Галл Аноним (лат. Gallus Anonymus) (конец XI ‒ начало XII в.)

Галл Анони́м (лат. Gallus Anonymus) (конец XI — начало XII в.) — анонимный автор самой старой польской хроники — «Хроники и деяния князей или правителей польских» («Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum»), содержащей важные сведения о Польше и соседних с ней странах, в том числе о Киевской Руси. Об авторе хроники существует много гипотез. Точно известно, что он был прекрасно образован и не был поляком. Хроника охва­тывает события польской истории до 1113. Она содержит легендарные сведения о происхождении польского государства и династии Пястов. Главное внимание уделено времени Болеслава III Кривоустого. Написана, очевидно, в 1112—1116 по заказу канцлера Михала Адваньца. Использование хроники как исторического источника затрудняет полное отсут­ствие дат. Главная идея хроники — необходимость поддержки сильной власти монарха из династии Пястов для обеспечения прочного положения Польши во внешней политике. Монарх же обязан защищать интересы всего населения страны. Исходя из этого, хронист идеализирует Болеслава I Храброго и Болеслава III Кривоустого. Патриотизм хрониста также ярко проявляется в трактовке военной истории. Он не боится осуждать церковь, если она противопоставляет свои интересы интересам государства в лице монарха. В этом ключе он оправдывает одно из главных злодеяний в ранней польской истории — убийство в 1079 по приказу Болеслава II Смелого краковского епископа Станислава, вскоре канонизированного. В целом же Г. А. утверждает представление о Польше как стране глубоко христианской, сыгравшей особую роль в христианизации язычников. Хроника также свидетельствует о формировании польского самосознания. Труд Г. А. оказал большое влияние на польскую хронистику и историческую мысль . Он также отличается высокими литературными достоинствами. Соч.: Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt I władców polskich / Ed. K. Maleczyński // Monumenta Poloniae Historica. Ser. II. T. II. Kraków, 1952; Kronika polska / Ed. M. Plezia. Wroclaw, 2003. Лит.: Исаевич Я. Д. Древнепольская народность и ее этническое самосознание // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья / Отв. ред. В. Д. Королюк. М., 1982. С. 144—166; Попова Л. М. Предисловие // Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских / Пер. и прим. Л. М. Поповой. М., 1961. Г. П. Мельников.