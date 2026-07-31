ГАНДЖА
ГАНДЖА - археологическая культура (ганджа-карабахская, ходжалы-кедабекская) позднего бронзового и раннего железного века в Западном Азербайджане и Нагорном Карабахе (XVIII-VI веках до нашей эры).
Памятники известны с 1890-х годов. Возникала на базе памятников типа Лчашен. Различают 3 этапа - XVIII-XVII веков, XI-VIII веков, VII-VI веков (М.А. Гусейнова выделяет и ранний этап - XIV-XIII веков) и локальные варианты - Карабахский, Кедабекский, Гянджачайский (Г.Ф. Джафаров причисляет к ним и Борсунлинский вариант с «царскими курганами»). Крепости с «циклопической» кладкой стен, селища с полуземлянками и наземными постройками, со стенами из плетня, обмазанного глиной. Среди погребальных сооружений преобладают земляные или каменные курганы (смотрите также Мингечаур) с каменными ящиками, могилами, окружёнными или перекрытыми камнями; трупоположения скорченные, реже вытянутые, есть сидячие, расчленённые (в том числе коллективные в камерах площадью 100-250 м2), трупосожжения.
Выделяют 3 группы керамики: лепную с белой инкрустацией (в бассейне реки Гянджачай), высококачественную круговую (преимущественно черноглиняная), каннелированную с высокими поддонами и зооморфными налепами. Встречается глазурованная керамика, связываемая с Ассирией. Характерны бронзовые секиры, кинжалы с ажурными навершиями и цельнолитые переднеазиатского типа, двузубые вилы, узкие ножи с загнутыми концами, удила с напускными псалиями, пластины наборного доспеха, наконечники копий, черешковые наконечники стрел с опущенными жальцами, кремнёвые и обсидиановые наконечники стрел. Украшения: пояса, в том числе богато орнаментированные, браслеты, подвески в виде птичек и животных, секирок, ложечек, лунниц, бубенчики, височные «змеевидно-пересечённые» кольца, бляхи с инкрустацией, бусы (есть агатовая бусина с именем ассирийского царя Ададнирари) и т. д. В X-IX веках появляются железные изделия.
Иллюстрация:
Ганджа. Орнаментированная керамика (по М.А. Гусейновой). Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)