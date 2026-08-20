ГАЛИСИЯ (Galicia)

Историческая территория, расположенная на западном побережье Пиренейского п-ва до р. Дуэро, на территории современных Испании и Португалии; разделённая р. Минью на северную и южную Галисию.

В 6–5 вв. до н.э. – область расселения кельтского племени галлеков (лат. Gallaeci, Callaeci). В 2–1 вв. до н.э. была завоёвана римлянами; территория христианизирована в 1–3 вв.

При императоре Августе составила диоцез Каллеция, затем вместе с Астурией – диоцез Астурия и Галлеция. В кон. 3 – нач. 4 вв. была образована римская провинция Галлеция с городскими центрами Брага, Луго и Асторга.

В начале 5 в. территория Галисии была завоёвана свевами и стала основой свевского королевства (Regnum Galleciae).

В 425–426 гг. свевов сменили вандалы. Культурным и религиозным центром Галисии в это время был г. Брага. Название Gallicia встречается в исторических источниках с 6 в.

В Средние века Галисия характеризовалась языковым единством; старейший документ на галисийском языке датируется 1228 г. В 585 г. Галисия присоединена к вестготскому королевству.

В 711 г. она подверглась арабскому завоеванию, но на территории Галисии арабского расселения не было и их влияние было слабым. После 751 г. часть земель Галисии перешла к королям Астурии.

К 9 в. относится начало формирования культа св. Иакова (Сантьяго). Согласно преданию, после проповеди в Испании апостол Иаков вернулся в Иерусалим, где был приговорён к смерти. Тело перевезли в Галисию и захоронили. Останки были обретены в 813 г., хранятся в серебряном саркофаге в соборе в Сантьяго-де-Компостела. Святой стал покровителем Испании, его культ консолидировал христиан в ходе Реконкисты и испанские короли высоко ценили эту реликвию.

В 866 г. Альфонс III Великий сделал Сантьяго епископством; кафедральный собор возведён в 899 г.

В 914 г. Галисия окончательно соединилась с Астурией, в 924 г. столица Астурии была перенесена в город Леон и королевство Астурия получило название Леонского.

В 997 г. Сантьяго-де-Компостела был взят и разграблен военачальником халифа Кордовы Мухаммадом ибн Аби Амиром (Альманзором). Независимую в 11 в. Галисию присоединил к королевству Леона и Кастилии Альфонс VI в 1071 г. Маленькая Компостела стала городом в нач. 11 в.; в 1075 г. был возведён романский храм.

Благодаря влиянию клюнийского ордена Сантьяго-де-Компостела стал общеевропейским центром христианского паломничества (Дорога св. Иакова).

Окончательно Галисия включена в кастильскую монархию при Фернандо III (1217–1252).

На территории южной Галисии в 11–12 вв. сформировалось графство Португальское (впоследствии королевство); история северной Галисии связана с Испанией.

В нач. 12 в. в Галисии происходили крупные крестьянские волнения; в 15 в. неоднократно вспыхивали народные движения (1418, 1434, 1466–1470 гг.). В 14–15 вв. в Галисии активно развивались города: Сантьяго-де-Компостела, Мондоседо, Луго, Оренсе, Туй.

В связи с невозможностью аграрной модернизации в 19 в. Галисия пришла в упадок. Во втор. пол. 19 – перв. трети 20 вв. часть галисийцев эмигрировала в другие области Испании, а также в Латинскую Америку.

До 19 в. Галисия сохраняла ряд автономных прав. После провозглашения Испанской республики (1931) республиканцы Галисии выработали проект галисийской автономии, одобренный референдумом (28.06.1936), но не реализованный.

При Ф. Франко (1936–1975) в 1950-е гг. усилилась эмиграция галисийцев в страны Европы и индустриальные районы Испании (Каталония, Страна басков и мадридский регион).

Галисия получила автономию по испанской Конституции 1978 г.; обладает статусом автономного сообщества с 28.04.1981.

Исторические источники:

Documentos medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155–1188) / M.Recuero Astray, P. Romero Portilla. Galicia, 2000.

Иллюстрации:

Положение Галисии на Пиренейском полуострове;

Карта Галисии.

Автор статьи: А.П. Черных