ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ
На чтение: 1 минута
ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ - аварский поэт, народный поэт Дагестана (1959 год), Герой Социалистического Труда (1974 год).
Сын Г. Цадасы. Окончил Литературный институт имени М. Горького (1950 год). С 1951 года по 2003 год председатель правления СП Дагестана. Первый сборник стихов - «Пламенная любовь и жгучая ненависть» («ХIасратаб рокьиги боркьараб ццинги», 1943 год). В 1950-е годы формируется поэтическая манера Гамзатова, в основе которой - сочетание лирической искренности с гражданским пафосом, чувством неразрывной связи с родной землёй [поэмы «Горянка» («МагIарулай), 1958 год; «В горах моё сердце» («Дир ракI мугIрузда буго»), 1959 год, и др.].
В 1960-1990-е годы заметно расширяется жанровый диапазон творчества Гамзатова: он обращается к жанрам поэмы-странствия, послания, восьмистишия, эпиграммы и др. Автор сборников «Земля моя» (1948 год), «Песни гор» (1949 год), «Год моего рождения» (1950 год; Государственная премия СССР, 1952 год), «Высокие звёзды» («ТIадегIанал цIваби», 1962 год, Ленинская премия, 1963 год), «И звезда с звездою говорит» («ЦIваялда цIва буго кIалъай гьабулеб», 1964 год), «Чётки лет» («Соназул чIумал», 1968 год), «Письмена» (1973 год), «Сказания» (1975 год), «Остров женщин» («Руччабазул чIинкIиллъи», 1982 год); «Колесо жизни» («ГIумруялъул гьоко», 1987 год) и др.
Поэзию Гамзатова отличает афористичность поэтической речи, отточенность формы. Лирико-философская повесть «Мой Дагестан» («Дир Дагъистан», 1967-1971 годы) - гимн этнокультурной самобытности народов Дагестана. Многие произведения Гамзатова обрели музыкальное и сценическое воплощение (песня «Журавли» Я.А. Френкеля, балет «Горянка» на музыку М.М. Кажлаева, вокальные циклы «Надписи» и «Облака» Ш.Р. Чалаева и др.). Переводил на аварский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина. Государственная премия РСФСР (1980 год). Награждён 4 орденами Ленина, орденом Святого Андрея Первозванного (2003 год).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 10 т. Махачкала, 2003 год (на аварском языке);
Собрание сочинений: В 8 т. М., 2003 год.
Иллюстрация:
Р. Гамзатов. Портрет работы Т. Салахова. 1978 год. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)