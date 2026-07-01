ГАЛЕВИ ЛЮДОВИК

ГАЛЕВИ ЛЮДОВИК - французский писатель.

Член Французской ака­де­мии (1884 год). Пле­мян­ник Ф. Га­ле­ви. Ав­тор мно­го­численных либ­рет­то (совместно с А. Мель­я­ком) к опе­рет­там и во­де­ви­лям Ж. Оф­фен­ба­ха с эле­мен­та­ми буф­фо­на­ды, ост­ро­ум­ны­ми и фри­воль­ны­ми диа­ло­га­ми: «Пре­крас­ная Еле­на» («La belle Hélène», 1864 год), «Па­риж­ская жизнь» («La Vie parisienne», 1866 год), «Си­няя бо­ро­да» («Barbe-bleu», 1867 год) и др., а так­же к опе­ре «Кар­мен» («Carmen», 1875 год) Ж. Би­зе. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Галеви - кни­ги очер­ков и рас­ска­зов о фран­ко-прусской вой­не «На­ше­ст­вие» («L’invasion», 1872 год), по­вес­ти «Гос­по­жа и гос­по­дин Кар­ди­наль» («Madame et monsieur Cardinal», 1872 год, в русском переводе - «Се­мей­ст­во Кар­ди­наль», 1895 год), ро­ман «Аб­бат Кон­стан­тин» («L’abbé Constan­tin», 1882 год, русский перевод 1909 года). Галеви - ав­тор био­гра­фической кни­ги о Ф. Га­ле­ви («Ha­lé­vy, sa vie et ses œuvres», 1863 год).

Сочинения:

Théа̂tre de Meilhac et Halévy. P., 1900-1902. Vol. 1-8;

Carnets. P., 1935.

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