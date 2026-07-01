ГАНЕША
ГАНЕША - в индуистской мифологии предводитель группы божеств, ганы, старший сын Шивы и Парвати.
Ганеша - один из наиболее любимых и почитаемых богов Индии. Изображается в виде человеческой фигуры с короткими руками и ногами, толстым животом и головой слона. Согласно одному из мифов, Парвати вылепила человечка и поставила его у входа в свои покои. Новый страж преградил путь Шиве, и тот в гневе отрубил ему голову. Увидев отчаяние Парвати, Шива обещал приладить к туловищу голову того, кто первым попадётся ему на глаза, - это оказался слон. Ганеша стал божеством, которое одновременно и создаёт препятствия человеку, и устраняет их. Культ Ганеши сложился, видимо, в послеэпическую эпоху (ни в «Махабхарате», ни в «Рамаяне» Ганеша не появляется), а первые его изображения относятся примерно к V веку нашей эры.
Ганешу почитают и как воплощение мудрости и образованности, покровителя искусств и литературы. Считается, что он записал текст «Махабхараты» под диктовку её мифического автора Вьясы, используя в качестве палочки для письма свой бивень, отчего заслужил прозвище Экаданта (Однобивневый). Ездовое животное Ганеши - крыса или мышь, в которую обратился поверженный им демон Гаджамукха. В многочисленных храмах, посвящённых Ганеше, особо отмечается чатуртти - четвёртый день светлой половины месяца. В Махараштре чатуртти отмечают в месяце бхадра (август - сентябрь). Это большой праздник, который длится в течение десяти дней.
Иллюстрация:
Ганеша. Скульптура. XIII век. Индия. Галерея А.М. Саклера (Вашингтон). Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)