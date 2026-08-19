ГАЛАС ФРАНТИШЕК

ГАЛАС ФРАНТИШЕК - чешский поэт.

Из ра­бо­чей се­мьи. Учил­ся на кни­го­тор­гов­ца (1916-1919 годы). Уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния . Для по­эзии Галаса ха­рак­тер­ны тра­гическое ми­ро­ощу­ще­ние [сборники «Се­пия» («Sepie», 1927 год), «Пе­тух пу­га­ет смерть» («Kohout plaší smrt», 1930 год)] и со­ци­аль­но-по­ли­тический па­фос: по­эма «Ста­рые жен­щи­ны» («Staré ženy», 1935 год); по­этический сборник «На­стежь» («Dokořán», 1936 год), в ко­то­ром вы­ра­же­на со­ли­дар­ность с рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­ни­ей; ан­ти­фа­ши­ст­ские по ду­ху цик­лы сти­хов «Об­ло­мок на­де­ж­ды» («Torso naděje», 1938 год) и «На­ша па­ни Бо­же­на Нем­цо­ва» («Naše paní Božena Němcová», 1940 год); по­эма об ос­во­бо­ж­де­нии стра­ны «Бар­ри­ка­да» («Ba­ri­káda», 1945 год). Стиль Галаса эво­лю­цио­ни­ро­вал от субъ­ек­ти­ви­ст­ской ус­лож­нён­но­сти к объ­ек­тив­но­сти и про­сто­те. Пе­ре­во­дил на чешский язык по­эзию А. Миц­ке­ви­ча , Ю. Сло­вац­ко­го, Э. Ади, А.С. Пуш­ки­на и других по­этов.

Сочинения:

Сти­хи. М., 1974 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)