Гана (Республика Гана)

Га́на (Республика Гана) — государство в Зап. Африке, выходящее к Гвинейскому заливу. Площадь — 238,535 кв. км. Население — ок. 27 млн человек (2014).

Доколониальный период. Территория Г. была заселена в эпоху мезолита (см. Периодизация археологическая). Предполагаемое первое поселение на территории Г. датируется 10 300 до н. э. Археологические находки свидетельствуют о существовании в центральных и северных районах Г. культур среднего и позднего неолита (см. Периодизация археологическая). Жители комплекса Кинтампо, возникшего ок. 1500 до н. э., вели оседлый образ жизни, занимались охотой, собирательством, рыболовством, изготавливали каменные орудия, умели лепить посуду из глины. Во II—V вв. н. э. там получило развитие железоделательное ремесло. В XI—XVI вв. в Центр. Г. выросли крупные торгово-ремесленные поселения Бего, Боно-Мансу, Ладоки, Шаи, которые вели торговлю (золото, слоновая кость, орехи кола) с западносуданскими торговыми центрами.

Предки народов акан сформировали общность в междуречье Комоэ и Черной Вольты в XI—XII вв. В XII—XIV вв. они мигрировали на юг, заселили лесную зону и побережье Гвинейского залива. В XVI—XVII вв. там произошло становление оманов, аканских вождеств. Ашантийские оманы в лесной зоне (Денчьира, Акваму, Ачем и др.) были подчинены в XVIII в. Конфедерацией Ашанти (см. Ашанти Конфедерация). На побережье Гвинейского залива фанти создали Федерацию Фанти, военно-политический союз около 20 оманов. Традиционными занятиями аканов было экстенсивное земледелие, охота, рыболовство, ремесла, добыча золота и соли. Союз вождеств создали также га и адангме, заселившие район современной Аккры на рубеже XV и XVI вв. В Сев. Г. (саванная зона), населенной народами вольтийской группы, самыми крупными союзами вождеств были Гонжа (Гонджа, Нгбанья) и Дагомба, возникший ок. 1430. Они занимались посреднической торговлей между лесной зоной (рабы, золото, слоновая кость, орех кола, пальмовое масло) и западносудан­скими цивилизациями долины Нигера (скот, ткани, железо). В 1-й половине XVIII в. значительная часть знати Дагомбы приняла ислам. Гонжа (1744—1874) и Дагомба (1745—1874) были данниками Конфедерации Ашанти, возникшей в 1701. Осей Туту стал первым верховным правителем Конфедерации Ашанти. Колониальный период.

Первыми из европейцев на побережье Г. во 2-й половине XV в. проникли португальцы. В 1481—1482 они построили на земле фанти первую крепость Элмину. Между португальцами и жителями внутренних районов наладилась интенсивная торговля золотом, территория побережья от устья р. Тано на западе до устья р. Вольта на востоке получила название «Золотой Берег». В 1553 англичане начали торговлю с народом га. В XVII в. основным товаром стали рабы, Золотой Берег превратился в район интенсивной работорговли. В XVII—XIX вв. форты и фактории на Золотом Берегу строили Велико­британия, Дания, Нидерланды, Пруссия. К началу 1870-х Велико­британия вытеснила из Золотого Берега конкурентов.

В 1821 управление английскими фортами перешло от торговых компаний к правительству. Британские форты и сеттльменты в Золотом Береге стали коронным владением и были включены в состав колонии Сьерра-Леоне. В 1843 британское правительство назначило первого губернатора Золотого Берега. 6 марта 1844 он заключил с вождями фанти договор, по которому те признали «власть и юрисдикцию» королевы Великобритании. В 1874 британ­ские владения в Золотом Береге были отделены от Сьерра-Леоне и преобразованы в одноименную колонию. К началу 1880-х ее территория расширилась на все побережье современной Г. Конфедерация Ашанти потеряла суверенитет в 1896 в результате Англо-ашантийских войн. 17—18 января 1886 британские войска вступили в Кумаси, был заключен договор протекторате Великобритании над Ашанти. Север Г. попал в сферу британской экспансии в 1890-е, когда туда стали проникать немцы и французы. Англичане опередили конкурентов, заключив договоры о протекторате с рядом местных правителей. Королевским указом от 1 января 1902 была создана британская колония Золотой Берег в составе трех административных единиц: собственно колонии Золотой Берег на побережье, Ашанти («территория, завоеванная войсками Ее Величества») в центральной части и протекторат Северные территории. По Версальскому мирному договору 1919 западная часть бывшего германского Того 6 мая 1919 г. отошла к британским владениям в Зап. Африке. В 1922 Лига Наций передала Великобритании мандат на управление британским Того, а в 1923 оно было присоединено к Золотому Берегу.

Верховная власть в Золотом Береге была сосредоточена у британского губернатора. Он был главой колониальной администрации, которую составляли его уполномоченные в провинциях и округах с их аппаратом. При губернаторе в 1850 был создан Законодательный и Исполнительный советы из британских чиновников. В 1888 в состав Законодательного совета был впервые назначен представитель африканцев, в 1925 было введено выборное представительство на основе высокого имущественного и образовательного ценза. Частью системы колониального управления стали вожди — «туземная» администрация, которая существенно отличалась от своего доколониального прототипа и имела региональную специфику.

Главными отраслями колониальной экономики Золотого Берега были выращивание на экспорт какао-бобов в хозяйствах африканцев и горнодобывающая промышленность (добыча золота, алмазов, марганцевой руды), контролировавшаяся иностранным капиталом. Сложилась региональная специализация. Собственно колония и Ашанти стали «производящими» районами, северные территории — поставщиком рабочей силы.

В 1897 было создано Общество защиты прав аборигенов Золотого Берега. Оно защищало права африканцев на землю, добивалось увеличения их представительства в Законодательном совете. В марте 1920 на конференции представителей Гамбии, Золотого Берега, Нигерии и Сьерра-Леоне был учрежден Национальный конгресс Британской Западной Африки. Его программа предусматривала либерализацию колониального управления путем конституционных реформ и содержала ряд общедемократических требований в интересах коренного населения. Созданный 4 августа 1947 Объединенный конвент Золотого Берега выдвинул требование предоставления независимости «в возможно более короткий срок». 12 мая 1949 вернувшийся на родину после учебы в США и Великобритании Кваме Нкрума основал Народную партию конвента (НПК) и провозгласил лозунг «Независимость немедленно!». Используя различные формы политической агитации и протеста (забастовки, бойкот европейских товаров, кампания гражданского неповиновения), НПК в короткий исторический срок добилась поставленной цели. 6 марта 1957 Золотой Берег стал независимым государством Г. в статусе доминиона. В 1959—1960 произошел обмен дипломатическими представительствами между Г. и СССР, были подписаны соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве двух стран.

Независимая Г. 1 июля 1960 большинство избирателей одобрило новую конституцию, провозгласившую Г. республикой. 26 апреля 1960 первым президентом был избран Нкрума. После достижения независимости он поставил цель «вслед за политической добиться экономической свободы». Официальной идеологией Г. была провозглашена разработанная Нкрумой теория нкрумаизма, состоявшая из трех компонентов: концепции африканской личности, панафриканизма и социализма. Принятая в 1962 съездом НПК новая партийная программа провозгласила конечной целью построение социалистического общества, а идеологией партии — нкрумаизм, основанный на «научном социализме». Определяющими принципами внешней политики Нкрумы были антиколониализм, панафриканизм и позитивный нейтралитет, который постепенно разворачивался в сторону советского блока. Превращение Г. в однопартийное государство вылилось в создание авторитарного вождистского режима.

24 февраля 1966 армия и полиция совершили государственный переворот. Власть перешла к Национальному совету освобождения (НСО) во главе с генерал-майором Джозефом Анкрой. Первоочередной задачей хунта провозгласила «исцеление страны от нкрумаизма». НПК была распущена, многие партийные активисты арестованы. Экономическая политика НСО была либерально-монетаристской и определялась условиями, на которых МВФ предоставлял Г. займы. Во внешней политике проводился прозападный курс, отношения с социалистическими странами были свернуты. В 1969 по результатам парламентских выборов было сформировано гражданское правительство во главе с лидером Партии прогресса Кофи Бусией. Его кабинет в основном сохранил курс НСО и не смог стабилизировать экономику. В 1972 армия снова захватила власть, страной стал управлять Совет национального спасения во главе с подполковником Игнатиусом Ачампонгом. СНС ввел элементы государственного регулирования экономики, проводил более взвешенную внешнюю политику. Из-за неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, коррупции и некомпетентности во всех эшелонах власти Г. в середине 1970-х оказалась в глубоком кризисе. В 1978 Ачампонга отстранил от власти его заместитель генерал-лейтенант Фредерик Акуффо.

4 июня 1979 группа молодых офицеров совершила новый переворот, приведя к власти Революционный совет вооруженных сил (РСВС) во главе с лейтенантом ВВС Джери Ролингсом. Он провел масштабную чистку вооруженных сил и государственного аппарата от коррумпированных лиц. «За преступления против государства» были расстреляны 8 высших военных чинов, в их числе Ачампонг и Акуффо. Парламентские выборы 18 июня 1979, проведенные по решению РСВС, принесли победу Народной национальной партии (ННП), объявившей себя наследницей НПК. На состоявшихся в июле президентских выборах победу одержал кандидат ННП Хилла Лиманн. 24 сентября 1979 РСВС передал власть сформированному им правительству. Проводимая ННП политика «жесткой экономии» и всемерного привлечения иностранного капитала не предотвратила нарастание кризисных тенденций. В начале 1980-х экономика Г. оказалась в катастрофическом положении. В ночь на 1 января 1982 войска под командованием Ролингса совершили государственный переворот. Был сформирован Временный совет национальной обороны, который отменил конституцию, запретил политические партии, распустил местные органы исполнительной власти, передав их полномочия комитетам защиты революции. В середине 1980-х популистский курс левого толка сменился программой оздоровления экономики на займы и по рецептам МВФ и Всемирного банка. В 1992 был отменен запрет на деятельность политических партий и проведены выборы президента, которые 3 ноября 1992 выиграл Ролингс как кандидат от Национального демократического конгресса. ­Ролингс вновь был избран президентом в 1996, по кон­ституции третий раз баллотироваться он не мог. К концу своего президентства Ролингс превратил Г. в образец экономического либерализма, сумел привлечь иностранные инвестиции, обеспечил политическую стабильность.

На президентских выборах 2000 победу одержал Джон Куфуор, кандидат от Новой патриотической партии (НПП), которая завоевала большинство мест в парламенте в том же году. Благодаря значительной финансовой помощи США и ЕС правительство добилась снижения инфляции и стабильного экономического роста. Куфуор выиграл президентские выборы 2004 в упорной борьбе с кандидатом Национального демо­кратического конгресса (НДК) Джоном Атта-Миллсом. Во время второго президентского срока Куфуора политика свободной торговли нанесла серьезный ущерб национальному производственному потенциалу. Усугубились и такие проблемы, как коррупция, массовая безработица, отток квалифицированных кадров на Запад.

На выборах 2008 победу одержал Атта-Миллс. Пришедшая к власти оппозиция не внесла существенных изменений во внутреннюю и внешнюю политику. 24 июля 2012 Президент скоропостижно скончался. Спустя несколько часов вице-президент Джон Драмани Махама на экстренном заседании парламента принял президентскую присягу. В декабре 2012 он опередил на президентских выборах кандидата НПП Нану Акуфо-Аддо. Махама — северянин, историк по образованию, в 1980-х учившийся в СССР. В 2010 г. началась добыча нефти на прибрежном шельфе Г., что вызвало надежды на скорое процветание. Экономиче­ского чуда не случилось, напротив, растет инфляция, быстро обесценивается национальная валюта седи, нарастает дефицит электроэнергии. Внутриполитическое положение в стране стабильное.

Ист.: История Африки в документах, 1870—2000. В 3-х тт. / Под общ. ред. А. Давидсона. М., 2005, 2007; Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в. — 1960 г. Т. II. 1918—1960 / Под ред. А. Б. Давидсона и С. В. Мазова. М., 1999; Нкрума К. Автобиография / Пер. с англ. М., 1961.

Лит.: История Ганы в новое и новешеее время. М., 1985; Мазов С. В. Парадоксы «образцовой» колонии. Становление колониального общества Ганы 1900—1957 гг. М., 1993; Попов В. А. Этносоциальная история аканов в XVI—XIX веках. Проблема генезиса стадиально-формационного развития этнополитических организмов. М., 1990; Потехин И. И. Становление новой Ганы. М., 1965; Agboteka F. Ghana in the Twentieth Century. Accra, 1972; Boahen A. Ghana: Evolution and Change in the Nineteenth and Twentieth Centuries. London, 1975; Cocking R. The History of Ghana. Westport (Ct.), 2005; Herbst J. The Politics of Reform in Ghana, 1982—1991. Berkeley (Ca.), 1993; Kimble D. A Political History of Ghana. The Rise of the Gold Coast Nationalism, 1850—1928. Oxford, 1963; Owusu-Ansah D. Historical Dictionary of Ghana. Lanham (Md.), 2005; Rooney D. Kwame Nkrumah: The Political Kingdom in the Third World. London, 1988; Staniland M. The Lions of Dagbon. Political Change in Northern Ghana. Cambridge, 1975; Willks L. Asante in the Nineteenth Century: the Structure and Evolution of Order. Cambridge, 1975. С. В. Мазов.