Галис (греч. Ἅλυς)

Га́лис (греч. Ἅλυς) — древнее название крупнейшей реки Малой Азии Кызыл-Ирмак, протекающей в центральной части полуострова и впадающей в Черное море. В VII—VI вв. до н. э. Г. был границей вначале между Лидией и Мидией, затем между Лидией и Персией (см. Иран ). В 546 до н. э. лидийский царь Крёз переходом с армией через Г. начал войну с Киром II Великим, завершившуюся поражением Лидии и ее включением в состав Персидской державы.

Лит.: Грантовский Э. А. Иран и иранцы до Ахеменидов. Основные проблемы. Вопросы хронологии. М., 1998. И. Е. Суриков.