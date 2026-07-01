ГАЛИКАРНАССКИЙ МАВЗОЛЕЙ (др.-греч. Μαυσώλειоν)

Знаменитая гробница персидского сатрапа, а затем царя Карии Мавсола (умер в 353 г. до н.э.), сооруженная в Галикарнасе.

Работы начались еще при жизни Мавсола, продолжались усилиями его вдовы Артемисии, а полностью окончены были только при внуке Мавсола. Мавзолей представлял собой почти квадратное в плане здание шириной около 66 м, длиной около 77 м, высотой около 46 м. По своей структуре делился на три части. Первый этаж представлял собой ступенчатый высокий постамент из белого мрамора, который служил усыпальницей Мавсола и Артемисии. Он увенчивался широким скульптурным фризом, опоясывающим здание со всех сторон. Над первым этажом возвышалась колоннада, окружавшая помещение для жертвоприношений . Крышей мавзолея служила ступенчатая пирамида. На ней находилась мраморная квадрига. Богатейшее скульптурное убранство включало три скульптурных фриза и по меньшей мере 330 статуй.

Гробница Мавсола возвышалась на главной улице Галикарнасса. Эта гробница, отличающаяся особенной грандиозностью и великолепием, считалась одним из «семи чудес света». В ее сооружении принимали участие знаменитые греческие архитекторы и скульпторы (Сатир, Пифей, Скопас, Леохар, Бриаксид, Тимофей). Плиний описал мавзолей в своей «Естественной истории». По своей грандиозности и тяжеловесности Мавзолей напоминал восточные сооружения. Аналогов ему в греческой архитектуре не было. Но по его образцу подобные сооружения стали возводить в разных районах Ближнего Востока. Слава гробницы Мавсола была так велика, что римляне стали называть мавзолеями все величественные монументальные надгробные сооружения. От римлян слово «мавзолей» перешло в современные языки.

Галикарнасский мавзолей частично был разрушен в XIII в. землетрясением. В 1522 г. его разобрали на камни рыцари-крестоносцы , построив на развалинах Галикарнасса замок Святого Петра. Позже здесь возникла турецкая крепость Будрун, в стены которой были вмурованы мраморные плиты с античными рельефами. Эти плиты, представляющие собой знаменитый фриз Скопаса, сейчас находятся в Британском музее.

В середине XIX в. усилиями Чарльза Ньютона, руководителя экспедиции Британского музея, в ходе раскопок было обнаружено разрушенное основание Мавзолея, множество фрагментов скульптур, в том числе и части той самой квадриги, что некогда возвышалась на крыше усыпальницы. Также Ньютон нашел статуи Мавсола, Артемисии и огромную лошадиную голову из мрамора.

Источники :

Плиний Старший. Естественная история , XXXVI, 30–31;

Витрувий. Об архитектуре, II, 10–11.

Иллюстрации :

1. Фрагмент колоссального коня из квадриги Галикарнасского мавзолея. Британский музей;

2. Мавзолей. Реконструкция;

3. Руины Галикарнасского мавзолея в Карии (ныне Бодрум в Турции);

4. Фрагмент фриза Галикарнасского мавзолея. Скопас. Битва греков с амазонками. Британский музей.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова