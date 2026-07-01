ГАЛЛАХЕР УИЛЬЯМ
ГАЛЛАХЕР УИЛЬЯМ - британский политический деятель.
Родился в семье рабочего. По профессии металлист-латунщик. В 1905 году вступил в Независимую рабочую партию, впоследствии участвовал в деятельности Социал-демократической федерации, с 1911 года член Британской социалистической партии. В годы 1-й мировой войны руководил движением фабрично-заводских старост (шоп-стюардов), размах которого заставил Д. Ллойд Джорджа и А. Гендерсона вступить в переговоры с Галлахером.
В 1920 году представлял шоп-стюардов Клайда на 2-м конгрессе Коммунистического интернационала в Москве. В 1921 году вступил в Коммунистическую партию Великобритании (КПВ). В 1936 году вместе с группой видных британских политиков (Р.С. Криппс, Э. Бивен и др.) выступил с инициативой военной помощи испанским республиканцам. В 1943-1956 годы председатель Исполкома, в 1956-1963 годы президент КПВ. В 1926-1943 годы в руководящих органах Коммунистического интернационала. В 1935-1950 годы депутат британского парламента.
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