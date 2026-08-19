ГАЛАС ФРАНТИШЕК
ГАЛАС ФРАНТИШЕК - чешский поэт.
Из рабочей семьи. Учился на книготорговца (1916-1919 годы). Участник Движения Сопротивления. Для поэзии Галаса характерны трагическое мироощущение [сборники «Сепия» («Sepie», 1927 год), «Петух пугает смерть» («Kohout plaší smrt», 1930 год)] и социально-политический пафос: поэма «Старые женщины» («Staré ženy», 1935 год); поэтический сборник «Настежь» («Dokořán», 1936 год), в котором выражена солидарность с республиканской Испанией; антифашистские по духу циклы стихов «Обломок надежды» («Torso naděje», 1938 год) и «Наша пани Божена Немцова» («Naše paní Božena Němcová», 1940 год); поэма об освобождении страны «Баррикада» («Barikáda», 1945 год). Стиль Галаса эволюционировал от субъективистской усложнённости к объективности и простоте. Переводил на чешский язык поэзию А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Э. Ади, А.С. Пушкина и других поэтов.
Сочинения:
Стихи. М., 1974 год.