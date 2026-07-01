ГАЛИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Пётр Иванович Галин родился 30 января 1923 года в селе Струнино (ныне – город во Владимирской области) в рабочей семье. По национальности русский. Окончил десять классов школы.

В июле 1941 года Галин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Струнинским районным военным комиссариатом Владимирской области (по другим данным, Студёновским районным военным комиссариатом Ивановской области). В 1943 году он окончил военное училище самоходной артиллерии. С июля того же года – на фронтах Великой Отечественной войны .

Первоначально Галин командовал взводом 3-й батареи 1823-го самоходного артиллерийского полка 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии. В октябре 1943 года его взвод участвовал в боях за высоты и населённый пункт Колесище, выдвинувшись вперёд танков. В тех боях только экипаж самоходки Галина уничтожил противотанковое орудие, 2 миномёта, 2 автомашины с грузами, дзот и более 30 солдат и офицеров. За это он был удостоен первой своей боевой награды – медали «За отвагу» .

В октябре 1943 года Галин был тяжело ранен. После излечения он служил командиром батареи самоходок «СУ-85» 1452-го самоходного артиллерийского полка. Участвовал в освобождении Прибалтики, во время которого вверенное ему подразделение нанесло противнику большие потери в живой силе и боевой технике, чем содействовало продвижению вперёд пехотных частей. 5 октября 1944 года в районе переправы через реку Вента батарея Галина, прикрывая своим огнём форсирование 71-й стрелковой дивизии, уничтожив 1 самоходное орудие, 7 пулемётов, 6 полевых орудий и до 100 солдат и офицеров противника. В тот же день, ведя бой в районе деревни Тучай, артиллеристы подбили 1 танк и 2 бронетранспортёра. 7 октября 1944 года в районе местечка Седа батарея Галина уничтожила 7 орудий и до 50 солдат и офицеров. В тот же день в районе деревни Видусмужай артиллеристы уничтожили самоходку «Фердинанд». За те бои Галин был награждён орденом Красного Знамени.

7 августа 1944 года в районе населённого пункта Суостай Литовской ССР батарея Галина отражала немецкую контратаку, одной из первых выдвинувшись против врага. В ожесточённом только его экипаж уничтожил 1 танк «Т-6», 3 танка «Т-4», 4 противотанковых орудия, до 30 солдат и офицеров. Во время очередных контратак 12 августа 1944 года батарея Галина вновь первой приняла на себя удар. В течение двух часов были отбиты 5 вражеских атак, при этом сам командир батареи подбил танк «Тигр» и самоходку «Фердинанд». За те бои командир 1452-го самоходного артиллерийского полка подполковник Данилов представил Галина к званию Героя Советского Союза . Помимо него, к высшей степени отличия СССР посмертно был представлен командир одной из самоходок его батареи лейтенант Санчиров, павший смертью храбрых 7 августа 1944 года.

После окончания войны Галин продолжил службу в Советской Армии. В 1972 году в звании полковника он был уволен в запас. Проживал в Киеве . Умер 2 апреля 1990 года, похоронен на Берковецком кладбище Киева.