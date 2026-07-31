ГАНДЖА

ГАНДЖА​ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра (ганд­жа-ка­ра­бах­ская, ход­жа­лы-ке­да­бек­ская) позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в Западном Азер­бай­джа­не и На­гор­ном Ка­ра­ба­хе (XVIII-VI веках до нашей эры).

Па­мят­ни­ки из­вест­ны с 1890-х годов. Воз­ни­ка­ла на ба­зе па­мят­ни­ков ти­па Лча­шен. Раз­ли­ча­ют 3 эта­па - XVIII-XVII веков, XI-VIII веков, VII-VI веков (М.А. Гу­сей­но­ва вы­де­ля­ет и ран­ний этап - XIV-XIII веков) и ло­каль­ные ва­риан­ты - Ка­ра­бах­ский, Ке­да­бек­ский, Гянд­жа­чай­ский (Г.Ф. Джа­фа­ров при­чис­ля­ет к ним и Бор­сун­лин­ский ва­ри­ант с «цар­ски­ми кур­га­на­ми»). Кре­по­сти с «цик­ло­пи­че­ской» клад­кой стен, се­ли­ща с по­лу­зем­лян­ка­ми и на­зем­ны­ми по­строй­ка­ми, со сте­на­ми из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной. Сре­ди по­гре­баль­ных со­ору­же­ний пре­об­ла­да­ют зем­ля­ные или ка­мен­ные кур­га­ны (смотрите так­же Мин­ге­ча­ур ) с ка­мен­ны­ми ящи­ка­ми, мо­ги­ла­ми, ок­ру­жён­ны­ми или пе­ре­кры­ты­ми кам­ня­ми; тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные, ре­же вы­тя­ну­тые, есть си­дя­чие, рас­чле­нён­ные (в том числе кол­лек­тив­ные в ка­ме­рах площадью 100-250 м2), тру­по­сож­же­ния.

Вы­де­ля­ют 3 груп­пы ке­ра­ми­ки: леп­ную с бе­лой ин­кру­ста­ци­ей (в бас­сей­не реки Гянд­жа­чай), вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ную кру­го­вую (пре­имущественно чер­но­гли­ня­ная), кан­не­ли­ро­ван­ную с вы­со­ки­ми под­до­на­ми и зоо­морф­ны­ми на­ле­па­ми. Встре­ча­ет­ся гла­зу­ро­ван­ная ке­ра­ми­ка, свя­зы­вае­мая с Ас­си­ри­ей. Ха­рак­тер­ны брон­зо­вые се­ки­ры, кин­жа­лы с ажур­ны­ми на­вер­шия­ми и цель­но­ли­тые пе­ред­неа­зи­ат­ско­го ти­па, дву­зу­бые ви­лы, уз­кие но­жи с за­гну­ты­ми кон­ца­ми, уди­ла с на­пу­ск­ны­ми пса­лия­ми, пла­сти­ны на­бор­но­го дос­пе­ха, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел с опу­щен­ны­ми жаль­ца­ми, крем­нё­вые и об­си­диа­но­вые на­ко­неч­ни­ки стрел. Ук­ра­ше­ния: поя­са, в том числе бо­га­то ор­на­мен­ти­рован­ные, брас­ле­ты, под­вес­ки в ви­де пти­чек и жи­вот­ных, се­ки­рок, ло­же­чек, лун­ниц, бу­бен­чи­ки, ви­соч­ные «змее­вид­но-пе­ре­се­чён­ные» коль­ца, бля­хи с ин­кру­ста­ци­ей, бу­сы (есть ага­то­вая бу­си­на с име­нем ас­сирийского ца­ря Адад­ни­ра­ри) и т. д. В X-IX веках по­яв­ля­ют­ся же­лез­ные из­де­лия.

Иллюстрация:

Ганд­жа. Орнаментированная керамика (по М.А. Гу­сей­но­вой). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)