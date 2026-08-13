ГАЛЧИНЬСКИЙ КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС

ГАЛЧИНЬСКИЙ КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС - польский поэт.

В 1914-1919 годы с семь­ёй жил в Мо­ск­ве. Учил­ся в Вар­шав­ском университете (не окон­чил). Пе­ча­тал­ся с 1923 года; в 1928-1930 годы вхо­дил в литературную груп­пу «Квад­ри­га», главным на­прав­ле­ни­ем ко­то­рой бы­ла гражданская по­эзия. В по­эмах «Ко­нец све­та» («Koniec świata», 1930 год) и «На­род­ный празд­ник» («Ludowa za­ba­wa», 1934 год) вы­ра­зил эс­ха­то­ло­гические на­строе­ния, пред­чув­ст­вие ка­та­ст­ро­фы. В 1935-1939 годы со­труд­ни­чал с пра­во­ра­ди­каль­ным журналом «Pro­sto z mostu».

С на­ча­ла 2-й ми­ровой вой­ны - в польской ар­мии, был взят в плен, на­хо­дил­ся в немецких конц­ла­герях до 1945 года. По­сле вой­ны пи­сал ли­рические, са­ти­рические, а так­же про­па­ган­ди­ст­ские стихи; пе­ре­во­дил пье­сы У. Шек­спи­ра . В журнале «Przek­r­ój» пуб­ли­ко­вал дра­ма­тические ми­ниа­тю­ры для соз­дан­но­го им са­ти­рического те­ат­ра «Зе­лё­ный Гусь» («Zielona Gęś»). Под­вер­гал­ся кри­ти­ке за « ме­щан­ст­во ». Соз­дал ори­ги­наль­ный по­этический стиль, со­еди­нив­ший эле­мен­ты городского фольк­ло­ра, кит­ча, ми­фо­ло­гической об­раз­но­сти, фан­та­сти­ки и гро­те­ска. Сре­ди луч­ших про­из­ве­де­ний - сборники «За­ча­ро­ван­ные дрож­ки» («Zaczarowana dorożka», 1948 год), «Ли­ри­че­ские сти­хи» («Wiersze liryczne», 1952 год); по­эмы «Нио­бея» («Niobe», 1951 год), «Вит Ствош» («Wit Stwosz», 1952 год) - о ве­ли­ком скульп­то­ре XV-XVI веков Ф. Што­се; цикл ли­рических ми­ниа­тюр «Пес­ни» («Pieśni», 1953 год).

Сочинения:

Вар­шав­ские го­лу­би. М., 1962 год;

Dzieła. Warsz., 1979. T. 1-5;

Фар­лян­дия, или Пу­те­ше­ст­вие в Тем­но­град. По­эзия, те­атр, про­за. М., 2004 год.

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