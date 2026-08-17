ГАЛИФАКС ВУД ЭДУАРД ФРЕДЕРИК ЛИНДЛИ

ГАЛИФАКС ВУД ЭДУАРД ФРЕДЕРИК ЛИНДЛИ - первый граф Галифакс, британский государственный деятель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, ин­ва­лид с дет­ст­ва. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Ито­не и Окс­фор­де (1903 год). С 1910 года член Па­ла­ты об­щин британского пар­ламен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии . В 1922-1924 и 1932-1935 годы министр про­све­ще­ния, в 1924-1925 годы министр сельского хозяйства. В 1925 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­на Ир­ви­на. В 1925-1931 годы ви­це-ко­роль Ин­дии; на этом по­сту со­четал ре­прес­сии про­тив пред­ста­ви­те­лей национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния с кон­сти­туционными ма­нев­ра­ми в це­лях ук­ре­п­ле­ния британского гос­под­ства. В 1934 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом 3-го ви­кон­та Га­ли­фак­са. В 1935-1937 годы лорд-хра­ни­тель пе­ча­ти, в 1935-1938 годы, 1940 году ли­дер Па­ла­ты лор­дов и заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра. В но­ябре 1937 года вёл пе­ре­го­во­ры с А. Гит­ле­ром о за­клю­че­нии гер­ма­но-британского со­гла­ше­ния по тер­ри­то­ри­аль­ным во­про­сам и ко­ор­ди­на­ции по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии СССР. На по­сту министра иностранных дел (1938-1940 годы) про­во­дил по­ли­ти­ку «уми­ро­тво­рения» на­ци­ст­ской Гер­ма­нии, куль­ми­на­ци­ей ко­то­рой ста­ло Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года. В 1940-1946 годы британский по­сол в США. В 1944 году по­жа­ло­ван ти­ту­лом 1-го гра­фа Га­ли­фак­са. Член британской де­ле­га­ции на кон­фе­рен­ции в Сан-Фран­ци­ско 1945 года, ко­то­рая ста­ла 1-й сес­си­ей ООН . В 1947-1953 годы председатель Ге­не­раль­но­го кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та Би-Би-Си.

Сочинения:

Fullness of days. L., 1957.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)