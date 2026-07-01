Гамбургское восстание 1923

Га́мбургское восста́ние 1923 — восстание коммунистов в Гамбурге в октябре 1923. Планировалось как часть вооруженного коммунистического выступления с целью свержения правительства Германии, что, в свою очередь, должно было стать сигналом к пролетарской революции в Центральной Европе. На необходимости скорейшего восстания настаивало руководство ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза), пославшее своих эмиссаров в Германию, и Коминтерн. В соответствии с разработанным планом Коммунистическая партия Германии (КПГ) призвала рабочих к всеобщей забастовке, которая должна была перерасти в восстание. Однако рабочая конференция в Хемнице 21 октября 1923 отвергла этот план, и руководство КПГ вынуждено было отложить восстание на неопределенный срок.

Тем не менее гамбургские коммунисты во главе с Э. Тельманом, мечтавшие превратить Гамбург в колыбель немецкого Октября, призвали членов КПГ к вооруженной борьбе. В ночь на 23 октября восставшие совершили нападение на полицейские казармы с целью захвата оружия, после чего в городе начались столкновения с полицией. Вооруженные выступления состоялись и в других городах Германии, но все они были подавлены полицией и рейхсвером. В результате боев погибло около 100 человек, более 300 получили ранения.

В поражении восстания Коминтерн обвинил руководство КПГ во главе с Г. Брандлером, признав курс на во­оруженную борьбу «правильным».

Лит.: История Германии. В 3-х тт. Т.2. Кемерово, 2005; Habedank H. Zur Geschichte des Hamburger Aufstandes 1923. Berlin, 1958; Bayerlein B. u.a. (Hg) Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. Berlin, 2003. И. А. Кукушкина.