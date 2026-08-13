ГАЛЧИНЬСКИЙ КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС
ГАЛЧИНЬСКИЙ КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС - польский поэт.
В 1914-1919 годы с семьёй жил в Москве. Учился в Варшавском университете (не окончил). Печатался с 1923 года; в 1928-1930 годы входил в литературную группу «Квадрига», главным направлением которой была гражданская поэзия. В поэмах «Конец света» («Koniec świata», 1930 год) и «Народный праздник» («Ludowa zabawa», 1934 год) выразил эсхатологические настроения, предчувствие катастрофы. В 1935-1939 годы сотрудничал с праворадикальным журналом «Prosto z mostu».
С начала 2-й мировой войны - в польской армии, был взят в плен, находился в немецких концлагерях до 1945 года. После войны писал лирические, сатирические, а также пропагандистские стихи; переводил пьесы У. Шекспира. В журнале «Przekrój» публиковал драматические миниатюры для созданного им сатирического театра «Зелёный Гусь» («Zielona Gęś»). Подвергался критике за «мещанство». Создал оригинальный поэтический стиль, соединивший элементы городского фольклора, китча, мифологической образности, фантастики и гротеска. Среди лучших произведений - сборники «Зачарованные дрожки» («Zaczarowana dorożka», 1948 год), «Лирические стихи» («Wiersze liryczne», 1952 год); поэмы «Ниобея» («Niobe», 1951 год), «Вит Ствош» («Wit Stwosz», 1952 год) - о великом скульпторе XV-XVI веков Ф. Штосе; цикл лирических миниатюр «Песни» («Pieśni», 1953 год).
Сочинения:
Варшавские голуби. М., 1962 год;
Dzieła. Warsz., 1979. T. 1-5;
Фарляндия, или Путешествие в Темноград. Поэзия, театр, проза. М., 2004 год.