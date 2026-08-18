ГАЛЫНИН ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ
ГАЛЫНИН ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ - российский композитор.
В 1950 году окончил Московскую консерваторию (учился у Н.Я. Мясковского, Д.Д. Шостаковича). Большая часть произведений Галынина написана в годы ученичества, в том числе музыка к комедии Дж. Флетчера «Укрощение укротителя» (шла во Фронтовом театре Всероссийского театрального общества), 1-й концерт для фортепиано с оркестром (1946 год), 1-й струнный квартет (1947 год), а также его лучшие сочинения - оратория «Девушка и смерть» (по сказке М. Горького, сочинение 1950 года; инструментовка Ю.А. Фортунатова, 1963 год) и «Эпическая поэма на русские темы» для оркестра (1950 год). Для стиля Галынина, тесно связанного с традициями русской классической и современной (влияние С.С. Прокофьева) музыки, характерны ведущая роль мелодичного начала, ритмичная энергия. Последние 15 лет жизни Галынин мало сочинял из-за болезни; за это время написаны 2-й струнный квартет (1956 год), Ария для скрипки и струнного оркестра (1963 год), Триада фортепианных сонат (созданы в разные годы, объединены в цикл в 1963 году), Concerto grosso для фортепиано (1964 год). Государственная премия СССР (1951 год), Государственная премия РСФСР (1968 год, посмертно).