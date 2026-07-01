Гамкрелидзе, Тамаз Валерианович (род. 1929, Кутаиси)
Гамкрели́дзе, Тамаз Валерианович (род. 1929, Кутаиси) — выдающийся советский и грузинский востоковед, лингвист, член Академии наук Грузии (с 1974), АН СССР (с 1984), Российской академии наук (с 1991), президент Национальной Академии наук Грузии (2005—2013), лауреат многочисленных отечественных и международных премий. В центре научных интересов Г.— сравнительно-историческая и теоретическая лингвистика, типология языковых систем, вопросы соотношения графики и фонетики в древних письменностях. Одно из важнейших достижений Г.— восстановление (совместно с Вяч. Вс. Ивановым) индоевропейского праязыка, древнейшей материальной и духовной культуры, социально-экономического устройства раннего индоевропейского общества, этногенеза и позднейших миграций носителей индоевропейских диалектов.
Лит.: The Akkado-Hittite Syllabary and the Problem of the Origin of the Hittite Script // Archív Orientální. 1960. Vol. 29; Anatolian Languages and the Problem of Indo-European Migration to Asia Minor. Studies in General and Oriental Linguistics. Tokyo, 1970; Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. Тбилиси, 1984 (European and the Indo-Europeans: A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture. Vols. I—II.Berlin-NewYork, 1994—1995). Л. С Баюн.