ГАЛИЧ
ГАЛИЧ - город в России, в западной части Костромской области, центр Галичского района.
Население 18,5 тысяч человек (2005 год). Расположен на юго-восточном берегу Галичского озера. Железно-дорожная станция. По археологическим данным (раскопки с 1909 года), город возник не позднее XII века на месте древне-русского посёлка XI века и городища (№ 1) раннего железного века.
Первое летописное упоминание о Галиче (Мерьском) содержится в Лаврентьевской летописи в связи с описанием монголо-татарского нашествия на Северо-Восточную Русь в 1237-1238 годы. Город имел укреплённый детинец (Нижнее Городище, № 2, на юго-восточному берегу Галичского озера) и посады. Входил в состав Владимирского великого княжества, с 1247 года - Галицко-Дмитровского княжества (его столица, удел князя Константина Ярославича). В 1363 году присоединён к Московскому княжеству.
На рубеже XIV-XV веков, при обострении отношений с Казанским ханством, в Галиче построена новая крепость (Верхнее Городище, № 3, в урочище Шемякина Гора). В XV -1-й половине XVI веков Галич - опорный пункт в борьбе с Казанским ханством (в 1427 году выдержал 4-недельную осаду, подвергался нападениям в 1521, 1535, 1538 годах и др.). В ходе Московской усобицы 1425-1453 годов оплот князя Юрия Дмитриевича, затем князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. Сожжён в 1434 году, но быстро восстановлен, в 1450 году окончательно покорён великим князем московским Василием II Васильевичем.
В XV-XVII веках крупный центр ремесла, торговли, солеварения, важный военно-стратегический пункт. Во 2-й половине XV - начале XVI веков в Галиче построены новые дерево-земляные укрепления с башнями (городище № 4, Городовой вал в устье реки Кешма). В 1557 году выдержал осаду восставших татар и черемисов. На рубеже XVI-XVII веков место ссылки (в 1605 году сюда в опалу был отправлен Василий Иванович Шуйский). В 1609 году город сожжён войсками А.И. Лисовского во время Речи Посполитой интервенции начала XVII века. В 1627 году городские укрепления заново отстроены. К концу XVII века утратил военное значение. В 1708-1778 годы уездный город Архангелогородской губернии (в 1719-1778 годы центр Галицкой провинции), в 1778-1929 годы - Костромской губернии (до 1796 года Костромское наместничество). В 1906 году через Галич прошла линия Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. В 1929-1936 годах районный центр Ивановской промышленной области, в 1936-1944 годы - Ярославской области, с 1944 года - Костромской области.
В конце XVIII - начале XIX веков Галич застраивался по регулярному плану 1781 года. В центре города - ансамбль главной торговой площади с классицистическими корпусами торговых рядов (1823-1830 годы, проект архитектора Н.И. Метлина, завершены архитектором П.И. Фурсовым) и Богоявленской церкви (1680-е годы). Внутри частично сохранившихся укреплений кремля 2-й половины XV века - Преображенский собор (1774 год, барочные наличники), Благовещенский собор (1808-1815 годы), особняки в стиле классицизма (конец XVIII - начало XIX веков). На территории бывшей Рыбной слободы - церковь Святейшего Василия Великого (1768 год), церковь Введения (1798 год). Среди других архитектурных памятников: дома купцов Палиловых (1-я четверть XIX века; в конце XIX века в здании располагалась книжная лавка К.В. Палилова), купца А.А. Каликина (2-я половина XIX века), купцов Каликиных (1907-1908 годы, под влиянием модерна). Краеведческий музей (1922 год; в бывшем доме городского головы).
Ведущие предприятия: автокрановый завод (крупный российский производитель гидравлических автокранов), ликёро-водочный завод, обувная фабрика (выпускает главным образом домашнюю обувь). Производство кирпича, мебели, швейных изделий и др. Добыча сапропеля (на Галичском озере).
Близ Галича, в селе Успенская Слобода, - Успенский Паисиев Галичский женский монастырь (основан как Никольский мужской, с XIV века Успенский, в 1919 году закрыт, возрождён как женский монастырь в 1994 году; Успенский собор с шатровой колокольней, 1642-1646 годы; Троицкая церковь, середина XVII века; настоятельский корпус, конец XVIII века). В селе Свиньино - церковь Рождества Христова (1823 год, по заказу и на средства владельца усадьбы Я.А. Булгакова). На противоположной стороне Галичского озера, в селе Умиленье, - остатки Авраамиева Успенского Богородицкого Заозерского (Новоезерского) монастыря (основан до 1363 года Авраамием Галичским, упразднён в 1773 году; надвратная церковь Петра и Павла, 1654 год; Успенская церковь, 1716 год, в 1880-1883 годы пристроена колокольня).
Дополнительная литература:
Самарянов В.А. Город Галич Костромской губернии в нач. XVII в. [Кострома, 1877];
Сытин С. Древний город Галич Костромской губернии. М., 1905.
Иллюстрация:
Церковь Святого Пантелеимона (южный фасад) близ Галича (Украина). Фото П.С. Павлинова. Архив БРЭ.