократно обследовавших Ньо; в 1990-е годы исследования с применением современных методов проводил Ж. Клот.
В Ньо представлены росписи, гравировки, прочерченные по глине изображения; всего более 100 фигур (15 не поддаются идентификации) и свыше 300 знаков, которые локализуются на нескольких участках, в основном на тех, где концентрируются фигуры (две трети фигур - в так называемом Чёрном салоне, подземном зале, завершающем ответвление вправо от входа). Среди фигур наиболее многочисленны нанесённые краской изображения бизонов, козлов, лошадей. Примечательны изображения рыб, нечасто встречающиеся в палеолитическом искусстве. В «Чёрном салоне» для передачи движения голова бизона показана в двух ракурсах. На участке одного из тоннелей (так называемая галерея Обвала) при создании изображений были использованы фактура и рельеф стен, особенности пола: представлены сцена противостояния двух козлов, лошадиная голова; на глиняном полу - прочерченная фигура бизона. Среди знаков наиболее многочисленны точки, штрихи, круги, перекрещивающиеся линии, схематичные линейные фигуры (предположительно женские). Сохранился окаменевший отпечаток ноги мальчика, который принято связывать с обрядами инициации, возможно, проводившимися в пещере.
Работы под руководством Ж. Клота показали, что пространство Ньо осваивалось художниками согласно предварительному замыслу, а фигуры объединены в композиции. Расположение и контур изображений сначала намечались угольком, затем выполнялись краской. Продуманность комплекса росписей «Чёрного салона» некоторые исследователи считают аргументом в пользу того, что здесь было святилище. В Ньо выявлено 4 разных состава краски. Их сравнение с красками на находках из слоя стоянок, расположенных в районе Ньо, позволило отнести большую часть росписей в «Чёрном салоне» Ньо и несколько знаков в её галереях к позднему Мадлену, остальные изображения - к среднему. Для росписей Ньо получены радиоуглеродные даты: 12890±160 лет назад, 13060±200 лет назад, 13850±150 лет назад.