ГАЛИЧ

ГАЛИЧ - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Ко­ст­ром­ской области, центр Га­лич­ско­го района.

Население 18,5 тысяч человек (2005 год). Рас­по­ло­жен на юго-восточном бе­ре­гу Га­лич­ско­го озера. Железно-дорожная стан­ция. По ар­хео­ло­гическим дан­ным (рас­коп­ки с 1909 года), го­род воз­ник не позд­нее XII века на мес­те древне-русского по­сёл­ка XI века и го­ро­ди­ща (№ 1) ран­не­го же­лез­но­го ве­ка.

Пер­вое ле­то­пис­ное упо­ми­на­ние о Га­ли­че (Мерь­ском) со­дер­жит­ся в Лав­рен­ть­ев­ской ле­то­пи­си в свя­зи с опи­са­ни­ем мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия на Северо-Восточную Русь в 1237-1238 годы. Го­род имел ук­ре­п­лён­ный де­ти­нец (Ниж­нее Го­ро­ди­ще, № 2, на юго-восточному бе­ре­гу Га­лич­ско­го озера) и по­са­ды. Вхо­дил в со­став Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва, с 1247 года - Га­лиц­ко-Дмит­ров­ско­го кня­же­ст­ва (его сто­ли­ца, удел князя Кон­стан­ти­на Яро­сла­ви­ча). В 1363 году при­со­еди­нён к Московскому княжеству.

На ру­бе­же XIV-XV веков, при обо­ст­ре­нии от­ноше­ний с Ка­зан­ским хан­ст­вом, в Галиче по­строе­на но­вая кре­пость (Верх­нее Го­ро­ди­ще, № 3, в уро­чи­ще Ше­мя­ки­на Го­ра). В XV -1-й половине XVI веков Галич - опор­ный пункт в борь­бе с Ка­зан­ским хан­ст­вом (в 1427 году вы­дер­жал 4-не­дель­ную оса­ду, под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям в 1521, 1535, 1538 годах и др.). В хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов оп­лот князя Юрия Дмит­рие­ви­ча, за­тем князя Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки. Со­жжён в 1434 году, но бы­ст­ро вос­ста­нов­лен, в 1450 году окон­ча­тель­но по­ко­рён великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем.

В XV-XVII веках круп­ный центр ре­мес­ла, тор­гов­ли, со­ле­ва­ре­ния, важ­ный во­енно-стра­те­гический пункт. Во 2-й половине XV - начале XVI веков в Галиче по­строе­ны но­вые де­рево-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния с баш­ня­ми (го­ро­ди­ще № 4, Го­ро­до­вой вал в устье реки Кеш­ма). В 1557 году вы­дер­жал оса­ду вос­став­ших та­тар и че­ре­ми­сов. На ру­бе­же XVI-XVII веков ме­сто ссыл­ки (в 1605 году сю­да в опа­лу был от­прав­лен Ва­си­лий Ива­но­вич Шуй­ский). В 1609 году го­род со­жжён вой­ска­ми А.И. Ли­сов­ско­го во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. В 1627 году городские ук­ре­п­ле­ния за­но­во от­строе­ны. К концу XVII века ут­ра­тил во­енное зна­че­ние. В 1708-1778 годы уезд­ный го­род Ар­хан­гело­го­род­ской губернии (в 1719-1778 годы центр Га­лиц­кой провинции), в 1778-1929 годы - Ко­ст­ром­ской губернии (до 1796 года Ко­ст­ром­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1906 году че­рез Галич про­шла ли­ния Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ско-Ар­хан­гель­ской железной дороги. В 1929-1936 годах рай­он­ный центр Ива­нов­ской промышленной области, в 1936-1944 годы - Яро­слав­ской области, с 1944 года - Ко­ст­ром­ской области.

В конце XVIII - начале XIX веков Галич за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1781 года. В цен­тре го­ро­да - ан­самбль главной тор­го­вой пло­ща­ди с клас­си­ци­стическими кор­пу­са­ми тор­го­вых ря­дов (1823-1830 годы, про­ект архитектора Н.И. Мет­ли­на, за­вер­ше­ны архитектором П.И. Фур­со­вым) и Бо­го­яв­лен­ской церкви (1680-е годы). Внут­ри час­тич­но со­хра­нив­ших­ся ук­ре­п­ле­ний крем­ля 2-й половины XV века - Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1774 год, ба­роч­ные на­лич­ни­ки), Бла­го­ве­щен­ский со­бор (1808-1815 годы), особ­ня­ки в сти­ле клас­си­циз­ма (конец XVIII - начало XIX веков). На тер­ри­то­рии бывшей Рыб­ной сло­бо­ды - церковь Святейшего Ва­си­лия Ве­ли­кого (1768 год), церковь Вве­де­ния (1798 год). Сре­ди дру­гих ар­хитектурных па­мят­ни­ков: до­ма куп­цов Па­ли­ло­вых (1-я четверть XIX века; в конце XIX века в здании рас­по­ла­га­лась книж­ная лав­ка К.В. Па­ли­ло­ва), куп­ца А.А. Ка­ли­ки­на (2-я половина XIX века), куп­цов Ка­ли­ки­ных (1907-1908 годы, под влия­ни­ем мо­дер­на). Крае­ведческий му­зей (1922 год; в бывшем до­ме го­род­ско­го го­ло­вы).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: ав­то­кра­но­вый за­вод (крупный российский производитель гид­равлических автокранов), ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод, обув­ная фаб­ри­ка (вы­пус­ка­ет главным образом до­маш­нюю обувь). Про­из­вод­ст­во кир­пи­ча, ме­бе­ли, швей­ных из­де­лий и др. До­бы­ча са­про­пе­ля (на Га­лич­ском озере).

Близ Галича, в селе Ус­пен­ская Сло­бо­да, - Ус­пен­ский Паи­си­ев Га­лич­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван как Ни­коль­ский муж­ской, с XIV века Ус­пен­ский, в 1919 году за­крыт, воз­ро­ж­дён как жен­ский мо­на­стырь в 1994 году; Ус­пен­ский со­бор с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней, 1642-1646 годы; Тро­иц­кая церковь, середина XVII века; на­стоя­тель­ский кор­пус, конец XVIII века). В селе Свинь­и­но - церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1823 год, по за­ка­зу и на сред­ст­ва вла­дель­ца усадь­бы Я.А. Бул­га­ко­ва). На про­тиво­по­лож­ной сто­ро­не Га­лич­ско­го озера, в селе Уми­ле­нье, - ос­тат­ки Ав­раа­мие­ва Ус­пен­ско­го Бо­го­ро­диц­ко­го За­озер­ско­го (Но­во­езер­ско­го) монастыря (ос­но­ван до 1363 года Ав­раа­ми­ем Га­лич­ским, уп­разд­нён в 1773 году; над­врат­ная церковь Пет­ра и Пав­ла, 1654 год; Ус­пен­ская церковь, 1716 год, в 1880-1883 годы при­строе­на ко­ло­коль­ня).

Дополнительная литература:

Са­ма­ря­нов В.А. Го­род Га­лич Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии в нач. XVII в. [Ко­ст­ро­ма, 1877];

Сы­тин С. Древ­ний го­род Га­лич Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии. М., 1905.

Иллюстрация:

Цер­ковь Святого Пан­те­леи­мо­на (юж­ный фа­сад) близ Галича (Украина). Фото П.С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)