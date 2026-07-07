ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА - наступательная операция русских войск Юго-Западного фронта в 1914 г. во время Первой мировой войны.

Место проведения: Галиция, Австро-Венгрия

Результаты: Победа России

Командующие: Россия - Н.И. Иванов, Австро-Венгрия - Эрцгерцог Фридрих, граф Ф. Конрад фон Гёцендорф

Силы сторон:

1) Русская армия: ок. 1,2 млн чел., 1770 орудий

2) Австро-венгерская армия: ок. 1 млн. чел., 1500 орудий

Потери:

1) Русская армия: 225 тыс. чел. убитыми и ранеными, 40 тыс. пленными, 440 орудий

2) Австро-венгерская армия: 324 тыс. чел. убитыми и ранеными, 130 тыс. пленными, 400 орудий

Планы сторон

С началом мобилизации и затем военных действий против Австро-Венгрии Россия развертывала Юго-Западный фронт, который включал в себя 2/3 действующей армии. В основу разработанного до войны плану были положены данные о том, что австро-венгерские войска будут развертываться к востоку от реки Сан в районе г. Лемберг (Львов). В этом случае русские войска должны были осуществить охватывающий маневр слева и справа от Лемберга и окружить в его районе основные силы противника.

Со своей стороны австро-венгерский Генштаб незадолго до начала войны изменил свои планы, оттянув район развертывая своих вооруженных сил на Запад. Район Лемберга было поручено прикрывать только 3-й армии, в то время как главный удар должны были наносить 1-я и 4-я армии между рр. Висла и Буг.

После объявления Германией войны России боевое прикрытие развертывающихся армий Юго-Западного фронта получило приказ избегать каких-либо действий в отношении австро-венгров, вплоть до объявления Австро-Венгрией войны Российской империи. неприязненных действий в отношении австрийцев, пока они сами не объявят нам войны. Этого долго ждать не пришлось. 24 июля (6 августа) Австро-Венгрия объявила войну России, после чего в Галиции начались военные действия.

Группировка русских войск

Юго-Западный фронт

Главнокомандующий: генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов

Начальник штаба: генерал-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев

Генерал-квартирмейстер: генерал-майор Михаил Саввич Пустовойтенко

3-я армия (12 пехотных и 4 кавалерийских дивизии, 192 батальона, 140 эскадронов, 700 орудий)

Командующий: генерал от инфантерии Николай Васильевич Рузский (с 3 сентября – генерал от инфантерии Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев)

Начальник штаба: генерал-лейтенант Владимир Михайлович Драгомиров

XXI армейский корпус (33-я, 44-я и 69-я пехотные дивизии) генерал от инфантерии Яков Федорович Шкинский

XI армейский корпус (11-я, 32-я и 78-я пехотные дивизии): генерал от кавалерии Владимир Викторович Сахаров

IX армейский корпус (5-я, 42-я и 58-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев

Х армейский корпус (9-я, 31-я и 60-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Фаддей Васильевич Сиверс

9-я, 10-я, 11-я кавалерийские, 3-я Кавказская казачья дивизии

4-я армия (9½ пехотных и 4½ кавалерийских дивизий, 152 батальона, 155½ эскадрона и 582 орудия)

Командующий: генерал от инфантерии барон Антон Егорович Зальца (с 28 августа генерал от инфантерии Алексей Ермолаевич Эверт)

Начальник штаба: генерал-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутор

XIV армейский корпус (18-я пехотная дивизия, 2-я стрелковая бригада): генерал от инфантерии Ипполит Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (

XVI армейский корпус (41-я, 45-я и 47-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Платон Александрович Гейсман

Гренадерский корпус (1-я и 2-я гренадерские дивизии): генерал от артиллерии Иосиф Иванович Мрозовский

5-я, 13-я и 14-я кавалерийские дивизии, Уральская казачья и Отдельная гвардейская кавалерийская бригады

5-я армия (11 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, 176 батальонов, 158 эскадронов и 672 орудия)

Командующий: генерал от кавалерии Павел Адамович Плеве

Начальник штаба: генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер

XXV армейский корпус (3-я гренадерская, 46-я и 70-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Дмитрий Петрович Зуев

ХIХ армейский корпус (17-я и 38-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Владимир Николаевич Горбатовский

V армейский корпус (7-я и 10-я пехотные дивизии): генерал от кавалерии Александр Иванович Литвинов

XVII армейский корпус (3-я, 35-я и 61-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Петр Петрович Яковлев

7-я кавалерийская и 1-я Донская казачья дивизия, 2-я и 3-я отдельные кавалерийские бригады (объединенные в Сводную кавалерийскую дивизию), затем 3-я, 4-я и 5-я Донские

8-я армия (образована 28 июля на основе Проскуровской группы; 10 пехотных и 5 кавалерийских дивизий, 160 батальонов, 153¼ эскадрона, 516 орудий)

Командующий: генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов

Начальник штаба: генерал-майор Петр Николаевич Ломновский

VII армейский корпус (13-я и 34-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Эдуард Вильгельмович Экк

XII армейский корпус (12-я, 19-я, 65-я пехотные дивизии, 3-я стрелковая бригада): генерал от инфантерии Леонид Вильгельмович Леш

VIII (14-я и 15-я пехотные дивизии, 4-я стрелковая бригада): генерал-лейтенант Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев

XXIV армейский корпус (48-я и 49-я пехотные дивизии): генерал от инфантерии Афанасий Андреевич Цуриков

12-я кавалерийская, 2-я сводно-казачья дивизии, затем 1-я, 2-я Кубанские и Терская казачьи.

Группировка австро-венгерских войск

Главнокомандующий: Фридрих эрцгерцог Австрийский

Начальник Полевого Генштаба: генерал пехоты барон Франц Конрад фон Гетцендорф

1-я армия (9 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, 4 бригады ландштурма, 468 орудий)

Командующий: генерал кавалерии Виктор Данкль

Начальник штаба: генерал-майор Альфред Кохановски Эдлер фон Корвинау

I армейский корпус (5-я и 46-я пехотные дивизии): генерал кавалерии барон Карл фон Кирхбах ауф Лаутербах

V армейский корпус (14-я, 33-я пехотные, 37-я гонведная дивизии): фельдцейхмейстер Пауль Пухалло фон Брлог

X армейский корпус (2-я, 21-я пехотные, 45-я ландверная дивизии): генерал пехоты Гуго Мейкснер фон Цвейенштамм

12-я пехотная дивизия

3-я и 9-я кавалерийские дивизии

3-я армия (6 пехотных и 3 кавалерийских дивизии, 4 бригады ландштурма, 288 орудий)

Командующий: генерал кавалерии Рудольф Риттер фон Брудерман (с 4 сентября ‒ генерал пехоты Светозар Бороевич фон Бойна)

Начальник штаба: генерал-майор Рудольф Пфеффер

XI армейский корпус (30-я пехотная дивизия): генерал кавалерии Дизедериус Колошвари де Колошвар (с сентября – фельдмаршал-лейтенант барон Стефан фон Любич)

XIV армейский корпус (3-я, 8-я пехотные, 44-я ландверная дивизии): генерал пехоты Иосиф-Фердинанд эрцгерцог Австрийский

23-я и 41-я гонведные дивизии

2-я, 4-я и 11-я гонведная кавалерийские дивизии.

4-я армия (9 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, 438 орудий)

Командующий: генерал пехоты Мориц Риттер фон Ауффенберг

Начальник штаба: генерал-майор Рудольф Краусс

II армейский корпус (4-я, 25-я пехотные, 13-я ландверная дивизии): генерал пехоты Блазиус Шемуа

VI армейский корпус (15-я, 27-я пехотные, 39-я гонведная дивизии): генерал пехоты Светозар Бороевич фон Бойна

IX армейский корпус (10-я пехотная, 26-я ландверная дивизии): генерал пехоты Лотар Эдлер фон Хортштейн

XVII армейский корпус (19-я пехотная дивизия): генерал кавалерии граф Карл Хуйн

6-я и 10-я кавалерийские дивизии

Группа Куммера (2½ дивизии ландштурма, 1 кавалерийская дивизия)

Командующий: генерал кавалерии Генрих Риттер Куммер фон Фалькенфельд

7-я кавалерийская дивизия

95-я и 106-я дивизии ландштурма, 100-я гонведная дивизия

Группа Кёвесса (9 пехотных и 3 кавалерийские дивизии; 448 орудий)

Командующий: генерал пехоты Герман Кёвесс фон Кёвессгаза

Начальник штаба: полковник Готтлиб Веймелка

XII армейский корпус (16-я, 34-я пехотные, 38-я гонведная дивизии): генерал пехоты Герман Кёвесс фон Кёвессгаза

III армейский корпус (6-я, 28-я пехотный, 22-я ландверная дивизии): генерал пехоты Эмиль Колерус фон Гельдерн

11-я пехотная, 43-я ландверная, 20-я говедная дивизии

1-й, 5-й и 8-й кавалерийские дивизии

25 августа группа Кёвесса развернута во 2-ю армию

Командующий: генерал кавалерии барон Эдуард фон Бём-Эрмоли

Начальник штаба: генерал-майор Артур Эдлер фон Меценшеффи

Кроме вышеуказанных частей в нее вошли войска, прибывающие с Сербского фронта:

VII армейский корпус (17-я и 34-я пехотные дивизии): генерал пехоты Отто Мейкснер фон Цвейенштамм

IV армейский корпус (31-я и 32-я пехотные дивизии): генерал кавалерии Карл Терстянски фон Надаш

Люблин-Холмское сражение

2(15) августа главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта отдал приказ войскам фронта о переходе в наступление 10(23) августа. 4-я армия наносила удар из района Люблина на Перемышль, с задачей отрезать группировку противника от Кракова; 5-я армия из южной части Холмской губернии наносила удар на линию Мосциска ‒ Львов. Главный удар должны были нанести 3-я и 8-я армии на Львовском направлении.

Галицийская битва началась встречным сражением на Люблинском направлении, где на фронте в 75 км 10(23) августа в наступление перешла 4-я русская армия. Перед армией была поставлена задача нанести поражение австро-венгерской группировке, развернувшейся в 40 км южнее в районе Таневских лесов. В то де время, 1-я австро-венгерская армия должна была обойти слева и разгромить русскую группировку у Красника.

Утром 10(23) августа генерал В. Данкль атаковал у Красника XIV русский армейский корпус имея двойное превосходство в силах (I и V армейские корпуса), и нанес ему серьезное поражение, отбросив назад. На следующий день Данкль продолжал развивать наступление, стремясь охватить правый фланг русской армии. 11(24) августа были разбиты русские XVI армейский и Гренадерский корпуса, при чем была создана угроза окружения 4-й армии с флангов. 12(25) августа генерал А.Е. фон Зальца был вынужден начать отступление и сосредоточил войска на позициях в 20–45 км юго-западнее и южнее Люблина. 12(25) августа Зальца был заменен генералом А.Е. Эвертом (официальный приказ датируется 22.8.1914). В последующие дни 4-я армия, усиленная резервами и частями из состава других армий, — XVIII армейским корпусом генерала Н.Ф. фон Крузенштерна, 80-й, 82-й, 83-й второочередными пехотными дивизиями, кроме того, под Люблин был направлен шедший в 3-ю армию III Кавказский армейский корпус, — вела позиционные бои, сумев закрепиться и отбить все последующие атаки 1-й австро-венгерской армии. Всего под Красником 4-я русская армия потеряла до 20 тыс. чел. (в т.ч. 6 тыс. пленными) и 28 орудий.

Соседняя 5-я русская армия также начала наступление 10 (23) августа. Генерал П.А. Плеве, получив 12(25) августа сообщение о поражении 4-й армии под Красником, двинул ему на поддержку XXV армейский корпус, который был 13–14(26–27) августа в районе Замостья разбит частями 4-й австро-венгерской армии (при этом наибольшие потери понесла 3-я гренадерская дивизия) и отброшен на Красностав. 13(26) августа в бой вступил XIX, а 14 (27) августа – V армейские корпуса, которые успешно сдерживали наступавшие австро-венгерские войска; одновременно на правом фланге XVII армейский корпус понес поражение от группы эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Армия, потерпев поражение на флангах, попала в тяжелую ситуацию. Контратака XIX армейского корпуса 18(31) августа несколько улучшила ситуацию. Кроме того, успешные действия 3-й и 8-й русских армий, отвлекшие внимание австро-венгерского командования, не дали генералу М. фон Ауффенбергу возможности нанести окончательное поражение 5-й армии. В этих условиях 18(31) августа Плеве принял решение об отводе армии на Красностав и Владимир-Волынский. Общие потери 5-й армии в ходе Томашевского сражения составили до 40 тыс. чел. (в т.ч. 10 тыс. пленными) и 74 орудия; австро-венгерские войска потеряли до 52 тыс. чел. (в т.ч. 12 тыс. пленными) и ок. 40 орудий.

Галич-Львовское сражение

Главный удар наносился на левом фланге Юго-Западного фронта войсками 3-й и 8-й армий. 3-я армия развивала наступление на Львов по фронту Куликов–Миколаев, 6(19) августа она перешла границу и, сократив фронт с 120 до 75 км, предприняла лобовой удар по австро-венгерским войскам. Оказавшиеся на ее пути слабые группировки австро-венгерских войск в силу своей малочисленности какого-либо серьезного сопротивления оказать не могли, и предпочитали отступать. 8(21) августа во встречном бою у Ярславиц 10-я русская кавалерийская дивизия графа Ф.А. Келлера разгромила австрийскую конницу. За 6 дней 3-я армия продвинулась на 90‒100 км. Несмотря на поступавшие ему сообщения о неудачных действиях русских армий на Томашевском и Люблинском направлениях, генерал Н.В. Рузский продолжал упорное движение на Львов, который считал важнейшей целью своего наступления.

8-я армия перешла в наступление 5(18) августа и 8(21) августа форсировала р. Збруч, выделив из состава армии Заднестровский отряд (Терская казачья дивизия и 2-я бригада 12-й пехотной дивизии, смененная затем 71-й пехотной дивизией), направленный из Бессарабии в Буковину. Первоначально армия наступала, не встречая сопротивления, 10(23) августа она без каких-либо помех форсировала р.ю Серет и заняла Тарнополь. 10–13(23–26) августа армия имела ряд небольших столкновений, в целом имевших успех, лишь Заднестровский отряд потерпел поражение у Раранчи. Русские войска форсировали р. Стрыпу, столкнувшись с организованным сопротивлением только 12(25) августа на рубеже р. Коропец.

13 (26) августа началось сражение на р. Золотая Липа между частями 3-й русской и 3-й австро-венгерской армий (которая была ослаблена передачей из нее группы эрцгерцога Иосифа Фердинанда в 4-ю армию), в тот же день наступление австро-венгерских частей было остановлено, а на следующий день австро-венгерские войска были разбиты по всему фронту и 15(28) августа отброшены на всем 60-км участке фронта от Каменки-Струмиловой до Дунаюва. XII австрийский корпус вступил в бой только 14(27) августа у Дунаюва и был разгромлен X русским армейским корпусом (совместно с 13-й пехотной дивизией XII армейского корпуса).

3-я австро-венгерская армия отступила на р. Гнилую Липу на укрепленный рубеж Прусы–Куровице–Фирлеюв, ускользнув от концентрированного удара 3-й и 8-й русских армий. В сражении на р. Гнилая Липа 16(29) августа австро-венгры атаковали 3-ю русскую армию под Перемышлянами, однако русские войска, отбив удар, атаковали силами XI, IX, X и VII армейских корпусов позиции III и XII армейских корпусов и прорвали 17(30) августа позиции XII австро-венгерского корпуса на 15-км участке Перемышляны–Бржуховице. В образовавшийся прорыв направлена 10-я русская кавалерийская дивизия, проникнувшая вглубь австро-венгерской позиции на 12 км. После этого армия Р. фон Будермана в полном расстройстве начала неорганизованное наступление.

19 августа (1 сентября) XXI русский корпус из состава 3-й армии разгромил у Куликова австро-венгерскую группу, предназначенную для обороны Львова, и 20 августа (2 сентября) подошел вплотную ко Львову. 21 августа (3 сентября) австрийское командование было вынужден эвакуировать Львов, в который вошли части 3-й русской армии.

Тем временем, войска 8-й русской армия 15(28) августа начали движение на северо-запад на сближение с 3-й армией и силами VIII и XII корпусов нанесли поражение группе генерала Г. Кёвесса фон Кёвессгаза у Подгайцев. Затем ликвидировав прорыв из Руда, они нанесли поражение противнику ударами VII армейского корпуса под Янчином, XII армейского корпуса у Рогатина и Фирлеюва и VIII армейского корпуса у Желибор. Всего в ходе Рогатинских боев 8-я армия взяла до 20 тыс. пленных и 70 орудий. 22 августа (4 сентября) войска генерала А.А. Брусилова взяли Галич.

Наступление Юго-Западного фронта

В то время пока внимание австро-венгерского командования было привлечено к событиям под Львовом и Галичем, правый фланг Юго-Западного фронта, опиравшийся на Холм и Люблин, был значительно усилен. 4-я и 5-я армии получили подкрепления, а 9(22) августа на крайнем правом фланге была сформирована 9-я армия, командующим которой стал генерал от инфантерии Платон Алексеевич Лечицкий, а начальником штаба – генерал-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич. В нее были включены XVIII и XIV армейские корпуса с приданной им Гвардейской стрелковой бригадой.

21 августа (3 сентября) главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта отдал приказ о переходе в общее наступление: группа правофланговых армий (9-я, 4-я, 5-я) должны были нанести удар на юго-запад, в нижнее течение р. Сан. 3-й армии поручалось нанести удар на северо-запад во фланг и тыл 1-й и 4-й австро-венгерских армий, в то время как 8-я армия должна была сковать остатки 3-й и 2-й австро-венгерских армий.

В боях 20‒22 августа (2‒4 сентября) войска 4-й русской армии нанесли поражение группе Г. фон Куммера, одновременно части 3-й армии разгромили Х армейский корпус 1-й австро-венгерской армии.

В сложившейся ситуации австро-венгерский Генштаб принял решение перейти в решительное контрнаступление на Львовском направлении, для чего сюда были привлечены войска 4-й австро-венгерской армии. 26 августа (8 сентября) 3-я русская армия попала в тяжелое положение из-за оторвавшегося XXI армейского корпуса, кроме того, на левом фланге был отброшен Х армейский корпус и у Вальдорфа был прорван фронт армии. Однако успешные действия 8-й русской армии в сражении у Равы Русской–Городка, где ей удалось отбить атаки 2-й и 3-й австро-венгерских армий, решили исход сражения.

29 августа (11 сентября) Ф. Конрад фон Гётцендорф, поняв, что задуманная им операция провалилась, а положение на его левом фланге становится критическим, отдал войскам приказ прервать сражение и отойти на новые позиции за р. Сан. Преследуя их русские войска Юго-Западного фронта к 8 (21) сентября заняли большую часть Восточную Галицию и Буковины. По окончании Галицийской битва австро-венгерские войска в сентябре предприняли успешную попытку контрнаступления, однако к концу года их положение только ухудшилось.

Галицийская битва завершилась убедительной победой русского оружия, Австро-Венгрия оказалась в тяжелейшем кризисе. Было предотвращено поражение Сербии, поскольку австро-венгерскому командованию пришлось в срочном порядке снимать свои войска с Балканского фронта. Кроме того, немецкому командованию пришлось перебрасывать войска для поддержки своего союзника, что облегчило положение как русских войск Северо-Западного фронта, а также улучшило стратегическую ситуацию на фронте в Северной Франции.