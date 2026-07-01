Гань Дэ (также Гань Гун)

Гань Дэ (также Гань Гун) — один из двух (наряду с Ши Шэнем) крупнейших китайских астрономов и астрологов периода Чжаньго (453—221 до н. э., см. Китай Древний). Выходец из царства Ци; жил в середине IV в. до н. э. Автор нескольких трактатов по астрономии, в том числе «Предсказания по звездам» (кит. Тянь вэнь син чжань). Разрабатывал теорию солнечных затмений, первым описал свои наблюдения за Юпитером и одним из его спутников невооруженным глазом. Считается, что Г. Д. и Ши Шэнь дали названия многим звездам. На основе их каталогов придворный астролог из царства У по имени Чэнь Чжо (IV в. до н. э.) нарисовал звездную карту, на которой было помещено 1464 звезды. Традиция приписывает Г. Д. и Ши Шэню также создание одного из первых сводных каталогов звезд (см. Гань Шисинцзин).

Лит.: Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. / Под ред. М. Л. Титаренко. Т. 2 . Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М., 2009; Du Shiran et al. Biographies of Ancient Chinese Scientists. Seria One. Gan De. Beijing, 1992. 25—27. М. Ю. Ульянов.