ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ На чтение: 1 минута

ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ - аварский по­эт, народный по­эт Да­ге­ста­на (1959 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1974 год).

Сын Г. Ца­да­сы. Окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го (1950 год). С 1951 года по 2003 год председатель прав­ле­ния СП Да­ге­ста­на. Пер­вый сбор­ник сти­хов - «Пла­мен­ная лю­бовь и жгу­чая не­на­висть» («ХIас­ра­таб рокь­и­ги бор­кь­а­раб ццин­ги», 1943 год). В 1950-е годы фор­ми­ру­ет­ся по­этическая ма­не­ра Гамзатова, в ос­но­ве ко­то­рой - со­че­тание ли­рической ис­крен­но­сти с гражданским па­фо­сом, чув­ст­вом не­раз­рыв­ной свя­зи с род­ной зем­лёй [по­эмы «Го­рян­ка» («Ма­гIа­ру­лай), 1958 год; «В го­рах моё серд­це» («Дир ракI мугIрузда бу­го»), 1959 год, и др.].

В 1960-1990-е годы за­мет­но рас­ши­ря­ет­ся жан­ро­вый диа­па­зон твор­че­ст­ва Гамзатова: он об­ра­ща­ет­ся к жан­рам по­эмы-стран­ст­вия, по­сла­ния, вось­ми­сти­шия, эпи­грам­мы и др. Ав­тор сборников «Зем­ля моя» (1948 год), «Пес­ни гор» (1949 год), «Год мое­го ро­ж­де­ния» (1950 год; Государственная премия СССР, 1952 год), «Вы­со­кие звёз­ды» («ТIадегIанал цIва­би», 1962 год, Ле­нин­ская премия, 1963 год), «И звез­да с звез­дою го­во­рит» («ЦIваял­да цIва бу­го кIа­лъай гьа­бу­леб», 1964 год), «Чёт­ки лет» («Со­на­зул чIумал», 1968 год), «Пись­ме­на» (1973 год), «Ска­за­ния» (1975 год), «Ост­ров жен­щин» («Руч­ча­ба­зул чIин­кIи­л­лъи», 1982 год); «Ко­ле­со жиз­ни» («ГI­у­м­руялъул гьо­ко», 1987 год) и др.

По­эзию Гамзатова от­ли­ча­ет афо­ри­стич­ность по­этической ре­чи, от­то­чен­ность фор­мы. Ли­ри­ко-фи­лософская по­весть «Мой Да­ге­стан» («Дир Дагъ­и­стан», 1967-1971 годы) - гимн эт­но­куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти на­ро­дов Да­ге­ста­на. Многие про­из­ве­де­ния Гамзатова об­ре­ли му­зы­каль­ное и сце­ническое во­пло­ще­ние (пес­ня «Жу­рав­ли» Я.А. Френ­ке­ля, ба­лет «Го­рян­ка» на му­зы­ку М.М. Каж­лае­ва, во­каль­ные цик­лы «Над­пи­си» и «Об­ла­ка» Ш.Р. Ча­лае­ва и др.). Пе­ре­во­дил на аварский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , Н.А. Не­кра­со­ва, А.А. Бло­ка, В.В. Мая­ков­ско­го , С.А. Есе­ни­на. Государственная премия РСФСР (1980 год). На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на, ор­де­ном Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (2003 год).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 10 т. Ма­хач­ка­ла, 2003 год (на аварском языке);

Собрание сочинений: В 8 т. М., 2003 год.

Иллюстрация:

Р. Гам­за­тов. Порт­рет ра­бо­ты Т. Са­ла­хо­ва. 1978 год. Архив БРЭ.

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