Гамбия (Республика Гамбия)

Га́мбия (Республика Гамбия ) — государство в Зап. Африке, самое маленькое государство на Африкан­ском континенте. На севере, востоке и юге окружено Сенегалом, на западе имеет небольшую береговую линию Атлантического океана. Занимает территорию ок. 11 тыс. кв. км. Население — 1,8 млн человек (2013).

Записи арабских торговцев о Г. по­явились в IX—X вв. В XI—XII вв. правители королевств Такрур, Ганы и Гао приняли ислам и начали приглашать на придворную службу мусульман, знавших арабский язык. В начале XIV в. территория современной Г. была частью империи Мали. Португальцы в 1455 построили первые фактории на р. Гамбия.

В конце XVII — XVIII в. борьбу за контроль над рекой Гамбия вели британцы, укрепившиеся в форте Сент-Джеймс, и французы, построившие на северном берегу р. форт Альбреда. Колонизаторов интересовала работорговля (см. Рабство) и потенциальные месторождения золота. По Версальскому мирному договору 1783 Франция отказалась от претензий на территории вдоль реки Гамбия в обмен на часть Сенегала, сохранив только свой аванпост Альбреда. В 1807 работорговля была запрещена на всей территории Британской империи, но вывоз рабов из Г. не прекратился. За три столетия европейской работорговли из региона было вывезено около 3 млн африканцев, при этом не учитывается предшествующая ей деятельность арабских работорговцев. В 1821 Г. была передана под власть британского губернатора Сьерра-Леоне. В 1843 Г. стала отдельной колонией во главе с губернатором, а в 1866 опять была объединена со Сьерра-Леоне. В 1888 г. Гамбия была окончательно преобразована в самостоятельную колонию. В 1889 по англо-французскому соглашению были определены современные границы Г., и она стала называться Британской Гамбией. К 1829 были совершены первые торговые сделки по продаже арахиса (он был завезен из Латинской Америки). В 1851 он уже составлял 72 % всего объема экспорта колонии.

18 февраля 1965 Г. стала независимым государством, конституционной монархией в составе Британского Содружества с королевой Елизаветой II в качестве королевы Г., чьи интересы на месте представлял генерал-губернатор . В 1970 страна была провоз­глашена республикой, ее первым президентом был избран Д. К. Джавара, который впоследствии успешно переизбирался пять раз. В июле 1981 с помощью сенегальских войск была подавлена попытка государственного переворота. В 1982 Г. и Сенегал образовали конфедерацию Сенегамбия, которая распалась в 1989. В 1993 Сенегал закрыл границу с Г.

В 1994 в результате военного переворота к власти пришел Яйя Джамме. В 1996 была одобрена новая конституция и проведены президенские выборы, на которых президентом был избран Джамме. Была объявлена многопартийность, но три основные партии запрещены. В 2000 произошла неудачная попытка военного переворота. В 2011 состоялись президенские выборы, на которых Я. Джамме был переизбран на четвертый срок. В 2009 развернулась государственная кампания против колдовства. В 2010 была введена смертная казнь за обнаружение кокаина или героина.

В 2014 состоялась неудачная попытка государственного переворота, совершенная гамбийцами с американским гражданством. В декабре 2015 Джамме объявил Г. исламской республикой.

Лит.: Коровиков В. И. Гамбия. М., 1971; Смирнов Е. Г. Республика Гамбия. Справочник. М., 1996; Hughes, A., Gailey, A. Historical Dictionary of The Gambia. London, 2000. Л. В. Иванова.