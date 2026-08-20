ГАМБА

ГАМБА (итальянское viola da gam­ba - «вио­ла у ног, у ко­лен»; английское viol, гам­ба (немемецкое Gambe)) - западно-ев­ропейский струн­ный смыч­ко­вый ин­ст­ру­мент конца XV-XVIII веков.

На­ря­ду с лют­ней и ор­га­ном Гамба - важ­ней­ший ин­ст­ру­мент это­го вре­ме­ни. Наи­бо­лее ран­ние за­фик­си­ровованные изо­бра­же­ния Гамбы (около 1475-1480 годов, северо-восточная Ис­па­ния) на­по­ми­на­ют виу­элу. Около 1500 года Гамба на­ча­ла рас­про­стра­нять­ся в Западной Ев­ро­пе, «клас­си­че­ская» стра­на ре­нес­санс­ной Гамбы - Ита­лия. Сло­во «Гамба» в Ита­лии мог­ло оз­на­чать не толь­ко соб­ст­вен­но Гамбу, но и вио­лу да брач­чо - ин­ст­ру­мент скри­пич­но­го се­мей­ст­ва, ли­ру да брач­чо и ли­ру да гам­ба; при этом тер­мин «вио­ло­не» (violone), обо­зна­чаю­щий кон­тра­ба­со­вую Гамбу, мог при­ме­нять­ся к Гамбе лю­бо­го раз­ме­ра. Тео­ре­ти­ки эпо­хи в це­лях дос­ти­же­ния боль­шей точ­но­сти вно­си­ли до­пол­нительные оп­ре­де­ле­ния: вы­ра­же­ние «вио­ла да гам­ба» яв­ля­ет­ся од­ним из них.

В XV-XVI веках Гамбы бы­ли внеш­не раз­но­об­раз­ны: с по­ка­ты­ми и кру­ты­ми пле­ча­ми, с ост­ры­ми уг­ла­ми и без уг­лов, плав­ны­ми ок­руг­лы­ми ли­бо слож­ны­ми вол­ни­сты­ми кон­ту­ра­ми дек; ре­зо­на­тор­ные от­вер­стия мог­ли быть уз­ки­ми пар­ны­ми (в ви­де «эфов» или «эсов») или круг­лы­ми оди­ноч­ны­ми (в ви­де ро­зет­ки). С XVII века ус­та­нав­ли­ва­ет­ся клас­сическая кон­ст­рук­ция: 8-об­раз­ный кор­пус с по­ка­ты­ми пле­ча­ми, вы­со­ки­ми обе­чай­ка­ми, вы­пук­лой верх­ней де­кой, вы­со­кой под­став­кой, от­но­си­тель­но ко­рот­кой шей­кой, рез­ной го­лов­кой. К концу XVI века гос­под­ствую­щей ста­но­вит­ся 6-струн­ная мо­дель, к концу XVII века ба­совые Гамбы ос­на­ща­ют­ся 7-й - ба­со­вой - стру­ной. На­строй­ка квар­то-тер­цо­вая. Вы­со­та строя за­ви­сит от раз­ме­ров ин­ст­ру­мен­та. При иг­ре ин­ст­ру­мент рас­по­ла­га­ет­ся вер­ти­каль­но; этот спо­соб по­лу­чил название «а гам­ба» или «ви­оль­ный»; го­ри­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние («а брач­чо» - «у пле­ча», свой­ст­вен­ное ин­ст­ру­мен­там скри­пич­но­го се­мей­ст­ва) для Гамбы не ха­рак­тер­но. Спо­соб дер­жа­ния смыч­ка - за­хва­том сни­зу - так­же на­зы­ва­ет­ся «ви­оль­ным». Звук Гамбы не­силь­ный, ди­на­ми­че­ски гиб­кий, тем­бро­во раз­но­об­раз­ный, лёг­кий, под­виж­ный. Му­зы­ка для Гамбы за­пи­сы­ва­лась в мен­зу­раль­ной но­та­ции , ино­гда при­ме­ня­лась лют­не­вая та­бу­ла­ту­ра, в XVIII веке ис­поль­зо­ва­лось современное нот­ное пись­мо.

В XVI веке об­ра­зо­ва­лось так называемое ви­оль­ное се­мей­ст­во; со­став­ляв­шие его виолы раз­ных раз­ме­ров об­ра­зо­вы­ва­ли ан­самбль - кон­сорт. Наи­бо­лее по­сто­ян­ны­ми бы­ли со­пра­но­вая - «дес­сю» (французское dessus de viole), те­но­ро­вая и ба­со­вая Гамбы. В ка­че­ст­ве соль­но­го ин­ст­ру­мен­та в ви­оль­ном се­мей­ст­ве в XVI веке вы­де­ли­лась ба­со­вая Гамба, ко­то­рая со вре­ме­нем ста­ла сим­во­ли­зи­ро­вать всё се­мей­ст­во и за ко­то­рой за­кре­пил­ся тер­мин «вио­ла да гам­ба». Спе­ци­фическая английская раз­но­вид­ность соль­ной ба­со­вой Гамбы - ли­ра-вио­ла, пред­на­зна­чен­ная для ис­пол­не­ния мно­го­го­лос­ной фак­ту­ры. Во Фран­ции в XVIII веке при­об­ре­ла по­пу­ляр­ность «пар­дес­сю» - «сверх­дис­кан­то­вая» вио­ла.

Луч­шие ви­оль­ные мас­те­ра XVI века - П. Дза­нет­то (Бре­шиа), Б. Чи­чи­лиа­но и М. Мо­рел­ле (Ман­туя), Г. Дю­иф­фо­пруг­кар (Ли­он; про­ис­хо­дил из немецкой ди­на­стии Тиф­фен­брук­кер). Сре­ди английских мас­те­ров XVI-XVII веков: Дж. Ро­уз, Г. Джей, Р. Мирс, Дж. и Ф. Бей­кер, Б. Нор­ман. Французские мас­те­ра конца XVII-XVIII веков: Н. Бер­тран, Б. Фле­ри, М. Ко­ли­шон, Г. Бар­бе, Ж.Б. Деэ (псевдоним Са­ло­ман), Ф.Ле Жён. Сре­ди ра­бот немецких и ни­дерландских мас­те­ров вы­де­ля­ют­ся ин­ст­ру­мен­ты И. Тиль­ке, Г. Эбер­та, П. Рам­бут­са, М. Хоф­ма­на (XVII-XVIII века).

В Ита­лии Гамба, вы­тес­нен­ная скрип­кой, ут­ра­ти­ла своё зна­че­ние к началу XVII века, но в других стра­нах ви­оль­ная куль­ту­ра толь­ко на­чи­на­ла рас­цве­тать. Имен­но в Анг­лии в XVII веке по­пу­ляр­ным ви­дом му­зи­ци­ро­ва­ния стал кон­сорт ви­ол, вер­шин дос­тиг­ло соль­ное ис­пол­ни­тель­ст­во на ба­со­вой Гамбы. Пред­ста­ви­те­ли английской шко­лы, ком­пози­то­ры и ис­пол­ни­те­ли: Т. Тал­лис, К. Тай, У. Бёрд, А. Хол­борн, Дж. Дау­ленд, О. Гиб­бонс, Дж. Коп­ра­рио, У. Ло­ус, А. Фер­ра­бо­ско-сын, Т. Том­кинс, Дж. Джен­кинс, М. Лок, Г. Пёр­селл. Во Фран­ции Гамба ис­поль­зо­ва­лась боль­ше в ан­самб­лях. Сре­ди ав­то­ров и ис­пол­ни­телей-вио­ли­стов: Ж. де Сент-Ко­ломб, М. Ма­ре, К. ле Жён, Е. дю Кор­руа, Л. Ку­пе­рен, А. Фор­кре, К. д’Эрвелуа, Дю Бю­ис­сон, Ж.М. Лек­лер, Ж.Б. де Буа­мор­тье, Ж.Ф. Ра­мо, Л.Н. Кле­рам­бо, М.П. Мон­тек­лер. В Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дах шко­ла со­лис­тов-вир­туо­зов на ба­со­вой Гамбы раз­ви­ва­лась с конца XVII века. Со­ли­рую­щая Гамба в Гер­ма­нии мог­ла за­ме­нять­ся вио­лон­че­лью; это об­стоя­тель­ст­во сыг­ра­ло свою роль в «дол­го­веч­но­сти» немецкой ви­оль­ной му­зы­ки (в пер­вую оче­редь со­чи­не­ния И.С. Ба­ха), ко­то­рая про­дол­жа­ла ис­пол­нять­ся на вио­лон­че­ли по­сле то­го, как Гамба вы­шла из упот­реб­ле­ния. Позд­не­ба­роч­ный ре­пер­ту­ар пред­став­лен со­на­та­ми для виолы и бас­со-кон­тинуо (Д. Бук­сте­ху­де, Г.Ф. Те­ле­ман, К.Ф.Э. Бах), со­на­та­ми для виолы и кла­вира об­ли­га­то - спе­ци­фи­че­ски северо-немецким жан­ром (К.Ф.Э. Бах). Гамба об­ли­га­то исполь­зо­ва­на И.С. Ба­хом в кан­та­тах BWV № 76, 152, «Стра­стях по Ио­ан­ну» (ария аль­та № 58), «Стра­стях по Мат­фею» (ре­чи­та­тив и ария ба­са № 65-66). По­след­ним зна­ме­ни­тым вио­ли­стом-вир­туо­зом и ком­по­зи­то­ром был ра­бо­тав­ший в Анг­лии не­мец К.Ф. Абель (умер в 1787 году). В Гер­ма­нии и Ав­ст­рии XVII - начала XIX веков бы­ла рас­про­стра­не­на раз­но­вид­ность виолы да гам­ба с до­пол­нительными стру­на­ми - ба­ри­тон.

Ут­ра­те ви­оль­ной куль­ту­ры спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тие скри­пич­ной и вио­лон­чель­ной школ и рас­про­стра­не­ние клас­сического ев­ропейского ор­ке­ст­ра, фор­ми­ро­вав­ше­го­ся на ба­зе скри­пич­но­го се­мей­ст­ва. В клас­сический ор­кестр во­шёл лишь по­то­мок кон­тра­ба­со­вой виолы - кон­тра­бас.

«От­кры­ти­ем» Гамбы в конце XIX века яви­лась дея­тель­ность А. Дол­ме­ча. Рас­про­стра­нён­ным яв­ле­ни­ем музыкальной жиз­ни XX века Гамба ста­ла бла­го­да­ря ау­тен­тич­но­му ис­пол­ни­тель­ст­ву.

Дополнительная литература:

Dolmetsch C. The pardes­sus de viol or Chanterelle // Journal of the Viola da Gamba Society of America. 1966. Vol. 3;

Dart T. The fretted instruments, III: The viols // Musical instruments through the ages. Harmondsworth, 1973;

Tourin P. Viol list. A comprehensive catalogue of historical viole da gamba in public and private collec­tions. Duxbury, 1979;

Rutledge J. A. How did the viola da gamba sound? // Early Music. 1979. Vol. 7;

Dodd G. Thematic index of mu­sic for viols. L., 1980–;

Sadie J.A. The bass viol in French baroque chamber music. Ann Ar­bor, 1980;

Lindley M. Lutes, viols and tempe­ra­ments. Camb., 1984;

Rutledge J. A viol bib­lio­graphy // Journal of the Viola da Gamba So­ciety of America. 1979. Vol. 16.

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