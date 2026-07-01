ГАЛЛАХЕР УИЛЬЯМ

ГАЛЛАХЕР УИЛЬЯМ - британский политический деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ра­бо­че­го. По про­фес­сии ме­тал­лист-ла­тун­щик. В 1905 году всту­пил в Не­за­ви­си­мую ра­бо­чую пар­тию, впо­след­ст­вии уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Со­ци­ал-де­мо­кра­тической фе­де­ра­ции, с 1911 года член Британской со­циа­ли­стической пар­тии. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ру­ко­во­дил дви­же­ни­ем фаб­рич­но-за­во­д­ских ста­рост (шоп-стю­ар­дов), раз­мах ко­то­ро­го за­ста­вил Д. Ллойд Джорд­жа и А. Ген­дер­со­на всту­пить в пе­ре­го­во­ры с Галлахером.

В 1920 году пред­став­лял шоп-стю­ар­дов Клай­да на 2-м кон­грес­се Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла в Мо­ск­ве. В 1921 году всту­пил в Ком­му­ни­стическую пар­тию Ве­ли­ко­бри­та­нии (КПВ). В 1936 году вме­сте с груп­пой вид­ных британских по­ли­ти­ков (Р.С. Криппс, Э. Би­вен и др.) вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой во­енной по­мо­щи испанским рес­пуб­ли­кан­цам. В 1943-1956 годы председатель Ис­пол­ко­ма, в 1956-1963 годы пре­зи­дент КПВ. В 1926-1943 годы в ру­ко­во­дя­щих ор­га­нах Ком­му­ни­стического ин­тер­на­цио­на­ла. В 1935-1950 годы де­пу­тат британского пар­ла­мен­та.

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