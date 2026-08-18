Галатия (греч. Γαλατία, лат. Galatia)

Гала́тия (греч. Γαλατία, лат. Galatia) — историческая область и государство в центральной части Малой Азии. Г. стала называться часть Фригии, в которой расселились племена кельтов (галатов) после их перехода в Азию в 278/277 до н. э. Галаты были воинственным народом, они много воевали с соседними государствами (Понтийским царством, Каппадокией, Вифинией) и использовались в качестве наемников во всем эллини­стическом мире. После поражения в войнах с пергамскими царями Атталом I (241—197 до н. э.) и Эвменом II (197—159 до н. э.) Г. оказалась на время подчинена Пергаму; впоследствии усилилась ее зависимость от Рима. Г. не представляла собой единого государства; согласно Страбону, это было объединение трех племен — толистобогиев (с главными городами Пессинунт и Гордион), тектосагов (Анкира) и трокмов (Тавий), делившихся на тетрархии (что находит некоторые параллели в общекельтской традиции); информация о других племенах Г. малодостоверна. В хозяйственном укладе и культуре Г. имело место взаимодействие кельтских, фригийских и греческих элементов; эллинизация в целом была слабой, хотя в латинских источниках галаты иногда именуются галлогреками. Объединение Г. и фактическое превращение ее в эллинистическое царство состоялось в 50—40-х до н. э. под властью тетрарха толистобогиев Дейотара. После смерти царя Аминты Г. была превращена в рим­скую провинцию (25 до н. э.).

Лит.: Mitchell S. Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor. Vol. I. The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule. Oxford, 1993; Strobel K. Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen Staatenbildung auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien. Bd. 1. Untersuchungen zur Geschichte und historischen Geographie der hellenistischen und römischen Kleinasien I. Berlin, 1996. О. Л. Габелко.