ГАНА

ГАНА - ран­не­го­су­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние на тер­ри­то­рии Западного Су­да­на в III-XIII веках.

Эт­ническую ос­но­ву Ганы со­став­лял на­род со­нин­ке, основными за­ня­тия­ми ко­то­ро­го бы­ли зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во, ре­мёс­ла (тка­че­ст­во, об­ра­бот­ка ме­тал­ла). Гана ве­ла тор­гов­лю зо­ло­том, сло­но­вой ко­стью и ра­ба­ми с Северной Аф­ри­кой, рас­по­ла­га­ла мно­го­численным вой­ском. Вер­хов­ная власть на­сле­до­ва­лась по ма­те­рин­ской ли­нии. Наи­выс­ше­го рас­цве­та Гана дос­тиг­ла в IX-XI веках. В это вре­мя её сто­ли­цей был город Кум­би-Са­ле. В середине XI века Гана под­вер­глась на­па­де­нию бер­бе­ров. В конце XI века её сто­ли­ца бы­ла за­хва­че­на Аль­мо­ра­ви­да­ми . К середине XIII века Гана по­па­ла в вас­саль­ную за­ви­си­мость от государства Ма­ли.

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