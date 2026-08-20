ГАИТЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОВ 1791-1803

ГАИТЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАБОВ 1791-1803 ГОДОВ - борьба негров французской колонии Сан-Доминг о за ликвидацию рабства и независимость.

На­ча­лась под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. На­ка­ну­не Гаитянской революции рабов в Сан-До­мин­го про­жи­ва­ли 42 тысяч бе­лых, из ко­то­рых 4 тысяч «боль­ших бе­лых» яв­ля­лись круп­ны­ми план­та­то­ра­ми-ра­бо­вла­дель­ца­ми и тор­гов­ца­ми са­ха­ром и ко­фе, около 50 тысяч му­ла­тов и сво­бод­ных нег­ров и 452 тысяч нег­ров-не­воль­ни­ков. Бе­лые вме­сте с ча­стью му­ла­тов, вла­дев­ших при­бли­зи­тель­но 25% план­та­ций са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, пол­но­стью кон­тро­ли­ро­ва­ли эко­но­ми­ку Сан-До­мин­го. Му­ла­ты, бу­ду­чи лич­но сво­бод­ны­ми, рас­по­ла­га­ли весь­ма ог­ра­ни­чен­ны­ми пра­ва­ми, что вы­зы­ва­ло в их сре­де ост­рое не­до­воль­ст­во. Не­гры-ра­бы, ли­шён­ные аб­со­лют­но всех прав, не­на­ви­де­ли как бе­лых, так и «цвет­ных» план­та­то­ров.

По­пыт­ки му­ла­тов в 1789 - 1-й половине 1791 годов до­бить­ся рас­ши­ре­ния сво­их по­ли­тических прав за­кон­чи­лись не­уда­чей (под­роб­нее смотрите в статье Гаи­ти). 14.08.1791 года на­ча­лось вос­ста­ние нег­ров-ра­бов, по­во­дом для ко­то­ро­го яви­лась казнь фран­цу­за­ми кол­ду­на Бук­ма­на, пред­ре­кав­ше­го ско­рую вой­ну нег­ров-ра­бов про­тив их хо­зя­ев. К кон­цу сентября 1791 года вос­став­шие уби­ли свыше 1 тысяч бе­лых, унич­то­жи­ли 1,2 тысяч план­та­ций ко­фе, со­жгли 200 ин­хе­нио - план­та­ций са­хар­но­го тро­ст­ни­ка вме­сте с тех­но­ло­гическим обо­ру­до­ва­ни­ем для про­изводства са­ха­ра-сыр­ца. В от­вет бе­лые план­та­то­ры каз­ни­ли 10 тысяч ра­бов. По­ни­мая, что ох­ва­чен­ная ре­во­лю­ци­ей мет­ро­по­лия вряд ли при­дёт на по­мощь, бе­лое на­се­ле­ние Сан-До­мин­го об­ра­ти­лось к пра­ви­тель­ст­ву Ве­ли­ко­бри­та­нии с прось­бой при­слать на ост­ров свои вой­ска.

В 1793 году на­ча­лась вой­на ме­ж­ду Фран­ци­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Ис­па­ни­ей. В том же го­ду в Сан-До­мин­го вы­са­дил­ся британский де­сант, взяв­ший под кон­троль часть тер­ри­то­рии ко­ло­нии; остров Гаи­ти стал од­ним из те­ат­ров во­енных дей­ст­вий. Вос­став­шие не­воль­ни­ки сфор­ми­ро­ва­ли собственную ар­мию во гла­ве с Ж. Фран­суа. Сре­ди его за­мес­ти­те­лей наи­бо­лее вы­де­лял­ся Ф.Д. Тус­сен-Лу­вер­тюр. Ис­па­ния, вла­дев­шая восточной ча­стью острова Гаи­ти (ко­ло­ния Сан­то-До­мин­го), су­ме­ла при­влечь вос­став­ших на свою сто­ро­ну, по­обе­щав от­ме­нить раб­ст­во. Од­на­ко пос­ле то­го как 04.02.1794 года яко­бин­цы про­ве­ли в Уч­ре­дительном со­б­ра­нии за­кон об от­ме­не раб­ст­ва в ко­ло­ни­ях, Тус­сен-Лу­вер­тюр, вы­дви­нув­ший­ся к это­му вре­ме­ни на роль ли­де­ра ре­во­лю­ции, вме­сте со сво­ей ар­ми­ей встал на сто­ро­ну рес­пуб­ли­кан­ской Фран­ции. Пов­станческая ар­мия на­нес­ла не­сколь­ко по­ра­же­ний британским и испанским вой­скам и два­ж­ды (в 1795 году и 1798 году) вы­тес­ня­ла их из Сан-До­мин­го.

В 1795 году Ис­па­ния ус­ту­пи­ла Фран­ции восточную часть ост­ро­ва. В 1797 году пра­ви­тель­ст­во Фран­ции на­зна­чи­ло Тус­сен-Лу­вер­тю­ра глав­но­ко­мандующим воо­руженными си­ла­ми Сан-До­мин­го и по­ру­чи­ло ему взять под кон­троль весь ост­ров. К концу 1800 года пов­стан­цы по­да­ви­ли по­след­ние оча­ги роя­ли­ст­ско­го со­про­тив­ле­ния. В январе 1801 года Тус­сен-Лу­вер­тюр объ­явил о под­лин­ной от­ме­не раб­ст­ва в Сан- До­мин­го (по­ка на ост­ро­ве со­хра­ня­ли по­зи­ции роя­ли­сты, дек­рет 1794 года во мно­гих рай­онах прак­ти­че­ски не вы­пол­нял­ся).

В ию­ле 1801 года бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция Сан-До­мин­го, а Тус­сен-Лу­вер­тюр про­воз­гла­шён его по­жиз­нен­ным пра­ви­те­лем. Хо­тя ост­ров ос­та­вал­ся фор­маль­но за­ви­си­мым от Фран­ции, ре­аль­но он пред­став­лял со­бой не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во. Та­кое по­ло­же­ние дел не уст­раи­ва­ло На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та , став­ше­го пер­вым кон­су­лом Фран­ции и рас­счи­ты­вав­ше­го ис­поль­зо­вать Сан-До­мин­го в ка­че­ст­ве опор­но­го пунк­та для тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии в Ка­риб­ском бас­сей­не и Северной Аме­ри­ке. 14.12.1801 года к бе­ре­гам Сан-До­мин­го на 86 ко­раб­лях бы­ла на­прав­ле­на во­енная экс­пе­ди­ция в со­ста­ве 21,9 тысячи человек во гла­ве с генералом Ф.М. Лек­лер­ком. Тус­сен-Лу­вер­тюр рас­по­ла­гал 15 тысячами пе­хо­тин­цев и 2 тысячами ка­ва­ле­ри­стов. Не су­мев раз­бить его вой­ска, фран­цу­зы по­шли на хит­рость и пред­ло­жи­ли на­чать пе­ре­го­во­ры о ми­ре. 10.06.1802 при­быв­ший в штаб- квар­ти­ру Лек­лер­ка Тус­сен-Лу­вер­тюр был схва­чен и де­пор­ти­ро­ван во Фран­цию, где в ско­ром вре­ме­ни скон­чал­ся. Пре­ем­ник Тус­сен-Лу­вер­тю­ра Ж.Ж. Дес­са­лин во 2-й половине 1803 года одер­жал ряд по­бед и вы­тес­ни­л фран­цу­зов из Сан-До­мин­го.

01.01.1804 года Сан-До­мин­го бы­ло воз­вра­ще­но его ста­рое ин­дей­ское на­зва­ние - Гаи­ти, при­ня­та Дек­ла­ра­ция его не­за­ви­си­мо­сти от Фран­ции и про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка. На кар­те Латинской Аме­ри­ки поя­ви­лось пер­вое не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во и пер­вое го­су­дар­ст­во, в ко­то­ром был унич­то­жен ин­сти­тут раб­ст­ва.

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