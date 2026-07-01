ГАНА
ГАНА - раннегосударственное образование на территории Западного Судана в III-XIII веках.
Этническую основу Ганы составлял народ сонинке, основными занятиями которого были земледелие, скотоводство, рыболовство, ремёсла (ткачество, обработка металла). Гана вела торговлю золотом, слоновой костью и рабами с Северной Африкой, располагала многочисленным войском. Верховная власть наследовалась по материнской линии. Наивысшего расцвета Гана достигла в IX-XI веках. В это время её столицей был город Кумби-Сале. В середине XI века Гана подверглась нападению берберов. В конце XI века её столица была захвачена Альморавидами. К середине XIII века Гана попала в вассальную зависимость от государства Мали.