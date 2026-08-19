ГАЛИКАРНАС (греч. Ἁλικαρνασσός, лат. Halicarnassus) На чтение: 1 минута

Город на юго-западном побережье Малой Азии в Карии , ныне Бодрум (Турция).

Галикарнас был основан в X в. до н.э. выходцами из аргосского Трезена; Страбон указывает на его старое название Зефирия (Ζεφυρία) по названию полуострова Зефирий, соединявшего город и материк, а Витрувий называет имена его основателей – Мелас и Ареваний. Он принадлежал к союзу шести дорийских малоазийских городов (гексаполис), но был из него исключен из-за конфликта, возникшего из-за нежелания галикарнасца Агасикла посвятить выигранный им на общих Триопийских играх треножник в местный храм Аполлона.

Из правителей Галикарнаса наиболее известны Лигдамид (ок. 510-480 гг. до н.э.), его вдова Артемисия I (ок. 480-470 гг. до н.э.), сражавшаяся при Саламине на стороне Ксеркса и назначенная персами тираном города, Лигдамид II (ок. 430-420 гг. до н.э.), казнивший поэта Паниасида и изгнавший историка Геродота . Галикарнас присоединился к Первому афинскому морскому союзу, платил форос в размере ок. 2 талантов и, контролируя морской путь от Коса к берегам Малой Азии, стал опорной базой афинян после восстания союзников 412 г. до н.э.

После того, как Афины потерпели поражение в Пелопоннесской войне , Галикарнас вновь подпал под власть персидских царей. С IV в. до н.э. городом правили сатрапы из династии, основанной Гекатомном (391-371 гг. до н.э.). Мавсол II ок. 370 г. перенес свою столицу в Галикарнас из Миляса и провел синойкизм , включив в состав города шесть негреческих карийских поселений. Время его правления – расцвет могущества Галикарнаса. После смерти Мавсола его сестра и жена Артемисия III построила ему роскошную гробницу – Мавзолей, одно из семи чудес древнего мира.

В 334 г. до н.э. Галикарнас после ожесточенного штурма захватил Александр Великий и разрушил его. Город был восстановлен, но он уже не имел прежнего значения. В период эллинизма Галикарнас переходил из рук в руки, пока в 129 г. до н.э. не вошел в состав римской провинции Азия.

В Галикарнасе родились историки Геродот и Дионисий .

Иллюстация:

Монета Галикарнаса, медь, III-II вв. до н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев