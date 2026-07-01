ГАНЕША

ГАНЕША - в ин­дуи­ст­ской ми­фо­ло­гии пред­во­ди­тель груп­пы бо­жеств, га­ны, стар­ший сын Ши­вы и Пар­ва­ти .

Ганеша - один из наи­бо­лее лю­би­мых и по­чи­тае­мых бо­гов Ин­дии. Изо­бра­жа­ет­ся в ви­де че­ло­ве­че­ской фи­гу­ры с ко­рот­ки­ми ру­ка­ми и но­га­ми, тол­стым жи­во­том и го­ло­вой сло­на. Со­глас­но од­но­му из ми­фов, Пар­ва­ти вы­ле­пи­ла че­ло­веч­ка и по­ста­ви­ла его у вхо­да в свои по­кои. Но­вый страж пре­гра­дил путь Ши­ве, и тот в гне­ве от­ру­бил ему го­ло­ву. Уви­дев от­чая­ние Пар­ва­ти, Ши­ва обе­щал при­ла­дить к ту­ло­ви­щу го­ло­ву то­го, кто пер­вым по­па­дёт­ся ему на гла­за, - это ока­зал­ся слон. Ганеша стал бо­же­ст­вом, ко­то­рое од­но­вре­мен­но и соз­да­ёт пре­пят­ст­вия че­ло­ве­ку, и уст­раня­ет их. Культ Ганеши сло­жил­ся, ви­ди­мо, в по­сле­эпическую эпо­ху (ни в « Ма­хаб­ха­ра­те », ни в «Ра­мая­не» Ганеша не по­яв­ля­ет­ся), а пер­вые его изо­бра­же­ния от­но­сят­ся при­мер­но к V веку нашей эры.

Ганешу по­чи­та­ют и как во­пло­ще­ние муд­ро­сти и об­ра­зо­ван­но­сти, по­кро­ви­те­ля ис­кусств и литературы. Счи­та­ет­ся, что он за­пи­сал текст «Ма­хаб­ха­ра­ты» под дик­тов­ку её ми­фического ав­то­ра Вья­сы, ис­поль­зуя в ка­че­ст­ве па­лоч­ки для пись­ма свой би­вень, от­че­го за­слу­жил про­зви­ще Эка­дан­та (Од­но­бив­не­вый). Ез­до­вое жи­вот­ное Ганеши - кры­са или мышь, в ко­то­рую об­ра­тил­ся по­вер­жен­ный им де­мон Гад­жа­мук­ха. В мно­го­численных хра­мах, по­свя­щён­ных Ганеше, осо­бо от­ме­ча­ет­ся ча­тур­тти - чет­вёр­тый день свет­лой по­ло­ви­ны ме­ся­ца. В Ма­ха­раш­тре ча­тур­тти от­ме­ча­ют в ме­ся­це бхад­ра (ав­густ - сен­тябрь). Это боль­шой празд­ник, ко­то­рый длит­ся в те­че­ние де­ся­ти дней.

Иллюстрация:

Га­не­ша. Скульп­ту­ра. XIII век. Ин­дия. Галерея А.М. Саклера (Вашингтон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)