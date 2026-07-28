ГАЛЛЕР ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Лев Михайлович Галлер родился 17 (по новому стилю — 29) ноября 1883 года в Санкт-Петербурге. По национальности русский. В 1902 году поступил на учёбу в Морской кадетский корпус. После его окончания в 1905 году служил вахтенным начальником на крейсерах «Азия», «Генерал-адмирал», «Герцог Эдинбургский». В 1907-1911 годах был вахтенным начальником линейного корабля «Слава». В 1908 году участвовал в спасении жителей итальянского города Мессина , пострадавших при землетрясении.

В 1912 году Галлер окончил артиллерийский офицерский класс, после чего служил артиллеристом на линейном корабле «Андрей Первозванный». С июля 1914 года занимал должность флагарта бригады линейных кораблей, участвовал в боях Первой мировой войны . С сентября 1916 года командовал эсминцем «Автроил». В январе 1917 года Галлер был назначен на должность старшего офицера линейного корабля «Слава», в октябре того же года переведён командиром эсминца «Туркменец-Ставропольский».

После Октябрьской революциии Галлер добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянский Красный Флот. Участвовал в боях Гражданской войны , будучи командиром эсмиинца «Мечислав», крейсера «Баян», линейного корабля «Андрей Первозванный». В 1920-1921 годах служил начальником отряда действующих судов, начальником дивизии миноносцев. Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота, боях с войсками генерала Н. Н. Юденича и английских интервентов, подавлении восстаний на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь».

После окончания Гражданской войны Галлер в течение шести лет (с месячным перерывом в 1921 году, когда занимал должность начальника строевого управления штаба Балтийского флота) возглавлял штаб Морских сил Балтийского моря. С ноября 1927 года командовал дивизией линейных кораблей. Под его командованием отряд линейных кораблей совершил переход из Кронштадта в Севастополь, за что Галлер был награждён ценным подарком — золотыми часами. В марте 1932 года он был назначен командующим Морскими силами Балтийского моря (с января 1935 года — Балтийского флота ).

В январе 1937 года Галлер был переведён на работу в центральный аппарат Военно-морского флота СССР. Служил заместителем начальника Морских сил РККА, Начальником Главного морского штаба ВМФ СССР. На этих постах он внёс большой вклад в развитие отечественного судостроения, повышение боеспособности советского флота. При его непосредственном участии были созданы морская авиация, противовоздушная и береговая оборона. 4 июня 1940 года ему было присвоено звание адмирала. В октябре 1940 года Галлер был назначен заместителем народного комиссара военно-морского флота СССР по кораблестроению.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года в связи с отсутствием начальника Главного морского штаба Галлер осуществлял руководство приведением в полную боевую готовность сил Военно-морского флота СССР. В годы Великой Отечественной войны он продолжал занимать должность заместителя наркома ВМФ. Галлер сумел отлично наладить руководство действиями флотов, флотилий и тыловых подразделений, связь между ними. При его участии осуществлялось перебазирование на северные базы группы кораблей Тихоокеанского флота, бесперебойно работали судостроительные заводы, в том числе и в блокированном Ленинграде , осуществлялся приём на вооружение новейшего вооружения. Галлер курировал также вопросы ремонта повреждённых в боях кораблей, а также принимал активнейшее участие в решении оперативных вопросов боевого применения морских сил.

В 1945 году Галлер руководил разработкой программы строительства кораблей и судов Военно-морского флота СССР на десять последующих лет. С апреля 1946 года он занимал должность первого заместителя Главнокомандующего Военно-морскими силами по кораблестроению, а феврале 1947 года возглавил Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения.

В декабре 1947 года по ложному обвинению в передаче западным разведкам образцов новейшего торпедного вооружения Галлер был смещён со своего поста и предан «суду чести» совместно с адмиралами Н. Г. Кузнецовым , В. А. Алафузовым и Г. А. Степановым. 3 февраля 1948 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к 4 годам лишения свободы, а 10 февраля 1948 года Постановлением Совета Министров СССР Галлер был лишён воинского звания адмирала (в тот же день Указом Президиума Верховного Совета СССР он был также лишён всех государственных наград). Наказание он отбывал в Казанской тюрьме. В феврале 1950 года Галлер был переведён в Казанскую психиатрическую больницу МВД СССР, где умер 12 июля того же года. Точное место захоронения неизвестно, на Арском кладбище Казани установлен кенотаф.

13 мая 1953 года Галлер был посмертно реабилитирован и восстановлен в звании и наградах.