Галицийская операция 1914

Галици́йская опера́ция 1914 — совокупность наступательных и оборонительных действий русских армий Юго-Западного фронта во время Первой мировой войны, проводившихся с 18 августа по 21 сентября 1914. Цель наступательных действий состояла в овладении Галицией и разгроме австро-венгерских войск. По плану русского командования армии Юго-Западного фронта (командующий генерал Н. И. Иванов) наступали силами 3-й (генерал Н. В. Рузский) и 5-й (генерал П. А. Плеве) армий из района Холм и Ровно по направлению к Львову. 4-я (генерал А. Е. Зальц) и 8-я (генерал А. А. Брусилов) создавали ударную группировку с запада и юга, наступая из районов Люблина и Проскурова. Им противостояли австро-венгерские войска под командованием генерал эрцгерцога Фридриха, которые планировали нанесение удара между Вислой и Бугом с выходом в тыл войскам Юго-Западного фронта. В ходе австрийского наступления на Люблин и Холм 23—24 августа войскам удалось нанести поражение русским частям 1-й и 4-й армий, что заставило русских отойти, однако, заменив Зальца на генерала Эверта, в ходе упорного сопротивления противник был остановлен. В ходе Львовской операции 3-я и 8-я русские армии в результате трехдневного сражения, 29—31 августа 1914, на р. Гнилая Липа, прорвали фронт юго-восточнее Львова и 2 сентября овладели Галичем, а 3 сентября Львовом. Австро-венгерское командование в спешном порядке перебросила дополнительные силы для остановки русского наступления. Однако русское командование, усилив 4-ю и 5-ю армии 9-й армией под командованием генерала П. А. Лечицкого начало наступление в районе Равы-Русской, заставив австрийцев отойти за р. Сан. В ходе русского наступления Юго-Западного фронта русские войска продвинулись на 280—300 км, овладели Галицией и частью Австрийской Польши, создав угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Потери Австро-Венгрии составили около 400 тыс. чел. (из них около 10 тыс. пленными), русские потери составили — 230 тыс. чел. (около 40 тыс. пленными).

Лит.: Головин Н. Из истории кампании 1914 г. на русском фронте Т. 1—2. М., 2014; Зайончковский А. Первая мировая война. СПб., 1999. С. В. Артамошин.