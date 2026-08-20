ГАИТЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОВ 1791-1803
ГАИТЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОВ 1791-1803 ГОДОВ - борьба негров французской колонии Сан-Доминго за ликвидацию рабства и независимость.
Началась под влиянием Французской революции XVIII века. Накануне Гаитянской революции рабов в Сан-Доминго проживали 42 тысяч белых, из которых 4 тысяч «больших белых» являлись крупными плантаторами-рабовладельцами и торговцами сахаром и кофе, около 50 тысяч мулатов и свободных негров и 452 тысяч негров-невольников. Белые вместе с частью мулатов, владевших приблизительно 25% плантаций сахарного тростника, полностью контролировали экономику Сан-Доминго. Мулаты, будучи лично свободными, располагали весьма ограниченными правами, что вызывало в их среде острое недовольство. Негры-рабы, лишённые абсолютно всех прав, ненавидели как белых, так и «цветных» плантаторов.
Попытки мулатов в 1789 - 1-й половине 1791 годов добиться расширения своих политических прав закончились неудачей (подробнее смотрите в статье Гаити). 14.08.1791 года началось восстание негров-рабов, поводом для которого явилась казнь французами колдуна Букмана, предрекавшего скорую войну негров-рабов против их хозяев. К концу сентября 1791 года восставшие убили свыше 1 тысяч белых, уничтожили 1,2 тысяч плантаций кофе, сожгли 200 инхенио - плантаций сахарного тростника вместе с технологическим оборудованием для производства сахара-сырца. В ответ белые плантаторы казнили 10 тысяч рабов. Понимая, что охваченная революцией метрополия вряд ли придёт на помощь, белое население Сан-Доминго обратилось к правительству Великобритании с просьбой прислать на остров свои войска.
В 1793 году началась война между Францией, Великобританией и Испанией. В том же году в Сан-Доминго высадился британский десант, взявший под контроль часть территории колонии; остров Гаити стал одним из театров военных действий. Восставшие невольники сформировали собственную армию во главе с Ж. Франсуа. Среди его заместителей наиболее выделялся Ф.Д. Туссен-Лувертюр. Испания, владевшая восточной частью острова Гаити (колония Санто-Доминго), сумела привлечь восставших на свою сторону, пообещав отменить рабство. Однако после того как 04.02.1794 года якобинцы провели в Учредительном собрании закон об отмене рабства в колониях, Туссен-Лувертюр, выдвинувшийся к этому времени на роль лидера революции, вместе со своей армией встал на сторону республиканской Франции. Повстанческая армия нанесла несколько поражений британским и испанским войскам и дважды (в 1795 году и 1798 году) вытесняла их из Сан-Доминго.
В 1795 году Испания уступила Франции восточную часть острова. В 1797 году правительство Франции назначило Туссен-Лувертюра главнокомандующим вооруженными силами Сан-Доминго и поручило ему взять под контроль весь остров. К концу 1800 года повстанцы подавили последние очаги роялистского сопротивления. В январе 1801 года Туссен-Лувертюр объявил о подлинной отмене рабства в Сан- Доминго (пока на острове сохраняли позиции роялисты, декрет 1794 года во многих районах практически не выполнялся).
В июле 1801 года была принята конституция Сан-Доминго, а Туссен-Лувертюр провозглашён его пожизненным правителем. Хотя остров оставался формально зависимым от Франции, реально он представлял собой независимое государство. Такое положение дел не устраивало Наполеона Бонапарта, ставшего первым консулом Франции и рассчитывавшего использовать Сан-Доминго в качестве опорного пункта для территориальной экспансии в Карибском бассейне и Северной Америке. 14.12.1801 года к берегам Сан-Доминго на 86 кораблях была направлена военная экспедиция в составе 21,9 тысячи человек во главе с генералом Ф.М. Леклерком. Туссен-Лувертюр располагал 15 тысячами пехотинцев и 2 тысячами кавалеристов. Не сумев разбить его войска, французы пошли на хитрость и предложили начать переговоры о мире. 10.06.1802 прибывший в штаб- квартиру Леклерка Туссен-Лувертюр был схвачен и депортирован во Францию, где в скором времени скончался. Преемник Туссен-Лувертюра Ж.Ж. Дессалин во 2-й половине 1803 года одержал ряд побед и вытеснил французов из Сан-Доминго.
01.01.1804 года Сан-Доминго было возвращено его старое индейское название - Гаити, принята Декларация его независимости от Франции и провозглашена республика. На карте Латинской Америки появилось первое независимое государство и первое государство, в котором был уничтожен институт рабства.