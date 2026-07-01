ГАЛЕВИ ЛЮДОВИК
ГАЛЕВИ ЛЮДОВИК - французский писатель.
Член Французской академии (1884 год). Племянник Ф. Галеви. Автор многочисленных либретто (совместно с А. Мельяком) к опереттам и водевилям Ж. Оффенбаха с элементами буффонады, остроумными и фривольными диалогами: «Прекрасная Елена» («La belle Hélène», 1864 год), «Парижская жизнь» («La Vie parisienne», 1866 год), «Синяя борода» («Barbe-bleu», 1867 год) и др., а также к опере «Кармен» («Carmen», 1875 год) Ж. Бизе. Среди других произведений Галеви - книги очерков и рассказов о франко-прусской войне «Нашествие» («L’invasion», 1872 год), повести «Госпожа и господин Кардиналь» («Madame et monsieur Cardinal», 1872 год, в русском переводе - «Семейство Кардиналь», 1895 год), роман «Аббат Константин» («L’abbé Constantin», 1882 год, русский перевод 1909 года). Галеви - автор биографической книги о Ф. Галеви («Halévy, sa vie et ses œuvres», 1863 год).
Сочинения:
Théа̂tre de Meilhac et Halévy. P., 1900-1902. Vol. 1-8;
Carnets. P., 1935.