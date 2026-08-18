ГАМСАХУРДИА ЗВИАД КОНСТАНТИНОВИЧ
ГАМСАХУРДИА ЗВИАД КОНСТАНТИНОВИЧ - грузинский государственный и политический деятель, литератор, доктор филологических наук (1991 год).
Сын К.С. Гамсахурдиа. В 1962 году окончил факультет западно-европейских языков Тбилисского университета. В 1963-1977 годы научный сотрудник Института грузинской литературы АН Грузинской ССР. С 1965 года принимал деятельное участие в церковной жизни Грузии. В 1966-1977 годы член СП Грузии. В 1973 году стал соучредителем Инициативной группы защиты прав человека в Грузии, в 1974 году вступил в организацию Международная амнистия, в 1976 году соучредитель грузинской Хельсинкской группы.
С 1975 года Гамсахурдиа - главный редактор самиздатовского литературно-публицистического журнала «Золотое руно» («Окрос сацмиси»); с 1976 года совместно с М. Костава выпускал журнал «Вестник Грузии» («Сакартвелос моамбе»). Одновременно активно сотрудничал в московским самиздатовском журналом «Хроника текущих событий».
В апреле 1977 года арестован вместе с Костава и летом 1978 года осуждён за антисоветскую деятельность на 3 года ссылки (отбывал наказание в городе Кизляр в Дагестане). В 1978 году Гамсахурдиа и Костава были выдвинуты Конгрессом США на соискание Нобелевской премии мира. В 1979 году Гамсахурдиа публично раскаялся в содеянном и на основании личного прошения указом ВС Грузинской ССР в июне того же года помилован. С 1981 года старший научный сотрудник Института грузинской литературы АН Грузинской ССР, одновременно преподавал в Тбилисском университете. В 1981 году был восстановлен в СП Грузии.
С середины 1980-х годов в условиях «перестройки» Гамсахурдиа возобновил правозащитную деятельность, начал играть видную роль в грузинском национальном движении. В 1987-1988 годы совместно с Костава издавал самиздатовское периодическое издание «Летопись» («Матианэ»). В 1988-1991 годы председатель общества Святого Ильи Праведного, лидер блока «Круглый стол - Свободная Грузия». В ноябре 1990 года избран председателем ВС Грузинской ССР. В 1991 году руководил подготовкой акта «О восстановлении государственной независимости Грузии».
В апреле 1991 года избран президентом Республики Грузия. В августе 1991 года провозгласил государственный суверенитет Грузии. Методы руководства страной, практиковавшиеся Гамсахурдиа и характеризовавшиеся его политическими оппонентами как авторитарные и волюнтаристские, вызвали серьёзное недовольство в различных слоях грузинского общества. 06.01.1992 года он был отстранён от власти Военным советом Республики Грузия и выехал в Армению, а оттуда в Чечню.
24.09.1993 года Гамсахурдиа прибыл в город Зугдиди (Западная Грузия), где сформировал «правительство в изгнании». Возвращение Гамсахурдиа оживило продолжавшееся с 1992 года вооруженное сопротивление его сторонников («звиадистов») Государственному совету Республики Грузия под руководством Э. Шеварднадзе. Несмотря на первоначальные успехи «звиадистов», движение потерпело поражение. 06.11.1993 года Зугдиди был взят грузинскими правительственными войсками. Гамсахурдиа, скрывшийся в горах, некоторое время спустя погиб при невыясненных обстоятельствах. В феврале 1994 года его прах был захоронен в столице Чечни - Грозном. После «революции роз» в Грузии в январе 2004 года прах Гамсахурдиа был перезахоронен в Тбилиси.